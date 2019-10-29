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|Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:51 30.10.2019
Американская компания открыла месторождение в Узбекистане с запасами 10 млн тонн нефти (видео)
Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение на юге Узбекистана с оценочными запасами около 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщило агентство Прайм.
Месторождение расположено на Култак-Камашинском блоке в Кашкадарьинской области Узбекистана.
В марте Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 миллиарда долларов.
Сообщается, что на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана.
С марта 2019 г. Epsilon ведет разработку 5ти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. За это время компания сделала ряд открытий.