 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:17 30.10.2019

"Попытки реабилитировать басмачей в Центральной Азии предпринимаются не в первый раз. Им пытаются предать образ борцов за свободу. Это очень похоже на украинскую ситуацию", - заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя StanRadar.com очередную депутатскую инициативу о реабилитации басмачей и СCовцев в Кыргызстане.

Политолог отметил, что в каждой стране Центральной Азии есть "спорные исторические моменты, есть событий, которые замалчиваются до сих пор".
"Есть ошибки, которые осознаются и признаются. Есть еще очень много вопросов, на которые со временем нужно отвечать. Если же на попытки фальсификаций и политических манипуляций историческими событиями не обращать внимания - не публиковать работы историков, не изучать документы, не вытаскивать их в публичную плоскость - эти вопросы будут отданы на откуп псевдоученым и конъюнктурным историкам", - сказал он.
По словам Куртова, это приведет к тому, что "постепенно, шаг за шагом, в умах людей будет накапливаться конфликтный потенциал по отношению к тому, кто был назван виновником национальных трагедий в прошлом".
"Это неизбежно будет переноситься на сегодняшний день. Так же, как это было на Украине", - добавил он.
Собеседник редакции отметил, что "сейчас такая тенденция наблюдается по всему миру".

"Даже в тех странах, которые считаются близкими союзниками России: Казахстане, Белоруссии, Армении. Например, прежняя власть в Ереване попыталась реабилитировать коллаборанта Гаригина Нжде. Это второй Власов (Андрей Власов - советский военный деятель, командующий 2-й ударной армией. В 1942 году попал в плен к фашистам, соглашается сотрудничать. После окончания войны арестован. Признан виновным в измене, повешен в 1946 году). Были люди, в том числе и в Армении, которые сотрудничали сначала с нацистами, а потом и американскими спецслужбами", - напомнил эксперт.
Аждар Куртов подчеркнул, что это не только проблема постсоветского пространства, но и "внешне благополучного Европейского союза".

"При всех огромных усилиях по нейтрализации подобных тенденций, периодически возникают споры. В Европе пытаются создать общие учебники истории. Например, историки Франции и Германии, которые очень много воевали между собой, договариваются и разрабатывают взвешенную, сглаженную версию спорных событий. Это путь компромисса", - пояснил он.

Однако, по мнению политолога, "поляки, прибалты и румыны, между которыми тоже не всегда все было благополучно, упорно будоражат тему истории".
В России, напомнил эксперт, тоже происходит нечто подобное.
"И самое обидное, что чаще всего это не столкновение двух научных теорий, а борьба конъюнктурщиков ради сомнительных целей. Чаще политических", - добавил он.
Аналитик вспомнил призыв: "Оставить историю историкам". Куртов считает, что это самый правильный подход.

Справка StanRadar.com: Аждар Куртов - ведущий специалист Российской Федерации в области отношений стран, входящих в Содружество независимых государств. В сферу его научных интересов входят такие темы как: внешнеполитические интересы России в современном мире, трансформации политических режимов постсоветских государств, политико-экономические процессы в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, проблемы конституционного и международного права.

18.10.2019

Источник - StanRadar.com
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