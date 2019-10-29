 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?
17:46 30.10.2019

Правительство Китая предоставит Таджикистану очередной грант в размере более $357 млн. Эти средства пойдут на реабилитацию автодорог в городах Куляб и Бохтар и реконструкцию участка автодороги Душанбе-Кульма, передает Avesta.
Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировал сегодня соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной помощи в размере 2,5 млрд. юаней.

Представляя данный документ министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода отметил, что эти средства предоставляются правительством Китая в рамках соглашений по технико-экономическому сотрудничеству на 2018-2020 годы.

По словам Хикматуллозода, получаемые средства будут направлены на реабилитацию автодорог в городах Куляб и Бохтар, реконструкцию участка автодороги Душанбе-Кульма.

В частности, для реализации третьей фазы проекта реабилитации дорог в городах Бохтар и Куляб из китайского гранта будет выделено 227,9 млн. юаней ($35 млн.).

Источник - ca-news.org
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