При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований

08:48 31.10.2019

Институт внешнеполитических исследований создан при МИД Казахстана



Маулен Ашимбаев возглавил совет директоров нового института.



В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялось первое заседание совета директоров АО "Институт внешнеполитических исследований", сообщает Total.kz.

Министр Мухтар Тлеуберди поздравил членов совета директоров с избранием, ознакомил участников заседания с целями и задачами института внешнеполитических исследований и пожелал плодотворной работы.

Совет директоров возглавил помощник президента РК Маулен Ашимбаев. Основной задачей института станет разработка практических рекомендаций по реализации приоритетных направлений внешней политики Казахстана, выявление актуальных трендов в мировой политике и экономике, в сфере национальной и международной безопасности.



31 октября 2019,