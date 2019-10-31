 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.10.2019
09:04  Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин
09:02  Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов
08:55  Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:48  При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований
08:46  Хеллоуин запретили праздновать в Монголии
02:59  Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии? - Н.Нуртазина
02:57  После СССР – создание региональных организаций и силовая борьба, - А.Асалыоглу

02:53  Путинские меркушки. Россию дерибанят кланы региональных "короедов", - КП
02:01  Тюркский совет: выиграет ли Казахстан от совместных стартапов
00:48  В Тадже новые: 1-й зам ГКНБ Камолзода и пред Комитета по продовольственной безопасности - Файзуллозода
00:45  Сдала жена. Как мы "замочили" аль-Багдади, - Радио Свобода
Среда, 30.10.2019
23:52  Асада "укрощают" проектом новой Конституции. Правительство и оппозиция Сирии впервые выслушали друг друга
20:10  Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:03  Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам
19:31  Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?
19:18  СССР развалили секс и комсомол, - В.Можегов
19:13  США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
17:52  В Ташкенте откроют первый американский вуз - университет Вебстера
17:46  Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?
16:43  Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте
16:41  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Часть 3 и 4
16:35  Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:34  Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке
16:30  Как Жандармское управление РосИмперии боролось с нелегальными мусульманскими организациями в городе Верном (история), - Б.Бабаджанов
16:28  Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков
16:27  Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет
16:24  Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
14:56  Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
13:20  Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова
13:17  "Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:14  Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба
12:35  Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
10:23  Казахстан байтерекнул (отжал) у России байконурский комплекс "Зенит-М"
10:11  Кто стоит за антикитайскими митингами в Казахстане? - Виктория Магда
10:05  Конгресс США принял резолюцию о геноциде армян турками
10:00  Ближнему Востоку грозит свой "Чернобыль", - И.Субботин
09:26  Есть ли у современной Казахстанской китаефобии исторические корни? - Р.Темиргалиев
09:21  В Самарканде сносят охраняемый ЮНЕСКО "Николаевский дом". Хокиму Рахимову закон не писан
08:58  Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм, - Н.Портякова
08:51  В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал. Зарыли "Яму"
08:48  В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа
08:36  Забурились: почему американский сланцевый бум подходит к концу, - Д.Мигунов
00:17  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Части 1 и 2
00:11  Казахские Шапрашты - победители китайцев, кокандцев (эльфов и дотракийцев...)
00:07  Трагедия Джунгарии (уроки истории), - Е.Трифонов
00:06  История Субэдэй-багатура. Как сын бедного пастуха стал "правой рукой" Чингисхана?
00:01  Захар Прилепин создает новое Всероссийское полит-движение "За правду"
Вторник, 29.10.2019
23:39  Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хеллоуин запретили праздновать в Монголии
08:46 31.10.2019

Приказ о запрете празднования Хеллоуина издало Минобразования Монголии.
Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии издало приказ, который запрещает празднование Хеллоуина в школах в этом году, сообщает CA-News.
Отметив, что Хеллоуин не был официально признан праздником, министерство обязало все школы прекратить организованные празднования второй год подряд.
Кроме того, министерство напомнило родителям, что им не следует разрешать своим детям принимать участие в празднованиях и событиях Хеллоуина. Родителям настоятельно рекомендуется обеспечить свободное время детей более эффективными занятиями.

31 октября 2019,

Источник - ИА Тотал Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572500760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты
- Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
- Депутаты "Ак жола" призвали прислушаться к педагогам и остановить использование системы "Кунделик" до устранения проблем
- Более 6 трлн. тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года
- РК продвигает свою повестку в ЕАЭС
- Пресс-релиз по арбитражному спору "World Wide Minerals Ltd."
- При МИД создан Институт внешнеполитических исследований
- Суд вынес приговор в отношении экс-ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.Уалиева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  