Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов

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11:54 30.10.2019
В Узбекистане замглавы района задержали за взятку в 100 долларов
Заместитель главы Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов.
Как сообщается, 29 октября специалист администрации Шахрисабзского района по вопросам сельского хозяйства Б.А. получил от гражданина С.М.100 долларов в обмен на решение главы района о правообладании на теплицу. Чиновника задержали с поличным в момент получения взятки. Решение должно было быть вынесено на гражданина по имени С.М. В тот же день заместитель главы района по сельскому хозяйству и водным ресурсам М.С. был задержан в рабочем кабинете с поличным во время передачи взятки в размере 100 долларов от специалиста райадминистрации Б.А.
На обоих чиновников возбудили уголовные дела, ведется следствие.