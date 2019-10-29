Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков

16:28 30.10.2019

Сирийская драма американского президента. Часть 1



Султан Акимбеков



Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии вызвало ураган возмущений внутри американского истеблишмента.



Нынешний президент США вновь удивил очередным неожиданным маневром на внешнеполитической сцене. Он вывел американские войска из Сирии накануне наступления турецкой армии 9 октября 2019 года. Такое радикальное решение может весьма плачевно сказаться на его шансах остаться на второй президентский срок.



Собственно, риск для Трампа заключается в том, что своими действиями он сильно разозлил не только демократов, но и часть республиканцев. А это уже очень серьезно в контексте объявленного против него импичмента. В обычных обстоятельствах республиканцы в сенате, естественно, не стали бы его поддерживать. Но теперь ситуация выглядит уже не так однозначно.



Повод для импичмента



Хотя может показаться, что уход всего одной тысячи американских солдат из северной Сирии не является настолько уж значительным событием, чтобы вызвать подобную бурю эмоций в американском истеблишменте. Кроме того, в конце концов это вполне соответствует предвыборным обещаниям Трампа закончить ненужные с его точки зрения войны вдали от американских границ. К тому же турецкий президент Эрдоган в целом не чужой для США политик, все-таки руководит страной-членом НАТО. По крайней мере, он точно не симпатизирует Ирану, с которым у США сложные отношения.



Почему же все оказалось настолько болезненным, что привело к резкому обострению отношений внутри американской элиты. Почему вдруг Трамп сильно занервничал до такой степени, что фактически сорвался во время встречи с представителями конгресса и сената в Белом доме 16 октября, обозвав спикера конгресса Нэнси Пелоси "третьесортным политиком". После этого Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер покинули заседание.



Позже Трамп еще усугубил ситуацию, когда написал в своем Твиттере, что



"Нэнси нужна срочная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо же она просто не любит нашу замечательную страну. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень печально смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек".



Некомпетентность или расчет?



Еще более странным для политика такого уровня было письмо, которое Трамп направил 9 октября турецкому лидеру. Накануне начала операции против сирийских курдов, Трамп призвал президента Эрдогана



"не быть дураком" и не начинать операцию против курдов, иначе он "уничтожит турецкую экономику"



Несомненно, что конфликта такого масштаба во время президентства Трампа еще не было. Тем более, что ему впервые пришлось столкнуться с довольно жесткой критикой своих действий со стороны влиятельных представителей своей же партии. К примеру, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл написал в своей колонке в "Вашингтон Пост", что



"уход американцев на фоне эскалации турецко-курдского противостояния - это ночной кошмар для нашей страны



со стратегической точки зрения".



Подобная оценка влиятельным республиканцем последних событий весьма показательна. По существу, она демонстрирует суть претензий этой части американского истеблишмента к Трампу. Фактически его обвиняют в общей некомпетентности и непонимании стратегических американских интересов.



Со стратегической точки зрения Сирия, точнее ее районы к востоку от Евфрата, которые контролировали курды и прикрывали американцы, это только один небольшой элемент конструкции, обеспечивавший американское присутствие в регионе Ближнего Востока. Но это не значит, что им можно безболезненно пожертвовать без ущерба для общих планов. Это понятно всем представителям высшего американского истеблишмента, но явно не слишком доступно их нынешнему президенту.



Роль Сирии на Ближнем Востоке



Очевидно, что США долго и явно очень тщательно выстраивали систему своего присутствия на Ближнем Востоке. В нее входили не только военные базы, но и союзники. Причем последние в нынешней геополитической ситуации имеют не меньшее значение, чем, собственно, военные базы.



К примеру, благодаря союзникам-курдам в той же Сирии американцы могли обходиться минимумом своего военного присутствия. В борьбе с ИГИЛ роль пехоты выполняли сирийские курды, сами же американцы ограничивались поддержкой с воздуха. А это, естественно, сокращало риски потерь личного состава американских солдат.



