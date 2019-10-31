Хеллоуин запретили праздновать в Монголии

08:46 31.10.2019

Приказ о запрете празднования Хеллоуина издало Минобразования Монголии.

Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии издало приказ, который запрещает празднование Хеллоуина в школах в этом году, сообщает CA-News.

Отметив, что Хеллоуин не был официально признан праздником, министерство обязало все школы прекратить организованные празднования второй год подряд.

Кроме того, министерство напомнило родителям, что им не следует разрешать своим детям принимать участие в празднованиях и событиях Хеллоуина. Родителям настоятельно рекомендуется обеспечить свободное время детей более эффективными занятиями.



31 октября 2019,