 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:35 30.10.2019

Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии?

Все более очевидно, что Россия уже сейчас не является монополистом на рынке вооружения Средней Азии и в ближайшем будущем ей придется конкурировать с Китаем. Важными конкурентными преимуществами китайского вооружения являются более низкая цена, пусть оно и уступает по многим параметрам российским аналогами, как видно на примере ЗРК HQ-9.

ЛЕОНИД НЕРСИСЯН

Как стало известно, 25 октября 2019 года силами войск противовоздушной обороны Узбекистана было проведено первое практическое испытание новейшей зенитной ракетной системы большой дальности FD-2000 - экспортной версии китайской системы HQ-9, с недавнего времени появившейся на вооружении этой республики.

HQ-9 фактически является китайской версией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПМУ. Этот ЗРК практически полностью повторяет архитектуру российской "трехсотки", а также основные примененные в ней технические решения. Это неудивительно, так как при создании китайского ЗРК большой дальности были тщательно изучены российские С-300ПМУ, поставленные в Поднебесную в середине 1990-х годов. Впрочем, по большинству параметров боевые возможности китайского HQ-9 недотягивают до оригинала, а экспортный вариант этой системы - FD-2000 и вовсе имеет существенно заниженные характеристики.

Несмотря на то, что китайские ЗРК появились в Узбекистане еще несколько лет назад, прошедшие накануне испытания заставляют в очередной раз задуматься, каким образом в Средней Азии появилось столь мощное и высокотехнологичное китайское оружие. Кроме того, надо обратить внимание на все более расширяющееся военно-техническое сотрудничество Китая со странами Средней Азии, являющимися традиционными покупателями российского вооружения. Рассмотрим, чем Китай вооружает страны Средней Азии и чем это в перспективе может грозить России.

От экономики к обороне

С начала 2010-х годов Китай начал масштабную экономическую экспансию в странах Средней Азии. Китай активно вкладывается в сельское хозяйство и инфраструктуру стран региона и очень быстро занял роль ключевого кредитора для экономик этих республик. Однако это имеет и обратную сторону для стран региона - вместе с инвестициями в регион проникает китайский бизнес, активно поглощающий наиболее прибыльные отрасли, постепенно формируются огромные задолженности стран региона перед Китаем, делая их зависимыми от Поднебесной. При этом особенно сильным влияние Китая стало в странах региона, богатых различными природными ресурсами, таких как Казахстан и Туркменистан.

Одновременно происходит и китайская оружейная экспансия в страны Средней Азии, пусть и гораздо меньшими темпами, нежели экономическая. На этот момент наиболее крупными импортерами китайского вооружения в регионе являются Туркменистан и Узбекистан. При этом Туркменистан китайские военные новинки охотно демонстрирует на военных парадах.

Известно о следующих образцах китайского вооружения и военной техники, закупленной Туркменистаном: ЗРК большой дальности HQ-9, ЗРК средней дальности HQ-12 (первый китайский ЗРК, использующий радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой), ЗРК малой дальности HQ-7 (китайский аналог французского "Кроталь"), обзорные радиолокационные станции (РЛС) YLC-18 с активной фазированной антенной решеткой, станции тропосферной связи и радиотехнической разведки, а также ударные беспилотники WJ-600A и CH-3A.

Как видно, большая часть закупленного Туркменистаном китайского вооружения - это системы противовоздушной обороны (ПВО) и техника радиотехнических войск, а это одни из наиболее высокотехнологичных и дорогостоящих видов современной военной техники. Стоит заметить, что руководство Туркменистана отказалось от предлагавшихся Россией ЗРК С-300ПМУ-2 в пользу китайских систем.

В Узбекистане наиболее крупной оружейной сделкой с Китаем пока что является закупка ЗРК FD-2000. Эта сделка является в некотором смысле следствием политики диверсификации поставщиков вооружения, проводимой при первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.

На текущий момент российское влияние на оружейном рынке стран Средней Азии по-прежнему очень большое. Ключевыми козырями России остаются значительная общность вооружения и военной техники, различные льготные условиях и кредитные линии. Так, например, тот же Узбекистан заключил крупный контракт на поставку вертолетов Ми-35, а также планирует закупить российские истребители Су-30СМ и обновить парк радиолокационных станций.

Однако все более очевидно, что Россия уже сейчас не является монополистом на рынке вооружения Средней Азии и в ближайшем будущем ей придется конкурировать с Китаем. Важными конкурентными преимуществами китайского вооружения являются более низкая цена, пусть оно и уступает по многим параметрам российским аналогами, как видно на примере ЗРК HQ-9. Но гораздо более значимым является огромное экономическое влияние Китая на страны региона, что, очевидно, в немалой степени определяет выбор в пользу китайского вооружения. Чтобы сохранить свое влияние на рынке вооружения Средней Азии, России в будущем потребуется максимально использовать не только конкурентные преимущества, но и, скорее всего, задействовать все имеющиеся политические и экономические рычаги.

Источник - REGNUM
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