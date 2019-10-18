"Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов

13:17 30.10.2019

"Попытки реабилитировать басмачей в Центральной Азии предпринимаются не в первый раз. Им пытаются предать образ борцов за свободу. Это очень похоже на украинскую ситуацию", - заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя StanRadar.com очередную депутатскую инициативу о реабилитации басмачей и СCовцев в Кыргызстане.



Политолог отметил, что в каждой стране Центральной Азии есть "спорные исторические моменты, есть событий, которые замалчиваются до сих пор".

"Есть ошибки, которые осознаются и признаются. Есть еще очень много вопросов, на которые со временем нужно отвечать. Если же на попытки фальсификаций и политических манипуляций историческими событиями не обращать внимания - не публиковать работы историков, не изучать документы, не вытаскивать их в публичную плоскость - эти вопросы будут отданы на откуп псевдоученым и конъюнктурным историкам", - сказал он.

По словам Куртова, это приведет к тому, что "постепенно, шаг за шагом, в умах людей будет накапливаться конфликтный потенциал по отношению к тому, кто был назван виновником национальных трагедий в прошлом".

"Это неизбежно будет переноситься на сегодняшний день. Так же, как это было на Украине", - добавил он.

Собеседник редакции отметил, что "сейчас такая тенденция наблюдается по всему миру".



"Даже в тех странах, которые считаются близкими союзниками России: Казахстане, Белоруссии, Армении. Например, прежняя власть в Ереване попыталась реабилитировать коллаборанта Гаригина Нжде. Это второй Власов (Андрей Власов - советский военный деятель, командующий 2-й ударной армией. В 1942 году попал в плен к фашистам, соглашается сотрудничать. После окончания войны арестован. Признан виновным в измене, повешен в 1946 году). Были люди, в том числе и в Армении, которые сотрудничали сначала с нацистами, а потом и американскими спецслужбами", - напомнил эксперт.

Аждар Куртов подчеркнул, что это не только проблема постсоветского пространства, но и "внешне благополучного Европейского союза".



"При всех огромных усилиях по нейтрализации подобных тенденций, периодически возникают споры. В Европе пытаются создать общие учебники истории. Например, историки Франции и Германии, которые очень много воевали между собой, договариваются и разрабатывают взвешенную, сглаженную версию спорных событий. Это путь компромисса", - пояснил он.



Однако, по мнению политолога, "поляки, прибалты и румыны, между которыми тоже не всегда все было благополучно, упорно будоражат тему истории".

В России, напомнил эксперт, тоже происходит нечто подобное.

"И самое обидное, что чаще всего это не столкновение двух научных теорий, а борьба конъюнктурщиков ради сомнительных целей. Чаще политических", - добавил он.

Аналитик вспомнил призыв: "Оставить историю историкам". Куртов считает, что это самый правильный подход.



Справка StanRadar.com: Аждар Куртов - ведущий специалист Российской Федерации в области отношений стран, входящих в Содружество независимых государств. В сферу его научных интересов входят такие темы как: внешнеполитические интересы России в современном мире, трансформации политических режимов постсоветских государств, политико-экономические процессы в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, проблемы конституционного и международного права.



18.10.2019