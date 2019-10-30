КырШкола. Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?

12:59 31.10.2019

21 октября 2019 - Светлана Лаптева



В редакцию VB.KG обратилась группа учителей, которые высказали свое опасение в том, что с 2020 года их могут уволить из школ из-за незнания государственного языка.

По их словам, они являются представителями не титульной нации.



- В 2017 году мы сдавали тест, но тогда это оставили без последствий. Теперь же уже несколько раз прозвучала фраза, что все чиновники и муниципальные служащие должны знать кыргызский язык. Но для людей среднего возраста это не всегда возможно и при такой постановке вопроса школы могут потерять опытных специалистов. Причем, обратите внимание, это люди других национальностей, не кыргызы. Получается в Кыргызстане намерено строится мононациональное государство. Во власти, в чиновниках, в парламенте практически нет представителей других этносов. А где же тогда место в социальной системе других национальностей, проживающих в Кыргызстане? - задались вопросом учителя.



Также собеседники редакции поинтересовались, почему нет экзамена на знание русского языка.

- Возникает вопрос – если есть тест по кыргызскому языку, как государственному, то почему не проводится тест по русскому языку, как официальному, - добавили они.