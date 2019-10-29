Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте

16:43 30.10.2019

30 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Противостояние на месторождениях

Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в парламенте. Вопрос решат голосованием



В парламенте в третьем чтении обсуждают законопроект о запрете добычи урана и тория.

По словам депутата Улана Примова, не следует запрещать разработки урановых месторождений на всей территории страны, это нанесет удар по и без того слабой экономике. Он предлагает ввести запрет только в биосферной зоне.

Нардеп Дастан Бекешев напомнил коллегам о Кара-Балтинском горнорудном комбинате. На нем трудится сейчас 150 человек, и в случае вступления документа в силу предприятие встанет, начнутся митинги, а руководство может подать в суд. Представители правительства подтвердили риск судебных разбирательств на международном уровне, поскольку тяжбу с Кыргызстаном может затеять "ЮрАзия" и республика проиграет.

Читайте по теме

А может, разрешить? Депутаты спорят по законопроекту о запрете добычи урана

Один из авторов проекта закона о запрете добычи урана и тория Алмамбет Шыкмаматов попросил кабмин не защищать частников и не пугать многомиллионными исками.

Лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов поддержал Шыкмаматова.

В итоге документ отправили на голосование.

Ранее разгорелся скандал. Компания "ЮрАзия" собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов - урана.