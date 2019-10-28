Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?

19:31 30.10.2019

Редакционная статья



Издание "Хуаньцю шибао" считает, что заявлению Дональда Трампа об убийстве аль-Багдади можно верить, но при этом отмечает, что успех операции Америке стоит разделить и с другими сторонами, в том числе и с Россией, которая играет важную роль в борьбе с ИГИЛ* на территории Сирии.



не только США могут быть довольны результатами антитеррористической войны



В воскресенье Дональд Трамп объявил, что за первый день операции в провинции Идлиб американский спецназ ликвидировал руководителя ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Американская сторона сообщает, что президент США вместе с высокопоставленными представителями военного ведомства и органов государственной безопасности следил за ходом "охоты" на Багдади из Белого дома.

Багдади - главный международный террорист, на счету которого многочисленные преступления. Его убийство стало большой "дипломатической победой" Дональда Трампа и помогло ему противостоять критике, связанной с выводом американских войск из Сирии и молчаливым одобрением турецкой атаки, которую та обрушила на союзников США - курдов.



Однако до сих пор существуют сомнения в подлинности американского заявления. Об "успешной ликвидации" Багдади говорилось неоднократно, но террорист "воскресал" после каждого из подобных заявлений. Тот факт, что Трамп лично объявил о смерти Багдади, развеял все сомнения в подлинности этой новости.



На наш взгляд, заявлению США можно верить. В 2011 году американский спецназ точно так же убил бен Ладена. При наличии надежного источника информации, США удалось устранить Багдади еще более точным способом. Прямую трансляцию с места событий сейчас несложно организовать. Успех данной операции по борьбе с ИГИЛ во многом объясняется масштабной подготовительной работой, но его нельзя приписать одной только Америке.

Важную роль в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии играла Россия, сирийские правительственные войска и вооруженные отряды курдов. Произнося слова благодарности за содействие в ходе проведения операции, Трамп упомянул Россию, Турцию и курдов. Мы верим, что успех операции по уничтожению Багдади смогут разделить все стороны, его не должна единолично присваивать себе служба государственной безопасности США в преддверии президентских выборов.



Война против терроризма идет уже много лет, стоит отметить, что все достижения в ходе нее принадлежат в основном США, остальные же стороны стараются зря и терпят большие потери. Антитеррористическая война началась в 2001 году, на Америку обрушились террористические атаки извне, и в стране усилилась внутренняя безопасность. А что же происходило в других государствах и регионах?



Для начала поговорим про Европу. Так как США находятся слишком далеко и на них непросто напасть, террористы с Ближнего Востока избрали Европу своей главной мишенью на Западе. Европейские экстремисты откликнулись на зов ближневосточных террористических организаций, оживились и стали действовать сообща. К тому же, после 2001 года в Европу устремились беженцы с погрузившегося в хаос Ближнего Востока. Иными словами, чем дольше шла война с терроризмом, тем крепче становилась система государственной безопасности в США и тем больше "осложнялась" обстановка в Европе.



Но хуже всего пришлось самому Ближнему Востоку. По сравнению с 2001 годом ситуация в данном регионе только ухудшилась. Тогда там еще было некоторое количество "диктаторских режимов", в регионе царил относительный "порядок", многие страны были весьма обеспеченными. Террористические акты были незначительными инцидентами, направленными против европейцев и израильтян. Их было легко предотвратить.

Теперь же, когда весь Ближний Восток буквально погряз в смуте, терроризм стал всего лишь одним из ее факторов. Террористические методы применялись в войне, идущей на тот момент в этом регионе, число погибших тогда людей не поддается подсчетам. Свержение режима Саддама Хусейна и борьба с правительством Башара Асада позволило "Исламскому государству"* заполнить пустующую нишу. Можно сказать, что антитеррористическая и сирийская гражданская война ведется против ИГИЛ.



С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна". Несмотря на это, страна-победительница не спешит направить силы на укрепление мира во всем мире и продвижение всеобщего развития, она стремится выстроить новое противостояние на Ближнем Востоке и во всем мире, сделав ситуацию вновь напряженной. На Ближнем Востоке Вашингтон подогревает религиозные конфликты, делая различия между конфессиями более очевидными. Турция, игравшая когда-то роль стабилизатора в регионе, все больше накаляет геополитическую обстановку в условиях непростой действительности.

* - террористическая организация, запрещена в РФ.



Хуаньцю шибао (Китай):

Оригинал публикации: 社评：反恐战争的成果不应由美国独享

Опубликовано 28/10/2019