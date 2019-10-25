Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба

13:14 30.10.2019

"Текущая ситуация по безопасности в Кыргызстане не вызывает серьезных опасений. Сейчас силовики ее контролируют, но все может измениться. Чтобы этого не произошло, мы должны выстраивать не тактику, а стратегию действий", - заявил экс-командир спецназа "Альфа", полковник Юрий Погиба в интервью StanRadar.com.

По мнению эксперта, Кыргызстан не может в одиночку противостоять росту экстремизма и терроризма внутри страны.

"Подобная ситуация характерна для подавляющего большинства государств. Это общемировая проблема", - добавил он.



Собеседник напоминает, что Кыргызстан состоит в нескольких международных организациях, миссия которых заключается в борьбе против терроризма и экстремизма. Одной из таких организация является OДКБ.

"К сожалению, ситуация, которая сохраняется на Ближнем Востоке, не дает особых поводов для оптимизма. Тут работает простой закон - чем дольше конфликт не решается, тем больше людей оказывается вовлечено в ситуацию. Текущая тенденция напрямую касается и Кыргызстана", - сказал он.

Юрий Погиба подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в стране "не вызывает серьезных опасений".



"Силовики ее контролируют, но все может измениться. Чтобы этого не произошло, мы должны выстраивать не тактику, а стратегию действий. То есть думать не о том, что будет завтра, а о том, что, возможно, случится послезавтра", – отметил он.

Эксперт выразил уверенность в том, что для эффективной работы в области безопасности важно проводить "комплексную работу на нескольких уровнях".

"Во-первых, это касается работы по линии спецслужб и правоохранительных органов. Их цель - выявление последователей радикальных течений. Во-вторых, необходимо реализовывать меры по профилактике террористических и экстремистских настроений в обществе. Эта сфера находится в компетенции гражданского общества", - пояснил он.



По мнению собеседника редакции, "сейчас разумнее сделать упор на антитеррористическую и антиэкстремистскую пропаганду среди молодых людей, возраст которых составляет 10 - 12 лет".

"Через пять лет они вырастут и есть риск того, что они могут взять в руки оружие. После попадания под дурную и опасную идеологию и прохождения обработки из такого подростка может получиться готовый солдат. Поэтому сейчас важно не упустить этот момент", - подчеркивает он.

В качестве превентивной меры Юрий Погиба назвал работу над организацией военно-патриотического воспитания и просветительской деятельности по линии государственных органов и общественных организаций.



"Почему это важно? Потому что нынешняя молодежь, к сожалению, идеологически слаба. Этим пользуются вербовщики террористов, находя своих последователей, в том числе, через социальные сети и на специализированных площадках в интернете. Не говоря уже о вербовке на местах", - перечислил он.

Что касается работы по линии международных организаций, в частности ОДКБ, то экс-командир "Альфы" отметил, что сейчас она продолжается по нескольким направлениям.



"Некоторые из них - техническое перевооружение, составление планов по отражению угроз, военные учения и так далее. Блок развивается. Проблема в том, что объединенные силы еще не вступали в активную фазу противостояния. То есть, не было практики, по итогам которой можно сделать выводы о реальных возможностях и вероятных проблемах. Нынешняя динамика, к сожалению, показывает, что в ближайшее время ситуация может измениться", - резюмировал полковник Юрий Погиба.



25.10.2019