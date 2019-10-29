 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто стоит за антикитайскими митингами в Казахстане? - Виктория Магда
10:11 30.10.2019

Кто стоит за митингами в Казахстане? что там у соседей?

Власти Казахстана пресекли 26 октября попытку проведения несанкционированных акций протеста оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). В Нур-Султане и Алма-Ате были арестованы 26 человек, которые вышли на митинги против китайской экспансии. Эксперты говорят, что в республике обостряется политическая борьба, и лидеры ДВК решили оседлать "популярную" в Казахстане тему синофобии.
Накануне проведения несанкционированных митингов Генпрокуратура Казахстана предупредила, что к организаторам и участникам акций будут приниматься строгие меры. Тем более, что ДВК в 2018 году была признана казахстанским судом экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории республики. Основатель ДВК Мухтар Аблязов заочно осужден на 20 лет лишения свободы за вывод из Казахстана 7,5 млрд долл. и действия по межнациональной розни.

Главный вопрос в стране: кто и что вызывают протесты?
В сообщении Генпрокуратуры Казахстана пояснялось, что "ДВК подстрекает население к противоправным действиям, чем создает угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества", поэтому силовики предприняли упреждающие действия.

На подходах к анонсированным площадкам, где должны были состояться антиправительственные митинги, полицейские перекрыли движение машин, а приближающихся граждан задерживали и переправляли в отделения полиции для выяснения личности и целей нахождения в местах предполагаемых акций протестов. Некоторые из них, как сообщило радио Azattyq, успевали заявить, что пришли выступить "против китайской экспансии" и запуска совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана.

Напомним, в начале сентября, накануне визита президента Касым-Жомарта Токаева в Пекин, жители шести городов Казахстана – Нур-Султана, Алма-Аты, Караганды, Шимкента, Актобе и Жанаозеня вышли на акции под лозунгом "Нет экспансии Китая". Митингующие выразили недовольство казахстанско-китайским межправительственным соглашением от 2015 года, по которому китайская сторона намерена профинансировать строительство в Казахстане 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности на сумму 27 млрд долл. 12 проектов из этого списка уже реализованы. В нынешнем году ожидается запуск еще пяти на сумму 310 млн долл., среди которых солнечные электростанции, ГЭС, мясокомбинат. Еще 11 проектов на сумму 5,5 млрд долл. находятся в стадии реализации. По оставшимся проектам ведутся подготовительные работы, сообщается на сайте правительства Республики Казахстан (РК).

Там же указывается, что полная реализация всех проектов позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест. Но даже такие перспективы устраивают не всех. Оппозиционные активисты утверждают, что это вовсе не строительство новых предприятий, а перенос старых китайских заводов на территорию Казахстана, и работать на них будут китайские трудовые мигранты. Казахстанцы опасаются, что республика попадет в финансовую зависимость от Пекина так же, как в ней уже оказались Киргизия и Таджикистан – крупнейшие должники Китая.
Несмотря на кажущуюся прозрачность расклада, в Казахстане в последнее время заговорили о том, что за антикитайскими митингами стоят "враги государства", в частности, Мухтар Аблязов. Ему приписывают и имеющиеся якобы старые счеты с нынешним президентом Касым-Жомартом Токаевым, который в свое время не допустил банкира к приватизации Экибастузской ГРЭС-2, а также с властями Китая, где у Аблязова сорвался проект по строительству морского порта, нефтехранилища и комплекса по переработке сжиженного газа и нефтепродуктов. А еще Аблязов отметился в теме создания лагерей по перевоспитанию в Синьцзяне.

Как отметил в своей статье советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев: "Аблязов хочет, чтобы люди протестовали против якобы бесчеловечной политики Китая, но он постоянно врет о том, что там происходит. Ему противен спокойный и миролюбивый Казахстан, у которого выверенные отношения и с Россией, и с Китаем. Ему хочется объявить войну всем и сразу – так может поступить только сумасшедший, который желает краха своей государственности".

Между тем, по мнению оппозиционного политика Серикжана Есенгосулы антикитайские настроения в последнее время усилились, но это объективный процесс. "Политика китаизации Синцзяна, который еще принято называть Восточным Туркестаном, набрала ускоренные темпы. Миллионы ханьцев переселяются в Синцзян, ранее населенный преимущественно тюркскими народами. Закрываются школы, ужесточаются репрессии в отношении мусульманских лидеров. Появление лагерей для перевоспитания, через которые прошли сотни тысяч жителей, привлекли внимание правозащитников всего мира, в том числе и из США. Если раньше мир знал о проблеме уйгуров, которых преследовали за якобы сепаратизм, то благодаря громким делам казахов из Китая Сайрагуль Сауытбай и Серикжана Билаш мир узнал о притеснениях казахов, кыргызов, татар и других тюркских диаспор. При этом никакие обвинения в сепаратизме казахам из Китая не могут быть предъявлены. В отличие от уйгуров у казахов есть независимое самостоятельное государство. Поэтому митинги против китайской экспансии, против переноса десятков заводов из Китая в Казахстан вполне понятны и логичны. И то, что ДВК Аблязова оседлало эту тему, никого не удивляет. Как тема продажи земли, тема китайской экспансии очень близка людям. Поэтому неважно кто эту тему будет поднимать, люди будут выходить на митинги", - сказал haqqin.az Есенгосулы.
Однако у Токаева связаны руки. Внутренняя и внешняя политика страны, вопросы безопасности и кадровые назначения находятся в ведении Нурсултана Назарбаева - первого президента, возглавляющего Совет безопасности. Политическая элита Казахстана запуталась, на кого из президентов делать ставку.

Проблема еще в том, что второго президента, с урезанными полномочиями, многие в Казахстане не воспринимают в качестве влиятельного центра власти, так как внутриаппаратный вес Касым-Жомарта Токаева не увеличивается. Это неудивительно, считает директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, поскольку в Казахстане умудрились придумать собственную модель формальной передачи власти. Окончательно транзит власти завершится только либо с окончательным уходом первого президента с политической сцены, либо проведением выборов в парламент.

Кстати, в республике уже активизировались политические процессы. Идет переформатирование партий. Конечно, тон задает партия елбасы Nur Otan, перезагрузку которой Назарбаев объявили еще в августе. Из партии власти Nur Otan трансформируется в правящую партию. И, несмотря на то, что Назарбаев призывал партийцев сплотиться вокруг Токаева, Nur Otan никогда не станет партией Токаева. Свою партию, как считает Серикжан Есенгосулы, Токаеву создать не дадут. "Токаеву нужно дать правильные сигналы народу. Народ готов его поддержать, если он будет вести свою политику", - сказал оппозиционный политик.

Виктория Магда, специально для haqqin.az 28 октября 2019,

Источник - haqqin.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572419460
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