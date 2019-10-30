Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец

13:07 31.10.2019

Отношения между Турцией и Соединенными Штатами стремительно ухудшаются после начала операции "Источник мира", призванной установить зону безопасности у южной турецкой границы, при этом отбросив от нее отряды курдской народной милиции. С одной стороны, президент Трамп не стал возражать против этих действий и даже пригласил президента Эрдогана в США 13 ноября. С другой, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством проголосовала за санкции в отношении высших турецких руководителей, утвердивших решение о начале операции против курдов.



Нижняя палата Конгресса США

Согласно этому решению, меры в отношении конкретных лиц в политическом и военном руководстве, допустивших нарушение прав человека, будут приняты после соответствующих докладов о последствиях наступления в северной Сирии. Их активы в США будут заморожены, а въезд в страну запрещен. Отдельное расследование будет проведено в отношении личных финансов президента Эрдогана, и штрафные санкции будут наложены на Halkbank, близкий к турецкому президенту.

Кроме того, наложен запрет на продажу Турции оружия, которое может быть использовано в Сирии. Санкции будут применены к любым другим странам, которые будут осуществлять в Турцию военные поставки.

Важно напомнить, что Дональд Трамп уже вводил ограниченные санкции в отношении Турции, но вскоре отменил их, указав, что турки согласились на временное прекращение огня. Глава комитета по международным делам демократ Элиот Энгел заявил, представляя законопроект, что президент Трамп не продемонстрировал лидерских качеств, чтобы показать президенту Эрдогану последствия его действий, поэтому эту задачу выполнит Конгресс. Характерно, что его соавтором стал республиканец Майкл Маккол, а голосование прошло со счетом 403-16, то есть подавляющее число конгрессменов-республиканцев согласились с такой оценкой своего лидера.

Другое решение Конгресса едва не болезненней для Турции. 405 голосами против одиннадцати нижняя палата отметила память "о геноциде армян", "1,5 миллионов убитых Оттоманской империей в период с 1915 по 1923 годы". Различные проекты с упоминанием геноцида в разные годы вносились на рассмотрение Конгресса, но там старались не портить отношения с Турцией, в которой видели важного стратегического партнера США на Ближнем Востоке и в НАТО. Так длилось десятилетия, и вот теперь произошел серьезный перелом. Причем если санкции по сирийской операции можно будет остановить, то решение по "геноциду армян" исправлению больше не подлежит.



Эрдоган возмущен решениями американского Конгресса

Американский посол Дэвид Саттерфилд уже был в этой связи вызван в турецкий МИД, а его глава Мевлют Чавушоглу заявил, что решение использовать историю в политических интересах позорно и "имеет ничтожное значение для нашего правительства и народа". Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией своей партии "Справедливость и развитие", также заявил: "Мы сожалеем, что клевета, брошенная в нашу страну, принята в парламенте США. Мы говорили, что это работа историков и археологов. Давайте заставим их заниматься исследованием, а не оборачивать это в политический контекст". Президент высказал сомнение в этой связи в целесообразности своего визита в Соединенные Штаты.

Пожалуй, теперь уже ни у кого нет сомнений, что американо-турецкие отношения испорчены беспрецедентным образом. Если препирательства по поводу отказа Турции приобрести зенитно-ракетный комплекс "Патриот" и сделка с Россией о покупке системы С-400 воспринимались как досадное, но все-таки вполне рабочее недоразумение, то теперь речь идет о серьезном и долговременном дистанцировании старых партнеров. Символические обиды имеют куда более долго играющий характер, чем тактические уколы.



Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что старые союзники настолько рассорятся?

И да, это еще одно свидетельство коренным образом меняющегося мира: кто бы мог представить еще несколько лет назад, что старые союзники, чьи отношения прошли столько испытаний, настолько рассорятся? Кажется, в новой реальности каждый и вправду только сам за себя, прежние тесные отношения теряют всякое значение. Хочется все-таки надеяться, что не совсем.



Леонид Швец, автор haqqin.az 30 октября 2019,