Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам

20:03 30.10.2019

Они приговорены к лишению свободы на семь и восемь лет.



Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК, директор Административного департамента Министерства и президент ТОО "Издательская корпорация "ҚазАқпарат" осуждены за дачу и получение взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.



Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК Уалиева К.С., директора Административного департамента Министерства Даржибаева Е.Т., президента ТОО "Издательская корпорация "ҚазАқпарат" Ботбай Қ.Қ. по факту взяточничества в крупном размере.



Уалиева и Даржибаев обвиняли в получении взятки в размере 37 тыс. долларов США от Ботбай К.К. за общее покровительство, путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику.



30 октября приговором суда №2 города Нур-Султана Уалиев и Даржибаев приговорены к восьми и семи годам лишения свободы.

Этим же приговором Ботбай осужден к семи годам ограничения свободы.