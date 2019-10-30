ДУМК не контролирует религиозную обстановку в Казахстане, - Д.Ашимбаев

09:00 31.10.2019 ДУМК не контролирует религиозную обстановку, государство берет контроль на себя – Ашимбаев



Известный политолог прокомментировал недавнее заявление министра информации и общественного развития Даурена Абаева о повышении просветительской работы ДУМК и помощи имамам.



На III республиканском форуме имамов в Нур-Султане министр Абаев сделал ряд заявлений.

"В целях поддержки имамов государство с каждым годом обучает сотрудников ДУМК. Эта работа будет продолжаться", - сказал министр. – "В целях решения вопроса дефицита со стороны государства мы оказываем помощь по распределению грантов на обучение по специальности "Исламоведение" в Египетском университете исламской культуры "Нур- Мубарак". В связи с этим появляется еще одна проблема. Не секрет, что население проявляет свое недовольство касательно работы мулл.

Поэтому считаю, нужно сформировать новый образ имамов

Имамы должны направлять свою работу на добродетельность, искренность в разделении радости и горя, добрый поступок в отношении граждан. Потому что совершенное дело намного сильнее простых слов".

Даурен Абаев призвал усилить работу по освещению деятельности Духовного управления мусульман Казахстана в СМИ и социальных сетях.

Мы зашли на сайт Духовного управления мусульман и увидели в разделе "Статьи" интересные заголовки. Например, "Даже муравей уповает на Бога", "Может ли человек сглазить самого себя?", "Халяльный мейкап: реальность или миф?".

Поделиться своими мыслями, должно ли светское государство симпатизировать только одной определенной религии, мы попросили политолога Данияра Ашимбаева.



Данияр Ашимбаев, фото с личной страницы на Facebook

Оказание платных услуг

- Данияр, как считаете, почему речь идет только о ДУМК? Почему не помогать РПЦ, например?

- Русская православная церковь исторически выстроена в официальных отношениях с государством. Даже в республиках не самых православных РПЦ контролирует продажу религиозных атрибутов, у них свои киоски. Она опирается и на традиции, и на хороший опыт коммерческой деятельности.

Мы помним таможенные льготы, которые получала РПЦ при Борисе Ельцине. Наши акимы очень любят получать ордена за вклад в строительство храмов.

То есть система взаимоотношений Русской православной церкви с властью и ее определенная коммерциализированность прекрасно всем известна

В Казанском соборе в Санкт-Петербурге как-то на экскурсии одна женщина обратилась с просьбой освятить крестик, купленный в киоске у церкви. На что ей рекомендовали идти в бухгалтерию и оплатить по прейскуранту.

ДУМК, напротив, организация несформировавшаяся. Как независимая организация, Духовное управление мусульман возникло в 1990 году. Понятно, что в Казахстане есть своя специфика. Деятельность религиозных организаций у нас строилась не столько на духовно-просветительской части, сколько на оказании платных услуг населению. Многие знают, сколько стоит пригласить муллу на похороны или поминки. Причем у этих мулл дипломов никто не спрашивает.

Опыта богословской деятельности на заре становления ДУМК у имамов особо не было. А до недавнего времени не было и каких-то просветительских учреждений.

Поэтому муллы были самоучками на передаваемых традициях от учителей ученикам, таких же самозванных

Либо они обучались в различных учреждениях по всему миру, где достаточно сильно была развита и ваххабитская культура.

Кто диктует правила поведения?

- В религиозном плане сложившийся в Казахстане ислам представляет собой практически полный спектр всех возможных оттенков. Есть суфийская школа, которую многие в Казахстане считали псевдосуфийской. Есть откровенно ваххабитские организации, есть и некие просветительские. Но сказать, что в Казахстане есть какой-то единый критерий, что называется, казахского традиционного ислама, сказать сложно.

Власть предполагала, что ДУМК будет ее союзником в борьбе с религиозным экстремизмом

А мы помним, особенно ситуацию с первых лет независимости. Когда была война на Кавказе и радикализация в ряде центральноазиатских республик, предполагалось, что ДУМК будет помогать светской власти держать ситуацию под контролем.

Но формирование критериев казахстанского ислама для наших религиоведов оказалось задачей непосильной. В итоге вторым муфтием стал доктор наук, профессор, бывший дипломатический работник Абсаттар Дербисали. К которому возникали вопросы. После ДУМК он перешел на работу директором Института востоковедения минобразования и науки.

Также выяснилось, что критерии казахского традиционного ислама были сформулированы не в ДУМК, а Агентством по делам религий

В итоге светские власти в силу идеологического вакуума со стороны самого религиозного сообщества разработали для них концепцию и организовывали его работу.

Мы знаем, что с одной стороны, религиозная деятельность в Казахстане сильно коммерциализирована. С другой – многие наши олигархи и госчиновники то ли для замаливания грехов, то ли в силу моды все чаще вкладываются в строительство мечетей, нежели школ и детских садов.

Есть даже случай, когда одну известную частную мечеть в одном из регионов построили на месте, где долгое время располагались сауна, гостиница и казино. Сказать, что здесь присутствует фактор духовности, мне сложно. Тем более, насколько знаю, многие влиятельные имамы тесно связаны с политико-экономическим истеблишментом. Даже когда решался вопрос с выбором очередного муфтия.

