Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке

16:34 30.10.2019

Красавица Агнесс родилась в семье простого грузинского священника. Воспитываемая в праведной христианско манере, она и не полагала, что станет мусульманской султаншей и будет управлять целым государством.



При каких обстоятельствах Агнесс оказалась в гареме Османского султана, точно не известно. Вероятно, она, как и многие девочки того времени, была захвачена в плен.



В гареме девушке дали новое имя - Михришах. В народе же ее называли Гюрджю Гузели, что можно перевести как "грузинская красавица".



Слухи о невероятной красоте новой рабыни султана моментально разлетелась по столице. И, разумеется, Михришах не осталась не замеченной и султаном.



Оказалось, что помимо обворожительной внешности Михришах имела и вполне покладистый характер. Она смогла найти подход к своенравному султану Мустафе III.



Девушку возвели в ранг фавориток. Вот только родить наследника у красавицы не получалось.Одну за другой Михришах рожала девочек, но от этого не становилась менее любима султаном. Мустафа даже решил заключить с красавицей официальный брак.



И лишь спустя десятилетие Михришах родила-таки наследника, шахзаде Селима.



А когда в 1789 году Мустафа III покинул этот мир, Михришах взяла в свои руки бразды правления Османской империей, так как ее сын был еще слишком мал.



В годы своего владычества султанша по большей степени уделяла внимание развитию инфраструктуры государства. Она возводила школы, больницы, медресе и вакфы. В истории Турции ее имя известно как одной из самых мудрых и щедрых женщин, когда-либо стоявших во главе Османской Империи.