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Сдала жена. Как мы "замочили" аль-Багдади, - Радио Свобода
00:45 31.10.2019

Выйти на след аль-Багдади помогли показания его бывшей жены

Информацию о том, как лидеру террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам его ключевой помощник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке. Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне.

Аль-Этави рассказал, что Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, чтобы избежать обнаружения. "Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и о местах, которые он обычно скрывал", – сказал один собеседников Reuters.

Газета The New York Times отмечает, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря также показаниям некоего связного и свидетельствам одной из жен лидера исламистов. Их допросы состоялись летом 2019 года, сообщает издание со ссылкой на два источника в администрации США. По словам собеседников, речь шла о месте, которое располагалось в центральной части северо-западной Сирии. В дальнейшем ЦРУ при сотрудничестве с курдской разведкой в Ираке и Сирии установило более точное местонахождение аль-Багдади, а также направило в этот район шпионов для наблюдения за его передвижениями.

Гибель аль-Багдади
О гибели Абу-Бакра аль-Багдади стало известно 27 октября. Он был убит в результате спецоперации Соединенных Штатов на северо-западе Сирии – в провинции Идлиб рядом с турецкой границей. Операцию называют результатом согласованной работы нескольких стран. Об обмене информацией с США заявили в министерстве иностранных дел Турции. The Times of Israel приводит слова командующего силами курдов в Сирии, который сообщил, что курдские Демократические силы в Сирии сотрудничали с американской разведкой для подготовки операции.
Официально о том, что аль-Багдади мертв, в воскресенье в специальном обращении объявил президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что бойцы спецназа США высадились возле дома аль-Багдади в деревне Бариша и ворвались внутрь. Когда было установлено местонахождение аль-Багдади, 11 детей, которые находились в том же доме, были выведены из здания. Багдади пытался бежать по подземному ходу, но безуспешно. Американские военные настигли террориста в тоннеле, где тот, попав в тупик, сам подорвал пояс смертника.

"Мы знали о многочисленных тоннелях, все, кроме одного, были заблокированы. В итоге он взорвал себя вместе с тремя детьми", – сообщил Трамп, добавив, что тело джихадиста было изуродовано до неузнаваемости в результате взрыва, однако последующая экспертиза подтвердила его личность.
По версии турецкого агентства Anadolu, были задействованы беспилотники и вертолеты, а операция длилась не менее четырех часов. Дом, по которому наносились удары, был разрушен до основания.
Реакция России

Роль России в произошедшем неясна. Вашингтон утверждает, что Москва согласилась пропустить вертолеты с американскими военными над контролируемой ею территорией Сирии. Трамп даже поблагодарил Россию за помощь, так же как и Турцию. Минобороны, впрочем, отрицает свою причастность к операции.
"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе", – приводит агентство "Интерфакс" слова Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны России.

Конашенков подчеркнул, что Министерству обороны неизвестно о содействии российских военных проведению этой операции. Ранее в воскресенье Трамп сказал, что российские военные позволили американским вертолетам пролететь над участком территории, который контролируется российскими военными. По словам Конашенкова, в последнее время авиаударов ВВС США зафиксировано не было. Представитель Министерства обороны заявил, что "очередная смерть" главы "Исламского государства" никакого оперативного влияния на ситуацию в Сирии не возымеет". В российском Минобороны потребовали от США доказательств гибели Абу Бакра аль-Багдади.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако, заявил, что Россия знала об операции: "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать. И если действительно эта информация о ликвидации Аль-Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом".

Реакция

В то время как комментаторы отмечают, что гибель аль-Багдади стала для Дональда Трампа несомненным успехом, некоторые из них критикуют президента США за стремление набрать политические очки за счет своих оппонентов: Трамп, в частности, критикует своего предшественника Барака Обаму за его стратегию борьбы с ИГ, а кроме того, отказался сообщить демократам в Конгрессе об операции заранее.

"Нам нужно помнить, что мир сражается не с одним человеком, не с одной организацией, но с целым движением. К сожалению, многие факторы риска для подъема ИГ все еще остаются. Среди них слабые государства с плохим управлением, безработицей или недостаточной занятостью среди молодежи, тлеющей межконфессиональной напряженностью или гражданской войной", – отмечает The New York Times.

"Исламисты не исчезнут и не сдадутся только потому, что Багдади больше нет. На самом деле именно тщеславный Дональд Трамп, который неприлично записал себе в заслуги эту смерть, вернул ИГ в дело своим выводом американских сил из Сирии и дал Эрдогану зеленый свет на то, чтобы выбить курдов – американских союзников. Теперь сотни закаленных, тренированных, безжалостных и жестоких бойцов ИГ получили свободу в регионе, полную свободу для атаки американских сил и их союзников и новых терактов в Европе", – пишет The Independent.
Критику вызвали также уничижительные слова Трампа о смерти Багдади: президент США заявил, что лидер исламистов визжал от страха и "умер как собака". Журнал Time, однако, приводит слова чиновника Белого дома, объясняющего, что имел в виду президент: "Он посчитал важным высмеять его и показать всем, что Багдади, который приказывал убивать и насиловать тысячи людей, сам вместо того, чтобы сражаться, взорвал себя вместе с тремя детьми".
28 октября 2019

Источник - svoboda.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572471900
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