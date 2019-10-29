В Тадже новые: 1-й зам ГКНБ Камолзода и пред Комитета по продовольственной безопасности - Файзуллозода

00:48 31.10.2019

Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в структурах ГКНБ и МВД



От должности, в частности , освобождена судья, которая попалась на взятке.



Президент Таджикистана произвел ряд кадровых назначений в структурах Госкомитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба президента.



Постановлением правительства Фируз Камолзода снять с должности председателя Комитета по продовольственной безопасности при правительстве и назначен первым заместителем председателя ГКНБ Республики Таджикистан.

Комитет по продовольственной безопасности постановлением правительства возглавил Мухаммадсаид Файзуллозода.

"В связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи" указом главы государства от занимаемой должности судьи района Сино освобождена Рухшона Рахмонализода (Рухшона Рахмонализода была задержана при получении взятки в размере $2 тыс.).





Другим указом Эмомали Рахмона от должности судьи города Бустон Согдийской области освобожден Умеджон Рахматджони.

Пресс-служба отмечает, по согласованию с президентом страны были произведены кадровые изменения в структурах МВД на местах.



"На должности начальника Госслужбы "Мухофиз" при МВД, начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальника Управления по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, начальника ОМВД-2 района Фирдавси, ОМВД 1 и 2 района Шохмансур были назначены достойные и опытные кадры", - сообщает пресс-служба.



Также назначены новые начальники отделов МВД в районах Кубодиен, Балджувон, Мирсаид Алии Хамадони, Дусти, Лахш и город Истиклол.

"В беседе с новоназначенными Эмомали Рахмон поручил обеспечить стабильность и безопасность, укрепить верховенство закона, бороться с преступлениями, особенно с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, угрожающими безопасности и стабильности в регионе", - сообщает пресс-служба.



Он подчеркнул, что необходимо активнее бороться по предотвращению нежелательных действий, особенно насилия и взяточничества.



30 октября 2019 Бахманер Надиров, Asia-Plus