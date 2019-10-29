 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.10.2019
20:10  Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:03  Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам
19:31  Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?
19:18  СССР развалили секс и комсомол, - В.Можегов
19:13  США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
17:52  В Ташкенте откроют первый американский вуз - университет Вебстера
17:46  Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?

16:43  Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте
16:41  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Часть 3 и 4
16:35  Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:34  Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке
16:30  Как Жандармское управление РосИмперии боролось с нелегальными мусульманскими организациями в городе Верном (история), - Б.Бабаджанов
16:28  Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков
16:27  Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет
16:24  Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
14:56  Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
13:20  Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова
13:17  "Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:14  Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба
12:35  Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
10:23  Казахстан байтерекнул (отжал) у России байконурский комплекс "Зенит-М"
10:11  Кто стоит за антикитайскими митингами в Казахстане? - Виктория Магда
10:05  Конгресс США принял резолюцию о геноциде армян турками
10:00  Ближнему Востоку грозит свой "Чернобыль", - И.Субботин
09:26  Есть ли у современной Казахстанской китаефобии исторические корни? - Р.Темиргалиев
09:21  В Самарканде сносят охраняемый ЮНЕСКО "Николаевский дом". Хокиму Рахимову закон не писан
08:58  Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм, - Н.Портякова
08:51  В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал. Зарыли "Яму"
08:48  В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа
08:36  Забурились: почему американский сланцевый бум подходит к концу, - Д.Мигунов
00:17  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Части 1 и 2
00:11  Казахские Шапрашты - победители китайцев и кокандцев
00:07  Трагедия Джунгарии (уроки истории), - Е.Трифонов
00:06  История Субэдэй-багатура. Как сын бедного пастуха стал "правой рукой" Чингисхана?
00:01  Захар Прилепин создает новое Всероссийское полит-движение "За правду"
Вторник, 29.10.2019
23:39  Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани
22:26  Европарламент попал в пекло индо-пакистанских раздоров, - В.Скосырев
21:11  Кому спасать капитализм. Если герои не рождаются, - А.Королева
21:09  5 крупнейших иностранных компаний, которые делают деньги в Таджикистане
19:23  Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ
19:20  Трамп уверяет, что амер-спецназ ликвидировал еще одного главаря ДАИШ - аль-Муджахира
17:52  Пресс-конференция Гражданской коалиции РФ "Третья сила" (Москва, 30/10, анонс)
17:03  Его догнала собака в подземелье... Внутри миссии по ликвидации Багдади, - Wall Street Journal
16:55  В Самарканде открывается "туристический фестиваль" суфийского ордена (секты) Накшбандия
16:43  КазНацПат-активиста Омара посадили на 2 года за растрату
15:44  Таджикистан. Нюансы демократии? - Н.Акбаров
15:36  Со смертью аль-Багдади курды теряют своего врага и свою автономию, - Le Monde
15:31  В Нур-Султане будут строить туристический квартал за $1 млрд! Чего там смотреть?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:10 30.10.2019

Киев больше не сможет использовать свою ГТС для шантажа Москвы
Александр ГРИШИН

Дания дала разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2" на своем континентальном шельфе

Грустная весть о великой измене европейцев пришла в Киев. Пала последняя линия цеевропейской обороны Украины от стратегического "газопроводного" оружия русских - Дания дала разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2" на своем континентальном шельфе. То, о чем так долго говорили в Москве, и во что до последнего момента не могли поверить в Киеве, произошло.

О выдаче разрешения на строительство "СП-2" сообщило Энергетическое агентство Дании. Документ, как говорится, был выдан в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву - она "должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут".

Собственно говоря, уверенности в том, что "СП-2" все равно будет завершен, разве что с некоторым опозданием, в "Газпроме" не скрывали никогда. В случае отказа Дании маршрут лишь бы стал несколько длиннее, а потому срок сдачи мог бы перенестись на определенное время.

Против "СП-2" в свое время боролись США, Польша, прибалтийские республики и, конечно же, Украина. Строительство "СП-1" и "СП-2" делало ненужной газотранспортную систему Украины, выбивая у не из рук привычное и много раз применявшееся орудие шантажа Москвы. Полякам не хотелось лишаться платы за транзит, да и вскочить в одну упряжку с Вашингтоном Варшаве было приятно. Администрация США мечтала уменьшить поставки природного газа из России в Европу, чтобы а) ослабить Москву и б) заместить "тоталитарный" дешевый русский газ гораздо более дорогим, но "демократичным" сжиженным природным газом американского происхождения.

Дольше всех проекту сопротивлялась Дания. Но уже к началу октября все политические претензии к проекту были сняты, и подписание разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне, как соглашались и в самом Копенгагене, затягивалось на административном уровне. Но уже было понятно, что бесконечно так продолжаться не может. Тем более, когда европейские месторождения газа одно за другим сейчас встают на консервацию (в том числе и для реконструкции) или на них снижают добычу газа. А зима, она может, только в Африке не зима, а уж в Дании точно зима, несмотря на близкий теплый Гольфстрим.

На Украине уже раздаются предложения объявить санкции в отношении Дании, но это их внутренние цеевропейские разборки. Можно констатировать, что здравый смысл победил, а экономику в данном случае удалось отделить от политики.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572455400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2019 года №183
- Национальная комиссия по модернизации под председательством Премьер-Министра РК рассмотрела ход реализации Послания Главы государства
- За 2019 год в мощности ВИЭ Казахстана увеличились вдвое
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2019 года №797
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2019 года №798
- В Мажилисе Комиссия по контролю расходования бюджетных средств при фракции партии "Nur Otan" приступила к работе
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев посетил ряд научных учреждений
- ДУМК не контролирует религиозную обстановку, государство берет контроль на себя – Ашимбаев
- Бесплатные рецепты не дошли до казахстанских пациентов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  