Асада "укрощают" проектом новой Конституции. Правительство и оппозиция Сирии впервые выслушали друг друга

23:52 30.10.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



30.10.2019



В Женеве прошло первое заседание Конституционного комитета (КК) Сирии, в задачи которого входит выработка нового проекта Основного закона страны. Сирийское правительство, за последние годы вернувшее себе не без помощи внешних сил значительную часть своей территории, впервые село за стол переговоров с представителями оппозиции и гражданского общества. Однако эффективность этой инициативы все равно вызывает вопросы.

Открывая заседание, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что КК может как переработать нынешнюю Конституцию Сирии 2012 года, так и создать новую. Впрочем, дипломат предупредил: "Вы не должны ждать от меня или моей команды, что мы напишем эту Конституцию. Будущая Конституция принадлежит Сирии и сирийскому народу. Конституция не может быть создана извне". В то же время спецпосланник генсека ООН обратил внимание: если участники сформированного органа с самого начала ответственно отнесутся к своей миссии и проявят готовность к компромиссу, то они смогут создать атмосферу доверия и конструктивной работы. Сопредседатель от сирийского правительства Ахмед Кузбари выразил надежду, что следующая встреча может состояться "в любимом Дамаске".

КК насчитывает 150 человек. Фактически это три группы по 50 представителей – от правительства президента Башара Асада, оппозиции и гражданского общества. Орган имеет поддержку ООН и ставит своей целью выполнение резолюции 2254 Совета безопасности. Тем не менее представительность Конституционного комитета долгое время была причиной споров. И некоторые вопросы к ней есть до сих пор. К примеру, несмотря на то что номинально представители сирийских курдов включены в состав Комитета, в нем нет делегатов от Демократических сил Сирии (ДСС) – многонационального альянса с курдской составляющей, который де-факто контролирует богатые нефтью районы северо-востока Арабской Республики.

Накануне заседания в Женеве сопредседатель Комитета от оппозиционных сил Хади аль-Бахра заявил, что целью обсуждений является будущее всей Сирии, а не судьба президента Асада. "Мы приехали сюда для участия в Конституционном комитете, это особенная миссия, она намного более масштабна, чем Башар Асад, я или кто бы то ни было еще, – заявил оппозиционный политик в разговоре с ТАСС. – Речь идет о будущем Сирии, а не о персоналиях. Мы определим, какой властью должен обладать президент". По его словам, власть в Сирии должна быть разделена на законодательную, исполнительную и судебную. "Речь идет о власти и законе, о том, как гарантировать равные гражданские права и обязанности для всех жителей Сирии", – отметил аль-Бахра.

Работа Конституционного комитета не будет иметь заранее установленных сроков. Выступая 29 октября по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу, шеф российской дипломатии Сергей Лавров выразил надежду, что участники КК будут руководствоваться только стремлением к компромиссу и конструктивно взаимодействовать без всякого внешнего вмешательства. "Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков, должна быть нацелена на достижение общего самого широкого согласия", – подчеркнул министр.

Несмотря на отсутствие четких дедлайнов, аль-Бахра выразил надежду, что политическое урегулирование в Сирии будет достигнуто в 2020 году. "Я надеюсь, что 75-я годовщина ООН в следующем году станет также возможностью отпраздновать еще одно достижение Всемирной организации – успех усилий под эгидой спецпосланника по политическому процессу, который принесет мир и справедливость всем сирийцам", – сказал оппозиционер на заседании 30 октября.

Впрочем, в экспертной среде утверждают: к формированию комитета есть свои вопросы. "Многие оппозиционеры, а тем более эксперты гражданского общества довольно лояльны Дамаску, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Такое положение вещей намекает на декоративный политический процесс, который стороны пытаются запустить только для того, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Но все-таки основания для осторожного оптимизма есть. Связаны они прежде всего с российско-турецкими договоренностями. Контроль оппозиции над территорией по всему периметру сирийско-турецкой границы – начиная от провинции Идлиб и заканчивая участками пограничного контроля возле границы Ирака, а также возвращение в эти районы беженцев создают условия для более или менее реальной работы Конституционного комитета".

Комитет – это рычаг, который может дать оппозиции заявить о себе как о реальной силе, не готовой переносить политический процесс в Дамаск, считает аналитик. Москве же КК дает шанс принудить Дамаск к уступкам, к которым он не склонен. "Я не слишком верю в какую-либо компромиссную сделку: работа КК слабо отразится на реальной обстановке в Сирии, где на территориях, перешедших за эти годы к Дамаску, жизнь только ухудшается из-за ухода иностранных неправительственных организаций и прекращения работы местных советов, – отмечает Мардасов. – Сирии необходим компромисс, который позволит в некоторой степени нивелировать иранский вопрос (речь о проблеме военного и политического влияния Тегерана. – "НГ") и привлечь зарубежные инвестиции. За счет траншей репатриантов, к которым часто Дамаск относится настороженно, восстановить страну, ликвидировать этноконфессиональный дисбаланс и купировать распространение экстремизма невозможно".