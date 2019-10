Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, - American Conservative

10:42 31.10.2019

The American Conservative, США



Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, и Украина - лучший тому пример, пишет американское издание. Помощь из-за рубежа лишь порождает клептократии или правительства воров. Иначе почему же Украина вместе с Афганистаном до сих пор не превратились в рай законности?

The American Conservative (США): иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными

Одним из лучших примеров тому является Украина - только не говорите этого на слушаниях по импичменту в Палате представителей



31.10.2019

Джеймс Бовард (James Bovard)



Рассчитывать на помощь иностранных государств в борьбе с коррупцией - это как ожидать, что виски поможет вылечить алкоголизм. После того как на закрытых слушаниях в Палате представителей в рамках процедуры импичмента были представлены показания о роли президента Трампа в приостановке военной помощи Украине, лидер большинства в Сенате Чак Шумер (Chuck Schumer) заявил: "Цифры не лгут. Сейчас стало еще очевиднее, что президент Трамп - вовсе не тот борец с коррупцией, каким он себя называет".

Большинство ведущих СМИ, как правило, исходят из предпосылки о том, что помощь Америки играет крайне важную роль в борьбе с коррупцией на Украине. Однако они игнорируют массу свидетельств токсичного воздействия иностранной помощи, а также особенностях постсоветской истории Украины.



В 2002 году в журнале American Economic Review были опубликованы результаты исследования, согласно которым "увеличение [объемов иностранной] помощи напрямую связано с ростом уровня коррупции" и "коррупция определенно связана с помощью, получаемой от Соединенных Штатов".



В тот год президент Джордж Буш-младший инициировал новую программу по оказанию помощи другим государствам под названием "Вызов тысячелетия" (Millennium Challenge Account, MCA). Тогда Буш заявил: "Я думаю, нет смысла предоставлять помощь и деньги коррумпированным странам". Однако администрация Буша продолжила раздавать миллиарды долларов многим из самых коррумпированных режимов в мире. К 2004 году Госдепартамент систематизировал то, что, по сути, являлось откатом к прежнему состоянию: "MCA - это основанное на стимулах дополнение к другим американским программам помощи". Команда Буша находила поводы предоставлять помощь по программе MCA некоторым из наиболее коррумпированных правительств в мире, включая Грузию.



В 2010 году президент Барак Обама заявил в ООН, что Америка "возглавляет глобальные попытки искоренить коррупцию". Помощники Обамы "отметили, что в прошлом часто казалось, будто США просто стараются заткнуть проблемы деньгами", как написала газета Los Angeles Times. Однако фарс с реформой всплыл на поверхность в следующем году, когда администрация Обамы начала решительно сопротивляться попыткам Конгресса США свернуть чрезвычайно расточительную программу помощи. Госсекретарь Хиллари Клинтон предупредила, что ограничение на предоставление помощи тем странам, которые провалили антикоррупционную проверку, "потенциально может затронуть ошеломляющее число получателей, действительно нуждающихся в помощи".



Администрация Обамы продолжила вливать десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков в такие бездонные колодцы, как Афганистан, который, как в 2016 году признал афганский президент Ашраф Гани (Ashraf Ghani), был одной из самых коррумпированных стран в мире. И помощь, которую получило правительство Афганистана, только усугубила ситуацию с коррупцией. Как сказал Джон Сопко (John Sopko), доблестный генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана, "нам необходимо понять, как политика и практики США невольно способствовали и поощряли коррупцию. Мы должны признать опасность взаимодействия с лицами и сетями, имеющими дурную репутацию, опасность игнорирования нарушений, согласия с низкими результатами и реализации нежизнеспособных проектов".



На прошлой неделе на закрытом заседании в рамках процесса импичмента члены Палаты представителей США выслушали показания посла США на Украине Уильяма Тейлора (William B. Taylor), который заявил, что он "имел полномочия для того, чтобы участвовать в большей части усилий США по оказанию помощи Украине в ее борьбе против вторжения России и борьбе с коррупцией". Газета Washington Post расхвалила Тейлора за то, что "большую часть 1990-х годов он объяснял украинским политикам, что нет ничего более важного для их процветания в долгосрочной перспективе, чем искоренение коррупции и укрепление диктатуры закона, - в то время он курировал в США программу помощи странам бывшего Советского Союза".



Организация Transparency International, которая ежегодно публикует рейтинг стран по Индексу восприятия коррупции, указывает, что уровень коррупции на Украине резко вырос в конце 1990-х годов и до сих пор остается до неприличия высоким (хотя за последние несколько лет произошли некоторые изменения в лучшую сторону). Тейлор был послом на Украине с 2006 по 2009 год, когда уровень коррупции резко вырос, несмотря на сотни миллионов долларов американской помощи. По уровню коррупции Украина сейчас занимает 120-е место, уступая Египту и Пакистану, которые тоже получали щедрую помощь от США. В деле борьбы с коррупцией Тейлор играет примерно такую же роль, какую играет владелец "Вашингтон Редскинс" в НФЛ.



Платить политикам иностранных государств, чтобы подтолкнуть их к честному управлению, - это как раздавать бесплатные презервативы с целью продвижения идеи воздержания. Вместо того чтобы способствовать добросовестному управлению, иностранная помощь, вероятнее всего, породит клептократии или правительства воров. Как отметили авторы исследования Брукингского института, "в истории американской помощи есть масса примеров того, как коррумпированные иностранные чиновники используют иностранную помощь, чтобы набить собственные карманы, укрепить свои армии и реализовать дорогостоящие престижные проекты". Американские политики и бюрократы стремятся сохранить программы по оказанию помощи другим странам, независимо от того, как иностранные режимы тратят эти деньги, и как они используют их, чтобы притеснять собственных граждан.

Если бы помощь США была по-настоящему эффективной, Украина уже давно стала бы раем законности. Возможно, новый президент страны Владимир Зеленский искренен в своих попытках искоренить коррупцию. Однако по отношению к нему и его стране просто оскорбительно притворяться, что Украина не способна навести у себя порядок без помощи Дональда Трампа. Лучший способ искоренить коррупцию в иностранном государстве - положить конец иностранной помощи.



Оригинал публикации: Foreign Aid Makes Corrupt Countries More Corrupt

Опубликовано 30/10/2019