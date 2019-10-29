Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин

12:35 30.10.2019 президент поставлен перед задачей создать вместо компрадорской схемы имперскую

Михаил Хазин



Президент поставлен перед задачей создать вместо компрадорской схемы имперскую.

Я когда-то, довольно давно, писал о феномене Латинской Америки. Точнее, о том, что социальная структура ее стран принципиально отличается от, скажем, стран Западной Европы. Но сейчас эта тема стала очень актуальной и нужно о ней поговорить.



Специфика Латинской Америки состоит в том, что она с начала XIX века (то есть еще даже до выхода из колониальной зависимости от Испании) начала играть ту роль, которую сейчас играет для США Юго-Восточная Азия - источника дешевой рабочей силы и сырья. До этого, как понятно, она играла аналогичную роль для Испании. Поскольку играла она эту роль долго, в странах этого региона сформировалась довольно специфическая социальная структура, которая состояла из трех главных частей.



- Часть первая: олигархи. Это та часть населения, которая является владельцами поместий, месторождений, крупных банков и так далее. Принципиальная их особенность - они получают долю от тех доходов, которые идут в США (а до того - в Испанию). Соответственно, они феноменально богаты, но деньги свои держат за пределами своих стран (в том числе и потому, что капитал такого масштаба там просто негде пристроить, экономика стран Латинской Америки довольна специфична и ориентируется на иностранные инвестиции).



- Часть вторая: обслуга. Это и многочисленные (за сотни лет!) потомки олигархов, в том числе и незаконные, учителя, врачи, архитекторы, дизайнеры, профессора, офицеры, армейские и спецслужбы. Их социальный статус и доходы много выше, чем у аналогичных представителей этих профессий в "развитых" странах. Так, в 50-е годы прошлого века профессор университета из Буэнос-Айреса легко мог себе позволить на каникулы слетать в Париж, профессор Сорбонны возможности съездить в Буэнос-Айрес был лишен, таких денег у него не было.

Можно вспомнить феномен молодых революционеров 50-х годов, которые происходили из успешных, но не олигархических семей (тот же Че Гевара был сыном преуспевающего архитектора, а сам был врачом про профессии, братья Кастро тоже не бедствовали), суть которого в том, что дети из семей олигархической обслуги изначально были немножко фрондеры (поскольку понимали, что олигархи их ничем не лучше, а статус их совершенно ничем не заслужен), а отсутствие необходимости зарабатывать на хлеб насущный делало это фрондерство совершенно безопасным.



- Часть третья: нищее быдло, та самая дешевая рабочая сила. Ключевой элемент ее эффективности: рабочих мест должны быть сильно меньше, чем потенциальных кандидатов на них. Как обычно, такая масса склонна к бунту, тем более что потенциальных вожаков достаточно много (см. предыдущий абзац). Именно по этой причине роль армии и спецслужб гипертрофированно увеличена.



Фактически это социальная структура компрадорского капитализма. Именно такую структуру строил для России, не к ночи будет помянут, Гайдар и его команда. Суть всей системы должна была состоять в том, что есть олигархи (созданные в 90-е годы), обслуга (в которую включили всех чиновников, но не включили профессоров и учителей, в отличие от Латинской Америки) и есть тупое быдло, которое должно работать "на дядю". К слову, реформа системы образования как раз и направлена на то, чтобы это быдло воспитывать в уважении к олигархам и "белому сагибу", которому не то что противоречить, даже обсуждать которого критически не допускается. Ради интереса послушайте выступления Каспарова, Козырева, Сонина, Гуриева, да и многих других.



Отметим, что в Латинской Америке, после того как главным источником рабочей силы для США стали Китай и Юго-Восточная Азия, начались определенные проблемы. Решались они, в основном через переход к диктатуре, но ключевой проблемой тут является вопрос: зачем? А суть всех этих диктатур, что левых, что правых, было обеспечить возврат иностранных инвестиций. И если был шанс этот источник найти в США, то диктатура получалась правая, а если среди своих олигархов, то левая (Чавес, Моралес и так далее).



Суть проста: если США денег не дают, их должны дать свои олигархи. Под угрозой национализации или еще как. Но общей модели экономики это никак не меняет: Венесуэла как продавала нефть США, так и продолжала продавать. Только долю прибыли стали получать не "старые" олигархи, а частично, чиновники, частично - народ (которому, например, стали давать квартиры). В общем, модель стали немножко варьировать, но суть осталась прежней, изменить компрадорскую экономику достаточно сложно.



В общем, мы в 90-е годы прочно встали на этот путь и специфика "раннего" Путина ничем не отличалась от специфики сложной смеси Пиночета и Чавеса: вопрос был в необходимости заставить олигархов поделиться и каким-то образом сбалансировать экономическую модель. Которая продолжала оставаться компрадорской. Отсюда, кстати, и вопли разных рукопожатных кривозащитников, которые находятся на содержании у олигархов: их задача - ослабить давление на олигархов в части поделиться с народом деньгами. И они ее отрабатывают, каждый, как умеет. Но если начинают перебарщивать, то сами же олигархи их сдают, поскольку ссориться с властью они не хотят. И дело даже не в том, что могут быть проблемы, а в том, что они ощущают собственную слабость: не могут обеспечить необходимый уровень иностранных инвестиций.

В общем, если у власти (то есть у части обслуги, которая взяла власть с целью сохранить систему в целом) есть своя "группа поддержки" так называемые силовики, то у олигархов - рукопожатные кривозащитники. Которые друг с другом бодаются в интересах системы, а точка равновесия между ними определяется чисто экономическими процессами. Чем они хуже, чем сильнее силовики, чем лучше - тем активнее кривозащитники, В общем, чисто природный баланс, отлично описываемый моделями "хищник-жертва" типа Вольтерра.



