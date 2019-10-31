Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов

09:02 31.10.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 31.10.2019 |



Крупнейшая американская военная база недалеко от Багдада подвергается ракетному обстрелу

Массовые протесты, охватившие Багдад и 11 других провинций страны в начале октября, в конце месяца возобновились с новой силой. "Решающим днем" протестующие объявили пятницу 25 октября.



Расстрел демонстрации в Багдаде 2 октября

24 октября власти ввели чрезвычайное положение – в городах вновь появились усиленные подразделения армии, полиции и отряды по борьбе с беспорядками, получившие приказ "использовать все необходимые средства".

Утром 25 октября премьер А. Абдель Махди сделал новые заявления с целью сбить накал страстей. Было объявлено о сокращении вдвое зарплаты высших госчиновников всех ветвей власти, о проведении масштабной реформы правительства, о формировании "действительно независимой" центральной избирательной комиссии, о внесении изменений в законодательство по выборам в парламент и советы провинций, чтобы избежать распределения постов по партийным квотам и не допустить к участию в выборах вооруженные группировки.

Среди принятых мер следует особо отметить намерение пересмотреть политику распределения доходов от нефти и газа; при этом власти заявили о необходимости распространения единых требований на месторождения курдской автономии.



И тем не менее 25 октября люди вышли на улицы. Помимо уже обычных протестов против коррупции, плохих государственных услуг и безработицы раздавались требования немедленной отставки правительства и предания коррупционеров суду. Столкновений избежать не удалось. Демонстранты перешли к действиям, выходящим за пределы мирного протеста.



Многотысячная демонстрация в центре Багдада

Помимо столицы, волнения охватили и другие города, в основном в центральной и южной части страны. Сотни манифестантов собрались у здания Совета провинции в городе Эн-Насирия (административный центр провинции Зи-Кар) в 350 км южнее Багдада. Среди протестующих преобладали молодые люди в возрасте 14-20 лет, они скандировали антиправительственные лозунги, а после недолгой перепалки с силовиками пошли на штурм здания и подожгли его.



В городе Эс-Самава (центр провинция Мусанна) демонстранты сожгли офис шиитской партии "Хикма" Аммара аль-Хакима и представительство шиитского полувоенизированного формирования "Асаиб Ахль аль-Хак". Такие же нападения произошли в городе Эль-Амара (центр провинции Мейсан), где в ходе столкновений погибли два и получили ранения 6 человек. В провинции Васит протестующие подожгли представительство коалиции "Государство закона" бывшего премьер-министра Нури аль-Малики (занимал должность с 2006-го по 2014 год). В провинции Басра демонстранты провели акции протеста у КПП порта Умм Каср и блокировали пограничный пункт "Сафван" на границе с Кувейтом. Работа погранперехода возобновилась спустя несколько часов – полиция применила для разгона митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.



На 26 октября было назначено экстренное заседание парламента Ирака, планировалось срочно рассмотреть пакет реформ, предложенных правительством, и внести поправки в законодательные акты. Попытка, однако, не удалась – в зале заседаний собралось всего 120 депутатов, что гораздо меньше кворума. Лишь спустя два дня законодатели смогли провести заседание и рассмотреть варианты удовлетворения требований протестующих. Из принятых решений известно только о прекращении деятельности всех провинциальных и муниципальных советов (за исключением Иракского Курдистана) до следующих выборов, намеченных на апрель 2020 года, и о временном делегировании губернаторам полномочий Советов провинций.



Шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр вновь призвал премьер-министра А. Абдель Махди объявить о досрочных выборах, причем провести их под контролем ООН. Апелляцию радикального клерика к этой организации, которая сделала немало для ликвидации Ирака как суверенного государства и регионального лидера, восприняли неоднозначно. ООН отреагировала в обычном стиле: генеральный секретарь Антонио Гутерреш выразил "серьезную обеспокоенность и призвал всех избегать насилия и проявлять максимальную сдержанность". В тот же день, 28 октября, силы безопасности применили оружие против демонстрантов в священном для шиитов городе Кербела (центр одноименной провинции) – погибли 18 человек, свыше 800 получили ранения.



Премьер А. Абдель Махди идею проведения досрочных выборов отверг: представитель правительства заявил, что согласно конституции досрочные выборы не могут быть проведены до роспуска парламента и только парламент может принять решение о своем роспуске. Расчет делается на то, что на такой шаг законодатели не пойдут, да и коалиция "Саирун" Муктады ас-Садра начинает разваливаться – о выходе из нее уже заявили представители компартии, которые сдали свои мандаты. Таким образом, у блока "Саирун" осталось 52 кресла в парламенте, и власти рассчитывают на дальнейший раскол оппозиции. Тем не менее, сторонники ас-Садра из числа парламентариев потребовали от премьера лично прибыть в парламент и представить пакет экстренных мер для урегулирования острейшего кризиса.



В октябре в результате разгона демонстраций и митингов в Ираке убиты более 300 человек и свыше 8000 получили ранения. По словам депутата Ахмеда аль-Джабури, армия и полиция использовали против демонстрантов свыше миллиона боевых патронов; такой расход боеприпасов приравнивает подавление протестов к боевым действиям.

Помимо официальных сил правопорядка, огонь на улицах иракских городов ведут члены некоторых проиранских шиитских формирований, в частности, боевики из организации "Бадр". Это и стало поводом для нападений на офисы шиитских организаций. Нарастание обвинений в адрес Ирана вынудило Тегеран рекомендовать иранцам, включая паломников, воздержаться от поездок в Ирак. Не забыты и американцы – вечером 28 октября крупнейшая военная база "Таджи" (25 км к северу от Багдада) подверглась очередному ракетному обстрелу.



Обвинения в адрес внешних сил – известный прием властей, стремящихся снять с себя ответственность за недовольство народа. Однако и список влиятельных сил, не заинтересованных в возрождении сильного Ирака, достаточно велик. И все больше иракцев, отчаявшихся ждать улучшения условий жизни, понимают, что решение проблем страны – их собственное дело.