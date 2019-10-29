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Тюркский совет: выиграет ли Казахстан от совместных стартапов
02:01 31.10.2019

На недавнем заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку прозвучало предложение объединить усилия в области инноваций. Но возникает вопрос - есть ли в чем кооперироваться?

Предложение совместно поработать в области высоких технологий озвучил президент Узбекистана. В частности, речь шла об организации совместных технопарков и инновационных стартап-компаний. Эти предложения кажутся интересными и вполне реализуемыми. Но здесь нужно разбираться в деталях. Например, насколько страны, входящие в ССТГ, развиты в инновационном плане? Об этом пишет портал ia-centr.ru.

Расклад сил

Сейчас в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств входят пять стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Говоря о всестороннем сотрудничестве в ССТГ, в первую очередь следует посмотреть на сотрудничество экономическое.

С большим отрывом впереди по экономической мощи идет Турция. Так, по данным Всемирного банка, ее номинальный валовой внутренний продукт в 2018 году составлял 766,5 млрд долларов. Следом идут Казахстан (170,5 млрд) и Узбекистан (50,5 млрд). Замыкают пятерку Азербайджан и Кыргызстан – их ВВП составляет 46,9 и 8,1 млрд долларов соответственно.

Сотрудничество между странами развивается чаще всего в двустороннем формате. Например, Казахстан граничит, а потому активно торгует с Кыргызстаном и Узбекистаном, а с Турцией имеет ряд коммерческих соглашений. Но этому помогает, скорее, не работа ССТГ, а прямые договоренности лидеров государств.

К примеру, Турция и Казахстан несколько лет назад договорились о реализации проекта "Новая синергия", который должен был охватить 26 инвестиционных проектов в разных отраслях на сумму более 900 млрд долларов.

Тем не менее на процессы экономического сотрудничества есть положительное влияние и со стороны ССТГ. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиеева (страна вступила в организацию в 2018 году), участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам народа его страны.

"На новый уровень вышли не только наши культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние три года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в два раза, создано свыше тысячи совместных предприятий", – сказал Шавкат Мирзиеев на последнем заседании совета в Баку.

Есть ли инновации?

И работа технопарков, и число действующих стартапов – а именно о них говорил президент Узбекистана – это отражение общего уровня развития инновационной системы той или иной страны. И здесь страны-участники ССТГ далеко не на первых местах.

Согласно последнему "Глобальному инновационному индексу", Турция находится на 49 месте в мире, Казахстан – на 79-м, Азербайджан – на 84-м, а Кыргызстан – на 90-м. Узбекистан в этом рейтинге и вовсе не представлен. Отсюда очевидно, что в целом инновационный потенциал, а значит и потенциал по появлению успешных стартапов может быть выше именно в Турции. Потому и лидерство по созданию совместных стартап-компаний может перейти именно к этой стране.

Но сама возможность формирования коммерческой инновационной компании на уровне государств – вещь едва ли реализуемая. Самым эффективным решением в этой связи может стать создание общих для стран Тюркского совета технопарков или фондов поддержки инновационных компаний. На их базе и возможно появление новых инновационых компаний, которые можно будет назвать "общими".

Кто будет платить?

Создание таких структур, в частности, фондов – вопрос вполне решаемый. Политическая воля для этого есть. Все государства стремятся развивать инновации, чтобы не отставать от последнего тренда – цифровизации.

С технопарками несколько сложнее. Если финансовый институт – это структура, практически не требующая физических площадей (за исключением самих офисов администрации), то технопарки – это уже комплексы строений и инфраструктура. Их строительство связано с большими затратами. Однако при правильном управлении и государственном регулировании расходы могут легко окупиться.

Поэтому работа над общими для ССТГ технопарками вызывает множество вопросов.

С одной стороны, совместными усилиями создать такую инфраструктуру в каждой из стран Тюркского совета. Но в таком случае будет сложно вести какую-то единую политику. То есть получится, что страны создали технопарки у себя и для себя. Соответственно, сложнее станет обмен опытом и разработками.

С другой стороны, исправить это может развитие какого-то одного конкретного технопарка. Таким образом, в одном месте соберутся инноваторы всех стран ССТГ. Это обеспечит между ними тесные контакты, а следом и синергию от совместной деятельности. При выборе такого варианта делать что-то с нуля не придется.

Интерес Казахстана

Очевидно, что Казахстан может предложить площадку технопарка IT-стартапов Astana Hub в Нур-Султане. Технопарк уже работает, его услугами пользуются стартап-компании. Среди его преимуществ для граждан других стран ССТГ

возможность поступления на работу по специальной визе;
при открытии компании в Astana Hub можно получить налоговые преференции.

Поэтому интерес Казахстана в связи с предложением Шавката Мирзиеева будет именно таким – привлечение всех партнеров к работе в своем столичном технопарке. Тем более, что продвигают его как один из уникальных в центральноазиатском регионе проектов.

Сможет ли он укрепить этот статус из-за предложения узбекистанской стороны – вопрос дальнейших переговоров и интереса руководства стран ССТГ.

Источник - ia-centr.ru
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