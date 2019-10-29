Казахстан байтерекнул (отжал) у России байконурский комплекс "Зенит-М"

10:23 30.10.2019

Россия передаст объекты "Зенит-М" Казахстану

Помимо этого планируется переход на ракеты-носители среднего класса и начало летных испытаний в 2022 году.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты приняли в работу поправки в Соглашение о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Глеб Щегельский, речь идет о законопроекте "О ратификации о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года".



- Протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по использованию космического ракетного комплекса "Байтерек". Согласно положениям протокола, российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование модернизации существующей наземной космической инфраструктуры космодрома "Байконур", - сказал он.



По его словам, протоколом предусматривается вывод из аренды объектов "Зенит-М" и передачи их казахстанской стороне, переход на ракеты-носители среднего класса и начало летных испытаний в 2022 году.



- Принятие законопроекта не предполагает отрицательных правовых и социально-экономических последствий. Комитет готов принять в работу и подготовить заключение до 30 сентября 2020 года, - пояснил мажилисмен.



Оксана Скибан, Нур-Султан