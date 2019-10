Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет

16:27 30.10.2019

Инженер Леонард Кляйнрок – один из основателей интернета



Иван Иванюшкин



Ровно 50 лет назад, 29 октября 1969 года, в 21.00 по времени Лос-Анджелеса произошло судьбоносное для всех современных людей событие. Родился интернет. Вернее сказать, появилась технология, развитие которой подарило нам интернет в том виде, в котором мы его знаем сегодня. История эксперимента, которому сегодня исполняется полвека, заслуживает того, чтобы ее напомнить.



В 60-е годы XX века, когда по Голливудскому бульвару ездили крылатые, похожие на космические ракеты, кабриолеты, призрак холодной войны разлагал даже самые трезвые рассудки в Пентагоне. Запуск 4 октября 1957 г. Советским Союзом первого искусственного спутника Земли был воспринят американскими военными как знак того, что в самом ближайшем будущем СССР станет господствовать в космосе, откуда будет уничтожена вся сеть военной связи США.



Поэтому в 1968 г. министерство обороны поставило перед американскими учеными вопрос: "Каким образом Штаты могут сохранить свои оборонные коммуникации в случае ядерной войны?" Специалисты из RAND Corporation сформулировали ответ – чтобы продолжать функционировать, коммуникационная сеть не должна иметь единого центра управления.



В такой системе каждый узел должен иметь равные полномочия в создании и распространении информации. Так в 1969 году на свет появилась ARPANET – компьютерная сеть, созданная по инициативе министерства обороны США, прообраз будущей сети Интернет. Помните финал фильма "Терминатор-3: Восстание машин"? Когда Джон Коннор и Кейт Брюстер обнаруживают, что у вышедшей из-под контроля системы "Скайнет" нет центра, когда они возглавляют борьбу против "Скайнет" из второстепенного, заброшенного узла связи. Все это вошедшие в культуру образы децентрализованного интернета.



Сегодняшний интернет не имеет центра. Точно так же не имеет он какого-то одного своего изобретателя. Это почти бесконечная вереница имен. Вспомним только некоторые из них.



Идея построить децентрированную компьютерную сеть была превосходна. Это понимали все. Еще в первой половине 60-х гг. эту идею пытался реализовать американский компьютерщик Джозеф Ликляйдер. Однако должно было пройти время, чтобы ученые догадались, как сделать возможной передачу компьютерного сообщения на расстояние. Проблему решило изобретение технологии пакетной коммутации. Родоначальниками этой технологии, сделавшей возможным эксперимент, в результате которого появился интернет, являются британец Дональд Дэвис и американцы Пол Бэран, Леонард Кляйнрок и Лоуренс Робертс.



Другой американский ученый Уэсли Кларк предложил использовать для связи в будущей сети простые низкопроизводительные компьютеры, так называемые IMP. В наши дни эти устройства называют попросту "роутер", и выглядят они как маленькая коробочка с лампочками и минимумом кнопок. Роутер 1969 года IMP своим видом напоминал холодильник. Это был жестяной шкаф, внутри которого находилось оборудование для пакетной коммутации, собранное в Кембридже специалистами компании BBN Technologies на базе компьютера Honeywell DDP-516. В сентябре 1969 г. один такой роутер-холодильник был отправлен в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Причем затаскивали его в здание университета с помощью крана, через окно. Такой же IMP был отправлен в другой калифорнийский научный центр, Стэндфордский научно-исследовательский институт в городе Менло-Парк. Такова вкратце предыстория события.



Что же случилось 50 лет назад, 29 октября 1969 года? Именно в этот день состоялся знаковый эксперимент по пересылке первого сообщения в сети ARPANET из Калифорнийского университета (UCLA, Лос-Анджелес) в Стэндфордский научно-исследовательский институт (SRI, Менло-Парк). В этот день в подвале здания университета в Лос-Анджелесе, в комнате № 3420, находились два человека – инженер Леонард Кляйнрок и студент-программист Чарли Клейн. Доставленный месяц назад IMP был подключен к большому компьютеру SDS Sigma 7, на котором предполагалось вводить сообщения.



Идея эксперимента состояла в том, чтобы передать (из UCLA в SRI) слово log и получить в ответ (из SRI в UCLA) слово in. Однако история сложилась несколько иначе. Чарли Клейн позвонил по телефону в Стэндфордский научно-исследовательский институт и связался с тамошним участником эксперимента, программистом Биллом Дювалем. Только так, с помощью телефона, можно было проверить, работает ли новая технология.



Настал судьбоносный момент. Чарли Клейн нажал на клавиатуре l и спросил в трубку у своего коллеги: "Вы получили l?" "Да, мы получили l", – последовал ответ Билла Дюваля. Тогда Чарли нажал o и спросил: "Вы получили o?" Билл Дюваль ответил: "Да, мы получили o". Следом Чарли нажал g и спросил: "Вы получили g?" В этот момент удаленный компьютер в Стэндфордском научно-исследовательском институте дал сбой.



Какова же историческая правда этого эксперимента? Получается, что самым первым сообщением, посланным от одного компьютера другому по сети, было не слово log, не слово login, а какое-то непонятное слово lo. Леонард Кляйнрок, инженер, руководивший экспериментом, говорит сегодня об этой последовательности букв в мистически возвышенном тоне: "Самым первым сообщением интернета было lo. Это как lo and behold". Надо пояснить слова Кляйнорка. "Lo and behold!" – это такое английское восклицание, по-русски мы скажем просто: "О чудо!". "Мы не планировали такое хорошее сообщение, – вспоминает сегодня об эксперименте Леонард Кляйнрок, – но эти две буквы образовали совершенное и глубокое послание...". В этот же день Леонарду Кляйнроку, Чарли Клейну и Биллу Дювалю удалось восстановить связь, и эксперимент был удачно завершен.



Однако факта из истории изъять нельзя. Первым сообщением сети ARPANET, будущего интернета, действительно было слово lo. Мне почему-то кажется, что это первое сообщение созвучно со словом slow, которое передает дух той эпохи, когда компьютеры были маломощными и медленными. К сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни видео, ни аудиозаписи этого исторического события.



Все, что мы имеем, – это тетрадный лист с записями протокола связи, сделанными рукою Чарли Клейна. Этот листок теперь бережно хранится в музее, которым стала та самая комната, где проходил эксперимент.



Прежде чем интернет завоевал мир и в начале 2000-х случилась настоящая информационная революция, произошло очень много событий. Эксперимент пятидесятилетний давности – только одна веха в долгой истории интернета, которую можно рассказывать бесконечно. Вот лишь малая россыпь фактов.



В 1945 г. советник по науке президента США Рузвельта Вэнневар Буш предсказывает появление гипертекста. В 1967 г. американские ученые Тед Нельсон и Энди ван Дам создают первую систему гипертекста, которая используется в расчетах полета первого человека на Луну (космическая программа "Аполлон"). В 1969 г. осуществляется первый сеанс связи в сети ARPANET, юбилей которого мы отмечаем сегодня.



В 1974 г. Винтон Серф и Боб Кан создают протокол TCP/IP. В 1990 г. под руководством Тима Бернерса-Ли и Роберта Кайо группа программистов из ЦЕРН создает Всемирную паутину: первую веб-страницу, первый браузер и язык разметки гипертекста HTML. В 2004 г. Марк Цукерберг вместе с друзьями создает социальную сеть Facebook. Современный пользователь интернета должен чаще вспоминать, на плечах каких людей зиждется его ежедневная онлайн-активность.