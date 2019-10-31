Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин

09:04 31.10.2019

Дмитрий МИНИН | 31.10.2019 |



К предстоящему наступлению все готово

На фоне реализации российско-турецкого соглашения о мирной зоне в северо-восточной Сирии появились сообщения о том, что в начале ноября Дамаск планирует перейти к генеральному наступлению на последний оставшийся в стране оплот непримиримой оппозиции в провинции Идлиб. Об этом заявил президент страны Б. Асад. Освобождение Идлиба при успешном ходе выполнения "сочинского меморандума" фактически означало бы завершение гражданской войны в стране. "Поле боя" переместилось бы в основном за стол политических переговоров о будущем конституционном устройстве Сирии. Для народа это стало бы огромным облегчением.



Предстоящая операция не помешает начавшимся 30 октября в Женеве заседаниям объединительного конституционного комитета Сирии, поскольку речь, прежде всего, идет об атаке на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Они полностью игнорируют мирный процесс и не считаются его частью всеми сторонами. ХТШ во главе со своим лидером аль-Джулани сейчас почти целиком контролирует Идлиб. Его разгром пойдет на пользу не только правительству, но и "умеренной оппозиции", которая немало пострадала от ХТШ.



Б. Асад на Идлибском фронте: последние штрихи перед наступлением

Предпосылки для успешного развертывания операции появились в том числе благодаря тому, что значительная часть отрядов т. н. умеренной оппозиции из указанного региона была переброшена Турцией в Заевфратье для борьбы с курдами. В Идлибе остались в основном "непримиримые". Дополнительное основание для давно планировавшейся Генштабом правительственной Сирийской арабской армии (САА) операции дало и недавнее уничтожение в Идлибе руководителя запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ) аль-Багдади.



Б. Асад ставит задачи перед командирами САА

То, что настигнутый в Идлибе аль-Багдади, если это был он, укрывался в расположении ХТШ, подталкивает к далеко идущим выводам. С точки зрения дальнейшего хода войны в Сирии, прежде всего к констатации наличия союза между ИГ и запрещенной в России "Аль-Каидой" в лице ее сирийского филиала ХТШ. А это значит, что практически вся территория Идлиба, контролируемая ХТШ, должна быть признана международным сообществом законной целью антитеррористической операции сирийского правительства. Вашингтону, например, следует осознать, что его прежние возражения против наступления Дамаска в Идлибе и даже попытки вывести ХТШ из списков террористических организаций отныне едва ли уместны. Турции, тоже противившейся наступлению САА в Идлибе, можно задать вопрос: а как вообще аль-Багдади мог укрываться вблизи турецких границ на территории, строго контролируемой турецкой армией? И каким образом он смог пробраться из Ракки в Идлиб, если не через территорию Турции? Последняя, разумеется, полностью отрицает какую-либо связь с лидером ИГ. Но даже если этому верить, выходит, что заявления Анкары о нормальной обстановке в подконтрольной ей мирной зоне в Идлибе не соответствуют действительности – террористы чувствуют себя там вольготно. Турция так и не выполнила данного ею обещания при создании идлибской мирной зоны распустить отряды ХТШ. Следовательно, и у нее нет никакого морального и юридического права протестовать против стремления Дамаска установить наконец нормальный государственный порядок в этой захваченной боевиками провинции.

Наступление в Идлибе могло начаться и раньше, но САА взяла некоторую паузу, чтобы сначала укрепить свои вновь полученные при содействии Москвы позиции в бывшей курдской Рожаве. Главной целью сирийских военных там является установление подконтрольной им власти на всем протяжении линии переброски подкреплений и снабжения от плотины Табка на Евфрате через Ракку и Хасеке вплоть до сирийско-иракской границы.



Зоны контроля в Заевфратье

В этой зоне Дамаск задействовал подразделения не первой линии боя. За исключением недавно сформированного, но еще недостаточно опытного 5-го корпуса, в основном это вспомогательные части. Попутно на обширной территории идет мобилизация арабского населения, из которого формируются новые отряды. Осуществляется она достаточно добровольно, поскольку до сих пор местные арабы из бедуинских племен чувствовали себя ущемленными по сравнению с вооруженными курдами. Кроме того, в условиях общей нужды и разрухи армия выделяет вновь вступившим в ее ряды материальное вспомоществование, в котором нуждаются семьи.

Ударные же силы САА, такие как 4-я механизированная дивизия, 25-я дивизия спецназа (бывшие "Силы Тигра") генерала Сухейля, Республиканская гвардия и др., по-прежнему сосредоточены на фронтах в Северной Латакии, Идлибе и вдоль равнинного района Эль-Гааб на северо-западе Хамы. Недавно расположение этих сил посетил президент Сирии Б. Асад, констатировав, что к предстоящему наступлению все готово.



Б. Асад и командир 25-й дивизии спецназа (бывшие "Силы Тигр") генерал Сухейль перед решающим наступлением



Выдвижение 4-й мехдивизии САА на ударные позиции

В настоящий момент разворачиваются ожесточенные предварительные бои за господствующий над северо-восточной Латакией горный поселок Кабани. В частности, после тяжелого боя, который длился трое суток, САА смогла захватить нависающую над Кабани высоту Зувайкат, закрепляется на ней и отражает контратаки боевиков. Оппозиционное агентство SOHR сообщает, что здесь уже убиты десятки боевиков; ожидается, что их потери будут возрастать.



Направление на Кабани



Бои за Кабани

Важность взятия Кабани определяется и тем, что этот укрепрайон близок к авиабазе Хмеймим (около 65 км по прямой); отсюда было произведено наибольшее число запусков ракет и беспилотников по российской авиации. Отодвинуть как можно дальше от дислоцированных здесь российских военных позиции непримиримых – важная задача и для ВКС России. В преддверии главного наступления самолеты и вертолеты с авиабазы Хмеймим периодически "утюжат" позиции боевиков вокруг Кабани и в южной сельской местности Идлиба. Бомбардировке был подвергнут главный штаб ХТШ в этом районе, узлы обороны в городах Тафтаназ, Хасс, Кафр-Набль и Сармин. Москва помогает ССА и техникой. Как сообщается, российские вооруженные силы недавно доставили большую партию оружия и военной техники в сирийский Тартус, главным образом для проведения наступления в Идлибе.



Российские ВКС в действии

Стратегическое значение освобождения Кабани состоит в том, что этот горный укрепрайон прикрывает выход на крупный город Джиср-аш-Шугур, являющийся ключом к северу провинции Идлиб. По некоторым данным, именно в Джиср-аш-Шугуре сосредоточены наиболее крупные группы боевиков из России и СНГ, в частности руководство запрещенной в России Исламской партии Туркестана (выходцы из Центральной Азии и китайского Синьцзяна).



Север Идлиба

Как бы ни складывались межсирийские переговоры в Женеве, избежать боев в Идлибе не удастся. Мирного урегулирования с ХТШ, как и с ИГ, быть не может. Лучший выход для всех остальных остающихся в Идлибе формирований – присоединение к правительственной армии в борьбе против закоренелых террористов. Это усилит позиции данных формирований на будущих переговорах по конституционному устройству Сирии.