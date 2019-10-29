Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов

11:54 30.10.2019

В Узбекистане замглавы района задержали за взятку в 100 долларов



Заместитель главы Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов.

Как сообщается, 29 октября специалист администрации Шахрисабзского района по вопросам сельского хозяйства Б.А. получил от гражданина С.М.100 долларов в обмен на решение главы района о правообладании на теплицу. Чиновника задержали с поличным в момент получения взятки. Решение должно было быть вынесено на гражданина по имени С.М. В тот же день заместитель главы района по сельскому хозяйству и водным ресурсам М.С. был задержан в рабочем кабинете с поличным во время передачи взятки в размере 100 долларов от специалиста райадминистрации Б.А.



На обоих чиновников возбудили уголовные дела, ведется следствие.