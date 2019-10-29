 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
14:56 30.10.2019

В Алматы осужден экс-помощник генпрокурора, расследовавший дело генерала Аманбаева
Он приговорен к 7 годам лишения свободы.

В Алматы вынесен приговор бывшему старшему помощнику генпрокурора РК Куралбеку Рахметову и экс-следователю ДВД (ныне ДП) Алматы Михаилу Решетову, передает Zakon.kz со ссылкой на Алмалинский районный суд.
Алмалинский районный суд Алматы признал Куралбека Рахметова невиновным и оправдал за отсутствием состава уголовного правонарушения по следующим статьям УК РК:
- 412 ч. 2 (привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления),
- 362 ч. 4 п. З (превышение власти или должностных полномочий),
- 28 ч. 2-415 (привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности).
Суд признал виновным Рахметова по статьям УК РК:
​-28 ч. 2-415 (принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора или лица, осуществляющего досудебное расследование);
​- 28 ч. 2-414 ч.1 (заведомо незаконное задержание),
​- 28 ч. 2- 412 ч.2 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления);
​- 146 ч. 2 п.3 (Пытки),
​- 412 ч. 2 (Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления),
​- 362 ч. 4 п. 3 (Превышение власти и должностных полномочий),
​- 274 ч. 2 п. 1,2,3 (Распространение заведомо ложной информации).
Он приговорен к 7 годам лишения свободы.
Суд пожизненно лишил его права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 %.
​Михаил Решетов признан невиновным по статьям 362 ч. 4 п. З; 412 ч. 2 УК РК за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения и недоказанностью его вины в совершении уголовного правонарушения соответственно.
Решетов признан виновным по ст. 274 ч.2 п. 1,2,3 УК РК. Он осужден к 1,5 годам и 7 дням лишения свободы. Назначенное ему наказание считается отбытым.
Помимо этого Рахметов лишен классного чина "старший советник юстиции", а также внесено представление о лишении медали "Жауынгерлік ерлігі үшін", выданной ему указом Президента Казахстана в 2016 году.
Решетов лишен звания "майор полиции".
Судом также вынесено частное постановление в адрес прокурора города Алматы.
11 сентября 2017 года стало известно о том, что Межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел отношении сотрудника Генеральной прокуратуры К.Рахметова и следователя ДВД Алматы М.Решетова. По материалам досудебного расследования Рахметов и Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления инкриминировали им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением. Оба были взяты под стражу на время досудебного расследования. Однако после ряда жалоб на нарушения в ходе следствия и ходатайств об изменении меры пресечения мужчин перевели на "домашний арест".
В июле 2018 года суд возвращал дело прокурору на доследование.
Рахметов возглавлял следственную группу по делу экс-главы финансовой полиции Алматы Амирхана Аманбаева, которого впоследствии признали виновным в создании и руководстве ОПГ, отмывании денег и осудили на 14 лет лишения свободы.

Источник - Zakon.kz
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