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|В обход тендеров и конкурсов. КазВласти расписали для растыра $1 млрд!
09:23 31.10.2019
Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
Известный казахстанский политолог – член Национального совета общественного доверия Казахстана Данияр Ашимбаев назвал получателей государственных заданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
Алматы. 30 октября. КазТАГ
Известный казахстанский политолог – член Национального совета общественного доверия Казахстана Данияр Ашимбаев назвал получателей государственных заданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов, передает корреспондент агентства.
"На сегодняшний день из государственного бюджета выделяется – без тендера или конкурса – почти 407,5 млрд. тенге по так называемым "государственным заданиям". С одной стороны, речь идет о значимых госпрограммах и известных (даже авторитетных организациях). С другой стороны, миллиарды, десятки миллиардов из года в год пропадают – что-то украдено, что-то потрачено нецелевым образом. Многое гибнет в БВУ, у которых были отозваны лицензии. Так, космическая программа потеряла в минувшем году свыше Т2 млрд в "Банке Астаны". Предлагаю ознакомится с перечнем получателей "государственных заданий" на 2019 год и суммами, которые им выделены", - написал Ашимбаев в среду на своей странице в социальной сети.
Представленный членом НСОД список выглядит следующим образом:
Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" – Т355 949 000;
АО "Агентство "Хабар" – Т15 575 034 000;
АО "Институт экономических исследований" – Т1 483 075 000;
АО "Информационно-аналитический центр" – Т1 068 904 000;
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" – Т1 224 387 000;
АО "Казахстанский институт развития индустрии" – Т206 726 000;
АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" – Т70 000 000;
АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" – Т579 181 000;
АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова" – Т253 802 000;
АО "Казконтент" – Т1 490 356 000;
АО "Қазақ әуендері" – Т3 666 522 000;
АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" – Т1 879 026 000;
АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" – Т1 965 132 000;
АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" – Т181 402 419 000;
АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" – Т1 409 066 000;
АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" – Т4 929 444 000;
АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" – Т889 952 000;
АО "Республиканская газета "Казахстанская правда" – Т721 152 000;
АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" – Т21 079 633 000;
АО "СП "Байтерек" – Т1 037 676 000;
АО "Финансовый центр" – Т221 668 000;
АО "Фонд науки" – Т5 813 742 000;
АО "Центр военно-стратегических исследований" – Т58 196 000;
АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" – Т81 789 000;
АО "Центр развития торговой политики" – Т797 037 000;
АО "Центр электронных финансов" – Т457 935 000;
АО "Центральная клиническая больница" – Т3 523 616 000;
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" – Т29 695 667 000;
АОО "Назарбаев Университет" – Т37 783 377 000;
КФ "University Medical Center", АО "Национальный научный медицинский центр" – Т324 650 000;
КФ Международный технопарк ИТ-стартапов "Astana Hub" – Т1 320 600 000;
НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" – Т7 017 053 000;
НАО "Казахская национальная академия хореографии" – Т1 090 544 000;
НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" – Т981 897 000;
НАО "Медицинский университет "Астана" – Т1 236 136 000;
НАО "Медицинский университет Семей" – Т28 270 000;
НАО "Международный университет туризма и гостеприимства" – Т89 161 000;
НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" – Т945 281 000;
НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" – Т9 750 000;
НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова" – Т699 445 000;
НАО "Республиканская физико-математическая школа" – Т1 334 368 000;
НАО "Фонд Отандастар" – Т687 984 000;
НАО "Фонд социального медицинского страхования" – Т1 021 918 000;
НАО "Холдинг "Кәсіпқор" – Т9 970 655 000;
НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога" – Т471 423 000;
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" – Т2 969 364 000;
Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Казахстан – Т284 725 000;
ОО "Национальный олимпийский комитет" Республики Казахстан – Т12 604 459 000;
РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" – Т26 200 000;
РГКП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева" – Т342 345 000;
РГКП "Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова" – Т236 031 000;
РГКП "Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова" – Т90 154 000;
РГКП "Институт литературы и искусства им. М.О. Ауэзова" – Т411 368 000;
РГКП "Казгеодезия" – Т2 991 818 000;
РГКП "Қазақстан су жолдары" – Т14 880 497 000;
РГКП "Научно-практический центр "Дарын" – Т265 721 000;
РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" – Т128 032 000;
РГКП "Научно-практический центр развития социальной реабилитации" – Т310 644 000;
РГКП "Национальный картографо-геодезический фонд" – Т310 565 000;
РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" – Т546 504 000;
РГКП "Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек" – Т1 149 768 000;
РГКП "Национальный центр тестирования" – Т3 294 048 000;
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" – Т61 759 000;
РГП "Институт геофизических исследований" – Т191 423 000;
РГП "Институт ядерной физики" – Т539 281 000;
РГП "Инфракос" – Т185 840 000;
РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" – Т702 298 000;
РГП "НИЦ "Ғарыш – Экология" – Т34 082 000;
РГП на ПВХ "Информационно-вычислительный центр" – Т274 091 000;
РГП на ПХВ "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий" – Т413 655 000;
РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" – Т294 282 000;
РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" – Т92 604 000;
РГП на ПХВ "Казахский научный центр карантинных зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева" – Т302 128 000;
РГП на ПХВ "Казреставрация" – Т717 208 000;
РГП на ПХВ "Национальный координационный центр экстренной медицины" – Т6 529 355 000;
РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" – Т669 428 000;
РГП на ПХВ "Национальный центр технологического прогнозирования" – 124 367 000;
РГП на ПХВ "Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра" – Т537 608 000;
РГП на ПХВ "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг" – Т189 328 000;
РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" – Т811 242 000;
РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" – Т1 084 958 000;
РГП на ПХВ "Центр анализа и информации" – Т974 312 000;
РГП на ПХВ "Центр Болонского процесса и академической мобильности" – Т95 018 000;
РГП на ПХВ "Центр по исследованию финансовых нарушений" – Т131 125 000;
ТОО "KT Cloud Lab" – Т200 000 000;
ТОО "Қазақ газеттері" – Т252 332 000;
ТОО "Международное информационное агентство "Казинформ" – Т599 616 000;
ТОО "Национальный научный онкологический центр" – Т406 126 000;
ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" – Т402 429 000;
ТОО "Театр "Астана Балет" – Т2 891 553 000.
Ашимбаев приводит цифры и в разрезе уполномоченных органов:
Агентство по делам государственной службы – Т26 200 000;
Министерство здравоохранения – Т12 667 873 000;
Министерство информации и общественного развития – Т199 369 330 000;
Министерство культуры и спорта – Т23 977 826 000;
Министерство национальной экономики – Т2 217 628 000;
Министерство образования и науки – Т100 400 798 000;
Министерство сельского хозяйства – Т8 689 975 000;
Министерство торговли и интеграции – Т597 037 000;
Министерство труда и социальной защиты населения – Т1 047 946 000;
Министерство финансов – Т512 935 000;
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Т5 880 581 000;
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов – Т2 824 307 000;
Министерство энергетики – Т1 433 002 000;
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета – Т131 125 000;
Управление делами президента – Т3 646 810 000.