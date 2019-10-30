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В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев
11:37 31.10.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ о введении с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.
В указе содержится ссылка на предложения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Экологической партии Узбекистана и общественности.

Мораторий будет действовать до 31 декабря 2020 года. В течение этого времени компетентным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, которые не включены в государственный лесной фонд.

В тоже время, в документе отмечается, что мораторий не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц, на вырубку деревьев и кустарников (тополь и другие быстрорастущие породы, тутовые плантации, фруктовые деревья и кустарники), выращиваемых для получения древесины и плодов, и на вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых на плантациях и/или являющихся собственностью юридического или физического лица.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572511020
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