И вдруг ситуация стала стремительно меняться. Если отойти от сложных объяснений, происходящих, в мире процессов, то суть их в очень простом обстоятельстве: та модель, которая обеспечивала существование компрадорских режимов в мире разрушается. По абсолютно объективной причине - бреттон-вудская схема эмиссионной поддержки компрадорских режимов исчерпала свой ресурс.



И в результате Путину, который продемонстрировал крайне высокий личный политический потенциал (и, хотя бы частично, сохранил потенциал оборонки) предложен совсем другой вариант. Вместо компрадорской схемы, по которой правила пишет кто-то другой, ему нарезают кусок. В логике - что хочешь, то там и делай! То есть фактически Путин поставлен перед задачей создать вместо компрадорской схемы имперскую. Причем не его назначают, а он, вместе с главными актерами мировой политики, разрабатывает эту новую модель! Но это создает колоссальную проблему внутри страны!



Дело в том, что за 25 лет создания компрадорской модели у нас наросла обслуга и выращено "быдло". Да, оно не совсем латиноамериканское, поскольку 25 лет - это не 250, еще остались образованные люди и воспоминания об империи, но в целом новое поколение совершенно не готово управлять, поскольку его нужно учить не только принимать решения, но и просто думать. И, главное, бороться.



У нас не просто так в три раза выросла бюрократия по сравнению с СССР. Это не имперское чиновничество, которое головой отвечало за результат, это именно обслуга, которая (с какого-то уровня) отлично знает, на какого олигарха работает и которая категорически ни за что (за исключением своих обязательств перед олигархом) отвечать не желает. Это очень хорошо, видно, по результатам так называемых национальных проектов, главной задачей которых является перекачка бюджетных денег олигархам, с выводом их за пределы страны (за это отвечают Минфин и ЦБ). Соответственно, и уровень коррупции соответствующий, поскольку обслуга должна получать долю.



Вопрос. А что Путин? А Путин, прежде всего, должен оформить территорию, на которой, в рамках верхнего политического консенсуса, он должен будет строить империю. Поскольку после достижения консенсуса (на той самой "новой" Ялте, о которой я столько писал) уже никто в его дела вмешиваться не будет. Не положено. Но вот как только решение о строительстве империи (точнее, нескольких империй на территории нашей планеты) будет принято, станет вопрос о том, что внутри страны нужно быстро менять модель управления и экономики. По банальной причине: имперская система управления радикально отличается от системы управления компрадорской, как и финансово-экономическая модель.

Отметим, что какой будет финансово-экономическая модель пока не очень понятно, особенно, с учетом того, что в новой империи будут составные части, которые в российскую систему никогда не входили, как минимум Япония и Турция, а как максимум Иран и Израиль. И сочинять модель, а потом и управлять ею придется именно нам. И не только потому, что мы сильнее всех, с точки зрения военной, но и потому что у нас остались управленческие и экономические школы имперского типа а у других - нет.



И вот тут придется решать очень серьезную задачу. Дело в том, что компрадорская обслуга, выросшая за 25 лет, никогда не станет управлять империей и никогда с ней не смирится. По двум причинам.

Первая - в рамках империи они никогда не будут получать столько, сколько им отстегивали "их" олигархи. А значит, и уровнем жизни, и накопленными активами придется пожертвовать (содержать их без соответствующих доходов слишком накладно).

Вторая - ответственность. Обслуга непрофессиональна и безответственна. И ее слишком много (поскольку у каждого серьезного олигарха в каждом ведомстве должны быть свои люди). А империи нужны люди ответственные и эффективные.



То есть Путину (и его имперскому окружению) нужно будет создавать специальные учебные заведения, которые будут готовить имперскую элиту, и затем натравливать эту новую элиту на элиту старую, компрадорскую. Выбора нет, это от самого Путина не зависит. К слову, для компрадорской элиты ситуация абсолютно безнадежная - если они свалят Путина, но останется Трамп, то их снесет внутри страны "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", а бежать будет некуда. А если элиты мировой империи финансовых глобалистов снесут Трампа (что уже маловероятно, но, все-таки, возможно), то уровень хаоса в мире вырастет колоссально. Так что бунт станет всемирным. Кстати, есть интересный вариант, когда Трампа снесут, а Путина - нет, но это мы уже будем обсуждать 23 ноября на семинаре в Санкт-Петербурге.



Так вот, умная обслуга должна сейчас быстро перекрашиваться: скрывать свои активы, резко снижать демонстративное потребление, передавать их родственникам и друзьям и, главное, готовить детей к работе в рамках имперской элиты. И - ни в коем случае не заниматься саботажем и воровством, поскольку вскроется все, причем довольно быстро. Другое дело, что умной обслуги мало. А глупая будет фрондировать против Путина, и воровать, воровать и воровать. И ее снесут молодые имперские управленцы, более жесткие.



И сделать тут ничего нельзя, это объективные процессы, которые остановить невозможно. Их можно чуть-чуть притормозить, но даже тут шансов мало, время уже упущено. Но самое главное - они совершенно не уникальны, внимательно анализируя исторические процессы в разных странах, можно довольно адекватно предсказать будущие события. Так что нас ждут веселые времена, в которых те, кто понимают, что происходит, сильно выиграют. А остальные, соответственно, проиграют. Источник - Хазин

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