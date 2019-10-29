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Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфинаКому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
16:24 30.10.2019

Тулеген Аскаров

Госдолг страны, с учетом внутренних долгов, превышает 16,5 трлн тенге

Внешний долг Казахстана

Примечательной особенностью последнего времени стало быстрое снижение части госдолга, приходящегося на Нацбанк. Если за второй квартал 2019 года долг Нацбанка в тенге уменьшился на 16,8%, за третий квартал – еще на 9,5%.

Основная масса долговых обязательств регулятора приходится на избыточную ликвидность, которую он выводит с рынка. Поэтому получается, что теперь она возвращается в экономику.

С другой стороны, сокращаются вливания государства в экономику, в первую очередь за счет средств Национального фонда. А это, в свою очередь,

ведет к снижению объемов избыточной ликвидности, стерилизуемой Нацбанком

В долларовом эквиваленте снижение по этому показателю составило во втором квартале 16,9%, в третьем – 11,1%. При этом нужно отметить, что весь госдолг, приходящийся на Нацбанк, является внутренним.

В годовом выражении, по сравнению с данными на 1 октября 2018, долг Нацбанка также уменьшился. Причем весьма значительно - на 15,9% в тенговом эквиваленте и 21,2% в долларовом.

Долги правительства

Главным же долговым "локомотивом" сейчас выступает правительство. Его объем долга вырос за год на 17,6%, или на 1 трлн 933,9 млрд тенге. В долларовом эквиваленте прибавка составила 10,2%, или $3 млрд 74,4 млн. Только за третий квартал правительственный долг увеличился на 6,5% при подсчетах в казахстанской валюте и на 4,6% - в американской.

Примечательно, что размер внешнего долга правительства растет быстрее внутреннего и постепенно к нему приближается. В годовом исчислении по этому показателю сложился прирост на 12,6% - до $15 млрд 214,7 млн. За третий квартал текущего года - увеличение на 8,2%.

В наибольшей степени на быстрый рост внешнего долга правительства оказывает выпуск еврооблигаций. Их объем увеличился в годовом исчислении на пугающие 37,0% - до $8 млрд 903,5 млн. Для сравнения: второе место по величине задолженности правительства занимает Всемирный банк с $3 млрд 695,0 млн. Долги перед Азиатским банком развития составляют $1 млрд 669,8 млн.

Не исключено, что выпуском еврооблигаций правительство пытается убить двух зайцев – поддержать тающие валютные активы Нацбанка и заместить выпадающие поступления из Национального фонда.

Внутренние долги

Внутренний долг правительства, формируемый за счет заимствований на местном рынке, в том числе и у "ЕНПФ", увеличился в годовом исчислении на 5,1%. При этом основная его часть приходится на государственные долгосрочные казначейские обязательства – 4 трлн 988,5 млрд тенге.

Помимо долгов правительства и Нацбанка, в общий объем госдолга включаются и обязательства местных исполнительных органов. Их размер относительно невелик – 842,3 млрд тенге, или $2 млрд 172,9 млн.

А весь госдолг составил на 1 октября 15 трлн 978,3 млрд тенге. К этой сумме в статистике минфина добавляются также гарантированный государством долг 720,9 млрд тенге и долг по поручительствам государства 30,6 млрд тенге.

Государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства РК по состоянию на 1 октября 2019 г.

1) Без учета взаимных требований (долг местных исполнительных органов перед правительством РК).

2) Оценка долга подлежит уточнению по завершению процесса формирования и сверки базы данных по долговым обязательствам местных исполнительных органов.

Справочно: курс доллара США на 30 сентября 2019 г. – 387,63 тенге.

Источник - 365info.kz
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