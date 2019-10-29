США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля

19:13 30.10.2019

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.



"Не заблуждайтесь: [...> президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии", – заявил Пенс, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика на канале PBS.

Пенс отметил, что американские военные намерены взаимодействовать с союзниками в лице курдской оппозиции.



"Будем чрезвычайно тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы гарантировать, что доходы от [продажи] этой нефти не попадают в руки Ирана, не попадают в руки режима, не попадают в руки России [...>", – заявил вице-президент.

Он добавил, что взаимодействие будет направлено на то, чтобы не допустить возрождения террористических группировок.



Пенс подтвердил, что "Силы демократической Сирии" (SDF), в основе которой находятся курдские формирования, с 28 октября покидает зону военной операции Турции в соответствиями с договоренностями Москвы и Анкары.

Вице-президент подчеркнул, что США готовы использовать все средства и взаимодействовать с европейскими союзниками для создания безопасной зоны на границе Турции и Сирии.



Напомним, Минобороны России заявило, что США занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии. Ведомство также опубликовало доказательство контрабанды США нефти из Сирии.



Текст: Алексей Дегтярев

29 октября 2019