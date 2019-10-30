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Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:55 31.10.2019

Политолог Сатановский обещает "большую резню" из-за огромных волн мигрантов

Виталий Карюков

30 октября 2019

Поток новостей о преступлениях беженцев в Европе постепенно, но верно увеличивается: изнасилования, грабежи, убийства, избиения, запугивания местных жителей… Недавно, например, стало известно о зверском убийстве пожилой немки Кристель В. в городе Вупперталь (административный округ Дюссельдорф, земля Северный Рейн-Вестфалия). Тело 78-летней старушки с перерезанным горлом, которая проживала в районе Кроненберг, было обнаружено в ее собственной спальне соседом пенсионерки. Как заявил прокурор округа Хауке Пахр: "Вскрытые подтвердило наши догадки. Все говорит о том, что это было умышленное убийство".
Видимо, престарелая вдова стала жертвой грабежа: преступник зарезал женщину как ненужного свидетеля. Исчезли деньги, драгоценности и автомобиль. Кто это сделал - пока выясняется. Однако соседи покойной уверены, что это дело рук мигрантов, вечно ошивающихся в этом районе.

На прошлой неделе в Тюрингии начался судебный процесс над афганцем Мохаммадом А., который точно так же зверски зарезал 87-летнюю пенсионерку Урсулу из города Йены. Она отказалась дать ему 7000 евро, чем подписала себе смертный приговор.
Кроме того, неделю назад в окружном суде Мюнхена (столица федеральной земли Бавария) началось слушание дела нигерийца Чидубема М., который заманил к себе в приют местную пятилетнюю девочку и изнасиловал ее в своей комнате. Преступления эти множатся как снежный ком. Дошло до того, что в том же Дюссельдорфе местные жители, не надясь на местные власти, давно уже организовали антимигрантские народные дружины, чтобы иметь возможность защититься от "понаехавших". Общая численность этих формирований уже достигает нескольких тысяч граждан.

Причем, полиция Дюссельдорфа восприняла это общественное начинание довольно скептически. "Монополия на власть принадлежит государству. Вести уголовное преследование - не дело граждан", объяснил позицию местного департамента полиции офицер ее пресс-службы. А что еще могут сказать представители правоохранительных органов, которые не могут справить с волной преступлений мигрантов? Вопрос риторический. Но для самих местных жителей это вопрос собственной безопасности, зачастую в буквальном смысле - жизни и смерти. Но многие в Германии настолько устали от беспредела, который творят в их стране беженцы, что, отчаявшись, сами стали платить "понаехавшим" той же самой монетой.
Так, в конце прошлой недели немцев поразил страшный случай: на главном вокзале Крефельда (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) прохожие стали свидетелями того, как немец столкнул с железнодорожной платформы под приближающийся поезд мигранта из Эритреи. За минуту до этого у них завязался спор, переросший в перепалку. В результате, эритреец полетел на рельсы, но вовремя успел отскочить. К тому же, мгновенно среагировал машинист поезда, нажав на экстренный тормоз.

Примечателен тот факт, что ровно за три месяца до произошедшего мигрант (и тоже из Эритреи) Хабте Арайя точно так же столкнул с платформы железнодорожного вокзала Франкфурта-на-Майне под колеса прибывающего экспресса абсолютно незнакомых ему 40-летнюю женщину, ее восьмилетнего сына и стоявшую рядом с ними 78-летнюю старушку. Женщинам чудом удалось избежать смерти (они получили относительно легкие травмы), но ребенок погиб сразу. А несколькими днями ранее в разных концах Германии произошло еще два точно таких же случая, когда мигранты спихивали немцев под поезда.
Но теперь уже самих беженцев, похоже, начинают грабить и убивать. В начале октября в городе Буршайде неизвестный мужчина напал на сирийского беженца и потребовал у него мобильный телефон и деньги, которых у того с собой не оказалось. Взбешенный грабитель жестоко избил сирийца, нанеся ему тяжелые травмы головы, и скрылся.
А за день до этого на железнодорожном вокзале Бад-Херсфельда (Гессен) немец открыл стрельбу из пистолета по 18-летнему мигранту из Сомали. Он несколько раз выстрелил из автомобиля в африканца. На вокзале в тот момент оказались полицейские, которые и задержали стрелка, которым оказался Ролан К., местный наркоман и праворадикал, придерживающийся расистских убеждений. И выбрал он свою жертву, как показало дальнейшее расследование, исключительно по цвету кожи.
Кроме того, летом он хвастался в местном пабе, что ранее уже стрелял по беженцам неоднократно. И вообще, следствием было установлено, что немец всегда враждебно относился к иностранцам и не раз открыто заявлял, что готов убивать их.

Эрдоган маневрирует между Москвой и Вашингтоном
Что же будет твориться, когда в Европу и, в частности, в Германию попадут около 4 миллионов беженцев, которые сейчас находятся в турецких лагерях и которых Турция намерена выпустить на европейские просторы? Именно об этом и говорит в своих прогнозах ученый-востоковед, политолог, основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский. По его словам, в этом случае Старый Свет ждет "большая резня".

Конечно же, это ни в коем случае не входит в планы политкорректной и мультикультурной Европы. Но в 2015 году это тоже не входило в ее планы. Однако случилось то, что случилось. Надев на своих граждан "розовые" очки, Евросоюз столкнулся с величайшей гуманитарной катастрофой, связанной с нашествием беженцев.
Сейчас еврочиновники в обозримом будущем не ждут нового потока "понаехавших". А это весьма серьезный недочет в их миграционной политике. "Европейцы, на свою беду, пребывают в иллюзиях. После Великого переселения народов Рима не стало. А это была только последняя волна миграций, про которую мы хоть что-то знаем. От доиндоевропейского населения Европы вообще, кроме басков в горах и сардов на Сардинии, ничего не осталось. Тем более от тех, кто был до них. Так что впереди большая резня, которую старожилам устроят новички", - считает Сатановский.

Вряд ли мигранты будут безучастно наблюдать, как их станут грабить, убивать и унижать. Они начнут "взаимодействовать" с местным населением (опыт-то их предшественников никуда не делся) так, что мало не покажется.

Источник - svpressa.ru
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