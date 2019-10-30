Гибель правительства и трагедия Ливана, - Икрам Нур

13:05 31.10.2019

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке и подал соответствующее прошение президенту страны Мишелю Ауну.



"Пытаясь разрешить кризис, я зашел в тупик", - заявил Харири в выступлении по национальному телевидению. Трагедия Ливана заключается в том, что отставка премьера и всего правительства никак не поможет выходу из кризиса. Более того - только усугубит ситуацию.



Уже две недели массовые протесты, в которых принимают участие никак не менее трети всего населения страны, подняли Ливан на дыбы, консолидировав народ. В одном строю - представители всех конфессий и возрастных групп. 27 октября около ста тысяч ливанцев выстроились в живую цепь протяженностью в 170 километров от Триполи на севере до Сура на юге. 28 октября демонстранты заблокировали многочисленные дороги, в частности, важнейшую автомагистраль, связывающую север и юг Ливана.



Годами копившийся гнев на тупость и жадность правящего класса рванули теперь массовыми выступлениями, достаточно было небольшой искры. И остановить это ливанские элиты не в состоянии. Более того, они даже не смогли возглавить протест, хотя тема-то, если судить по их сделанным ранее заявлениям, благодатная. Но нет - не сумели придумать ничего умнее, как попытаться переломить хребет народному недовольству.

Незадолго до того, как Саад Харири нашел в себе мужество признаться в бессилии, сторонники "Хизбаллы" и движения Амаль, двух влиятельнейших шиитских группировок, предприняли попытку разгромить лагерь протестующих в Бейруте, избивая собравшихся там людей и пытаясь поджечь установленные палатки.



Отдавал ли Хасан Насралла, лидер "Хизбаллы", прямой приказ на подобные действия - скорее всего, известно так и не станет. Но вот то, что он нападавших не осудил - свершившийся, как говорится, факт. От большого ума поступок в Ливане, где межконфессиональные отношения были и остаются острой и болезненной темой, не так ли? Тем более от человека, который бил себя в грудь, рассказывал о том, как он "понимает" причины протеста и сочувствует вышедшим на улицу. Впрочем, его коллеги, представители других партий, кланов и группировок, - ничуть не лучше.



Чем дальше - тем очевиднее становится, что политическая система Ливана, где 18 официально признанных группировок делят страну и власть в ней, зашла в тупик. Повторимся, алчность этой "сборной" политических элит замораживает страну и убивает любую попытку двигаться вперед.



И действительно, давайте на минуту представим невозможное: в стране появилась команда технократов, способная грамотно приступить к разгребанию кризисных явлений, проводить умное реформирование со щадящим отношением к социальному самочувствию населения. С чем оно столкнется в первую очередь? С самой широкой поддержкой масс и отчаянным сопротивлением политической и бюрократических систем.



И та, и другая долгие годы создавались и подгонялись именно под правящие элиты. И любые реформы будут представлять серьезные угрозы для имущественных и административных интересов этих элит. Которые, что бы они ни говорили на публику, ну вот ни на йоту не заинтересованы в том, чтобы правительство технократов и реформаторов преуспело.



Десятилетиями правящие элиты грабили Ливан - и теперь и надо ради спасения страны собраться и выйти вон. Как думаете, согласятся? А ведь это единственный путь…

Протесты в Ливане за эти две недели переросли характер только экономических. Теперь это именно социально-политический протест, и о реформах в экономике для успокоения улицы говорить уже поздно - время ушло. Сегодня это уже социально-политическое и, без всякого преувеличения, общенародное движение против правящего режима, причем сразу всех 18 его составляющих. И протест рядовых шиитов против "Хизбаллы" - убедительное тому подтверждение.



Люди по всему Ливану требуют изменить именно политическую систему, именно она, в первую очередь, загнала себя в тупик и утянула туда же страну. Тупость и жадность элит создали здесь классическую, чистой воды революционную ситуацию - "верхи не могут, низы не хотят". И выходов из этого осталось только два. Либо "реакция", то есть правящий режим, задавит протесты и силовыми методами переломит им хребет, либо он будет сметен.

Возможность мирного общенационального диалога, как видится, уже упущена. И впереди у Ливана только эскалация гражданского конфликта.



Икрам Нур, автор haqqin.az