Вы рулите, а деньги нам

- Его кандидатура согласовывалась с чиновниками, да.

- Разные кандидатуры лоббировались разными аппаратно-финансовыми группами. В итоге мы имеем ту кашу, которую имеем.

Видим, что торговля религиозными атрибутами под контроль взята не была. В итоге это взяла на себя прокуратура

Четверть бутиков на алматинских барахолках традиционно была забита товарами именно религиозными. Причем литературой без выходных данных на всех возможных языках народов, проживающих в Казахстане. Там были и аудиозаписи, и флешки с записью проповедей, и так далее.

Сказать, откуда все это идет и куда это может привести, фактически невозможно.

В итоге богословскую деятельность в Казахстане фактически вынуждены формулировать работники спецслужб. В уполномоченном органе по делам религий они были ведущей скрипкой

При этом, насколько я слышал, несколько лет назад ставился вопрос, чтобы сбор пожертвований осуществлялся через специальные терминалы.

- Да, и они устроили на эту тему большой шум.

- Причем этот шум был синхронизирован. Против терминалов одинаково выступили и ДУМК, и РПЦ. Поэтому я не могу сказать, что религиозная ситуация в стране контролируется. Религиозники к своим финансам никого не подпускают. Но в то же время и влияние на паству толком не оказывают.

Финансы - благодать

- Если они такие малоэффективные, тогда зачем их пиарить? И зачем чиновник делает такие заявления?

- Государство заинтересовано в контроле над ситуацией. Где-то самим находить способных имамов, которые могут работать с представителями деструктивных течений. Чтобы работали и в колониях, и с теми, кто приезжает из мест боевых действий – Афганистана и Сирии. Эту деятельность государство вынуждено вести самостоятельно. При этом практически все говорят о необходимости господдержки. А показной у нас ислам или истинный?

Кто-то пользуется показным для связи с исламскими банкирами с Персидского залива. Кто-то, наоборот, замаливает грехи. А кто-то ищет в религиозных организациях каналы для влияния на политическую ситуацию в стране.

Несколько лет назад покойный сын экс-главы администрации президента Аслана Мусина сам запускал религиозную организацию "Изги амал".

- Которую вроде бы признали запрещенной в Казахстане…

- Этого я не знаю, это было движение коранитов. Но опять-таки, это способствовало скорой отставке самого Аслана Мусина и его политическому падению.

Сложно сказать, было ли это хобби или реальным увлечением религией детей представителей политического истеблишмента

В Казахстане о духовности и традициях можно говорить в общих словах, а можно только одной картинкой, которая имеет место – "не слишком упорядоченный хаос". Что в течениях, что в современной трактовке этих течений, что в делах финансовых.

За что платить?

- Государству приходится брать на себя роль управленца этими вопросами, поскольку вызывают недоумение те фетвы, на которых работает ДУМК. Для центральноазиатской формы ислама, где очень любят регламентацию всевозможных сфер, это объяснимо.

Например, фетвы о маникюре и накладных ресницах. В то время, когда общество волнуют более широкие вопросы, видно, что основные интеллектуальные силы брошены на подобные вопросы



Вот поэтому у меня нет уверенности, что ДУМК контролирует религиозную ситуацию.

Ни в МВД, ни в КНБ, ни в прокуратуре нет элементарной кадровой численности даже для контроля за литературой, которая продается на рынках.

При этом в одном из книжных магазинов, который не попал в список имеющих право на торговлю религиозной литературой, продавался Коран в переводе Пороховой. Издание, правда, академическое. Ситуация выглядит парадоксально, так что и контроль над ней весьма косвенный.



Если государству и удается подобрать тех имамов, которые работают с потенциально проблемными категориями населения, речь идет не о массовых, а о штучных программах. В итоге и возникают такие разговоры, что надо эту работу переводить на госсчет. Но делиться своими доходами никакая религиозная организация в Казахстане не будет.



Тем более, некоторых из них, не слишком традиционные для нашего региона, периодически испытывают проблемы с полицией и комитетом госдоходов.

Разговоры о финансировании религии всегда находят благодарную почву

Обратите внимание, творческая интеллигенция очень любит рассказывать о своих творческих планах и необходимости госфинансирования культуры, литературы, книгоиздания и так далее. Но непонятно, чего же такого шедеврального творческая интеллигенция реально сотворила за последние 30 лет.

Нет ни бестселлеров, ни суперфильмов, которые были бы на слуху. Все разговоры только о том, что раз творческая интеллигенция отвечает за культуру, ей в этом мешать нельзя. То же самое с религией.



30 октября 2019



Александра Алехова Источник - 365info.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572501600

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты

- Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов

- Депутаты "Ак жола" призвали прислушаться к педагогам и остановить использование системы "Кунделик" до устранения проблем

- Более 6 трлн. тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года

- РК продвигает свою повестку в ЕАЭС

- Пресс-релиз по арбитражному спору "World Wide Minerals Ltd."

- При МИД создан Институт внешнеполитических исследований

- Суд вынес приговор в отношении экс-ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.Уалиева

- Рабочий график главы государства