В то же время самим фактом своего присутствия в северной Сирии американский спецназ всего одной тысячей человек обеспечивал существование всего курдского автономного района. Потому что все вокруг вполне отдавали себе отчет в возможных последствиях. Ведь начав военные действия против курдов, столкнешься с американцами.



В частности, весьма показательная история произошла в ночь на 8 февраля 2018 года. Тогда группа сирийских правительственных войск, а также отряд из частной российской компании "Вагнер" были разгромлены американцами ударом с воздуха при попытке продвинуться вглубь занимаемых курдами территорий восточнее реки Евфрат.



Тогда этот инцидент замяли, потому что формально бойцы "Вагнера" не имели отношения к российской армии. Кроме того, между США и Россией ранее были достигнуты неформальные договоренности. Согласно им границей между зонами влияния в Северо-Восточной Сирии был Евфрат. Накануне инцидента сирийские военные и российские наемники как раз заняли плацдарм на левом берегу Евфрата, находившегося вне зоны их ответственности.



Что изменилось?



Турки должны были десять раз подумать, прежде чем атаковать территорию сирийских курдов в тот момент, когда там находились американские военные. Конечно, делать угрожающие заявления в такой ситуации вполне возможно. Но требуется предельная аккуратность, ведь турецкие снаряды будут рваться рядом с солдатами одной из великих держав. Поэтому высок риск столкнуться с ответными действиями.



В этом-то и вся парадоксальность ситуации со столь стремительным уходом американских войск из Сирии. Получается, что Трамп принял это решение после того, как поговорил с Эрдоганом 6 октября. Во время этого разговора турецкий президент почти наверняка заявил, что нанесет удар по курдам вне зависимости от обстоятельств. Возможно, он обозначил и дату начала операции - 9 октября.



В свою очередь Трамп три дня думал, что делать в ответ на заявление Эрдогана. А 9 октября направил ему странное письмо с главным тезисом "не будь дураком" и какими-то нелепыми угрозами про разрушение экономики. И тут же отдал команду срочно вывести из Сирии войска, что фактически выглядело бегством.



Это решение, несомненно, застало всех врасплох. Сирийские курды вдруг оказались одни перед опасным противником, к чему они явно не были готовы. Французский спецназ вообще оказался на главном направлении наступления турецких войск, не имея никакой информации о происходящем. Даже в США многие высокопоставленные лица узнали об этом явно в последний момент.



Блеф Эрдогана



По сути, это было похоже на эмоциональное решение, принятое в состоянии некоего аффекта, без необходимого анализа последствий. Сейчас все выглядит так, что американский президент фактически повелся на блеф Эрдогана. Потому что если допустить, что турецкий президент заявил Трампу о своей решимости начать наступление в означенные им сроки, с его стороны это однозначно был блеф.



Если бы американские солдаты остались на месте, Эрдоган, скорее всего, не стал бы переходить границу. Причем в прямом и переносном смыслах этого слова. Он не мог не понимать, что американцы могут просто уничтожить с воздуха турецкую военную колонну. И все равно придется договариваться.



Но блеф Эрдогану вполне удался. Трамп испугался и отступил. Это не могло не вызвать ярости у американских элитариев - неважно, консерваторов или либералов. Потому что был



создан прецедент демонстрации слабости самой могущественной военной державы в мире



Теперь любые планы США будут сталкиваться с невероятными трудностями. Союзники перестали доверять - противники перестанут опасаться.



Кроме того, потеря позиций в Северной Сирии фактически перечеркивает всю американскую политику на Ближнем Востоке. При этом неважно, какой бы незначительной казалась эта территория в контексте общих интересов в регионе. Потому что основные противоречия в региональной политике связаны с противостоянием суннитов и шиитов. Здесь же затяжной конфликт США с Ираном. Не стоит забывать и об Израиле, который тоже имеет отношение к этому конфликту.



Продолжение следует