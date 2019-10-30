Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова

13:20 30.10.2019

Казахстан. Партийный вопрос: В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань



О наивности господ Мамая и Дуванова

Партийный вопрос вновь на повестке дня. Об этом свидетельствуют сразу два события, произошедшие независимо друг от друга. Еще несколько месяцев назад аналитики предсказывали появление новых партий, связывая это с обострением клановой войны. Позже появились предположения, что произойдет переформатирование действующих партий. Судя по тому, как разворачиваются события, мы становимся свидетелями и первого, и второго предположений. Но вопрос, быть или не быть новым партиям, пожалуй, остается главным на сегодня.



Удивительно, но упорно рвется в партийные лидеры известный своими националистическими взглядами Жанболат Мамай. Чего-либо созидательного от этого господина мы не видели за прошедшие годы. Разве что его имя постоянно связано со скандалами на почве якобы оппозиционных взглядов деятеля.



Помнится, он призывал выйти на митинги по вопросу о вроде бы готовящейся продаже земли иностранцам. Сам при этом на митингах не появлялся. Был в его биографии и крайне непонятный эпизод с задержанием, связанным с жанаозенскими событиями. Так и осталось невыясненным, что за деньги были при нем обнаружены, для чего они предназначались и почему его освободили.

Впрочем, если препарировать его биографию, многое станет понятным. Но это еще предстоит сделать. Пока вернемся к его попыткам организовать и возглавить какую-нибудь политическую партию. Известно, что г-н Мамай в прошлом году организовал встречу ряда казахстанских журналистов и политиков с Акежаном Кажегельдиным в Брюсселе. После чего было объявлено о создании движения "Жана Казахстан". На этой встрече присутствовал и опальный экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев. Фото об этой встрече было размещено в социальных сетях и сайтах.



Было много разговоров, что движение перейдет организационно в партию, затем последовали заявления о возможном выдвижении своего кандидата на президентских выборах этого года. Однако почти сразу после выборов было объявлено, что движение прекращает свою деятельность. Надо ли говорить, что большинство политологов вовсе не удивились такому финалу. Уж слишком разные персонажи собрались здесь, чтобы ожидать от них плодотворной созидательной работы.

Странно было то, что после этого случилась попытка захвата ОСДП. Журналист Ермурат Бапи, которому Жармахан Туякбай передал бразды правления партией, вдруг решил собрать съезд, на котором вместо себя намеревался оставить Жанболата Мамая. Стоит ли удивляться тому, что этому воспротивились активисты партии, многие из которых находятся в рядах этой партии со дня основания? Планы Бапи были сорваны, руководителем партии избрали Асхата Рахимжанова, многие годы возглавлявшего столичный филиал партии.

Сейчас вокруг партии происходят различного рода события, связанные с иском Бапи в суд о признании недействительными итогов съезда, взаимными обвинениями сторонников Бапи и тех, кто остался в партии вокруг Рахимжанова, о продаже партии Бергею Рыскалиеву.

Интересно, что всего через пару месяцев Мамай объявляет о создании новой политической партии. Что это? Политическая наивность, близорукость или чрезмерная самоуверенность Мамая, что он способен возглавить партию? Думается, что все вместе. Но больше всего похоже на то, что на создание новой партии нашлись деньги. И это не обязательно финансы зарубежных патронов.

Скорее, здесь средства отечественных олигархов, которые опасаются утерять статус-кво в свете нарастающих протестных настроений населения и того, что власти страны самым решительным образом собираются наладить диалог между обществом и администрацией. Если президент Токаев реализует хотя бы часть предвыборной программы, то толстосумам придется подвинуться и поделиться. А этого они, естественно, не хотят. Вот и хватаются за возможность создания политической партии, чтобы иметь возможность хоть как-то влиять на ход событий.



Разумеется, не обошлось в данном случае и без внешней силы, которая явно заинтересована в том, чтобы иметь управляемую оппозицию (а то, что г-н Мамай объявит партию в случае создания оппозиционной, не вызывает сомнений). Впрочем, до такого поворота далеко в силу многих обстоятельств. Не факт, что партию зарегистрируют, даже если и будут собраны тысячи подписей за нее. Наверняка обнаружится масса нарушений при сборе подписей, что окажется правдой с учетом всех просчетов, которые допускал Жанболат Мамай ранее.

И наконец, самое смешное состоит в том, что в новую партию собираются объединить всех, кто пожелает и исключить какие-либо идеологические вопросы из программы партии. Вот тут и возникает сразу вопрос, а зачем тогда называть это сборище партией? Социологу Сергею Дуванову и выпускнику факультета международных отношений КазНУ Жанболату Мамаю стыдно должно быть за подобную наивность. Классическую модель политической партии никто не отменял, а там без идеологии не обойтись.



Вот кредо Дуванова, которое он ставит во главу угла: "На мой взгляд, сегодня нужно отказаться от традиционного понимания партии как организации единомышленников, объединенных идеологически, имеющих жесткую партийную дисциплину, марширующих в ногу и поющих одни песни". М-да. Что тут сказать? Видимо, г-н Дуванов не интересуется событиями на столь любимом им Западе, где как раз в наши дни происходят внутрипартийные дискуссии, имеющие весьма жесткий характер. Более того, что такого рода дискуссии случаются и в странах СНГ. И это говорит о том, что в современных политических партиях далеко не маршируют в одну ногу и не поют одни и те же песни.

Но Дуванова ничем не остановить: "Нужна организация, объединяющая людей разных политических и идеологических взглядов, но способная решать на этом этапе главную задачу – ликвидации системы несменяемости власти, выстроенной Назарбаевым под себя. Это главное условие, при котором может начаться политическая модернизация в Казахстане". Похоже, он еще и гордится собой, дескать, он – самый непримиримый противник Нурсултана Назарбаева. Все это не просто смешно, но и горько, ибо не несет в себе никакого позитива, созидания. Упертость г-на Дуванова, зашоренность взглядов и догматизм мешают ему видеть, что в обществе не просто назрели, но и происходят тектонические разломы; и власти страны стремятся сейчас опередить события, объявляя о реформировании политической системы.



Впрочем, Бог с ним, с Дувановым. Но надо иметь трезвый взгляд на реалии. Именно трезвость взгляда и объективность позволяют уже сейчас сказать, что новой партии не будет в силу разрозненности, более того, противоположности установок Мамая и Дуванова, и отсутствия у обоих опыта созидания какой-либо политической структуры. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Великий Пушкин прав и спустя столетия.



30.10.2019