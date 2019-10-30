 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.10.2019
14:12  Внутренние войска МВД Киргизии преобразованы в "Военную службу внутренней безопасности МВД"
14:09  "Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире
13:11  Осужденный на 22 года за госизмену сын КырПремьера Муралиева отсидел 5-ть и освобожден
13:07  Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец
13:05  Гибель правительства и трагедия Ливана, - Икрам Нур
12:59  КырШкола. Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?
11:37  В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев

10:42  Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, - American Conservative
09:23  В обход тендеров и конкурсов. КазВласти расписали для растыра $1 млрд!
09:17  Халифат 2.0: Юго-Восточная Азия ожидает притока тысячи игиловцев, - Н.Портякова
09:04  Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин
09:02  Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов
09:00  ДУМК не контролирует религиозную обстановку в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:55  Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:48  При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований
08:46  Хеллоуин запретили праздновать в Монголии
02:59  Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии? - Н.Нуртазина
02:57  После СССР – создание региональных организаций и силовая борьба, - А.Асалыоглу
02:53  Путинские меркушки. Россию дерибанят кланы региональных "короедов", - КП
02:01  Тюркский совет: выиграет ли Казахстан от совместных стартапов
00:48  В Тадже новые: 1-й зам ГКНБ Камолзода и пред Комитета по продовольственной безопасности - Файзуллозода
00:45  Сдала жена. Как мы "замочили" аль-Багдади, - Радио Свобода
Среда, 30.10.2019
23:52  Асада "укрощают" проектом новой Конституции. Правительство и оппозиция Сирии впервые выслушали друг друга
20:10  Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:03  Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам
19:31  Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?
19:18  СССР развалили секс и комсомол, - В.Можегов
19:13  США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
17:52  В Ташкенте откроют первый американский вуз - университет Вебстера
17:46  Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?
16:43  Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте
16:41  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Часть 3 и 4
16:35  Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:34  Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке
16:30  Как Жандармское управление РосИмперии боролось с нелегальными мусульманскими организациями в городе Верном (история), - Б.Бабаджанов
16:28  Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков
16:27  Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет
16:24  Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
14:56  Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
13:20  Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова, - Айгуль Омарова
13:17  "Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:14  Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба
12:35  Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
10:23  Казахстан байтерекнул (отжал) у России байконурский комплекс "Зенит-М"
10:11  Кто стоит за антикитайскими митингами в Казахстане? - Виктория Магда
10:05  Конгресс США принял резолюцию о геноциде армян турками
10:00  Ближнему Востоку грозит свой "Чернобыль", - И.Субботин
09:26  Есть ли у современной Казахстанской китаефобии исторические корни? - Р.Темиргалиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец
13:07 31.10.2019

Отношения между Турцией и Соединенными Штатами стремительно ухудшаются после начала операции "Источник мира", призванной установить зону безопасности у южной турецкой границы, при этом отбросив от нее отряды курдской народной милиции. С одной стороны, президент Трамп не стал возражать против этих действий и даже пригласил президента Эрдогана в США 13 ноября. С другой, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством проголосовала за санкции в отношении высших турецких руководителей, утвердивших решение о начале операции против курдов.

Нижняя палата Конгресса США
Согласно этому решению, меры в отношении конкретных лиц в политическом и военном руководстве, допустивших нарушение прав человека, будут приняты после соответствующих докладов о последствиях наступления в северной Сирии. Их активы в США будут заморожены, а въезд в страну запрещен. Отдельное расследование будет проведено в отношении личных финансов президента Эрдогана, и штрафные санкции будут наложены на Halkbank, близкий к турецкому президенту.
Кроме того, наложен запрет на продажу Турции оружия, которое может быть использовано в Сирии. Санкции будут применены к любым другим странам, которые будут осуществлять в Турцию военные поставки.
Важно напомнить, что Дональд Трамп уже вводил ограниченные санкции в отношении Турции, но вскоре отменил их, указав, что турки согласились на временное прекращение огня. Глава комитета по международным делам демократ Элиот Энгел заявил, представляя законопроект, что президент Трамп не продемонстрировал лидерских качеств, чтобы показать президенту Эрдогану последствия его действий, поэтому эту задачу выполнит Конгресс. Характерно, что его соавтором стал республиканец Майкл Маккол, а голосование прошло со счетом 403-16, то есть подавляющее число конгрессменов-республиканцев согласились с такой оценкой своего лидера.
Другое решение Конгресса едва не болезненней для Турции. 405 голосами против одиннадцати нижняя палата отметила память "о геноциде армян", "1,5 миллионов убитых Оттоманской империей в период с 1915 по 1923 годы". Различные проекты с упоминанием геноцида в разные годы вносились на рассмотрение Конгресса, но там старались не портить отношения с Турцией, в которой видели важного стратегического партнера США на Ближнем Востоке и в НАТО. Так длилось десятилетия, и вот теперь произошел серьезный перелом. Причем если санкции по сирийской операции можно будет остановить, то решение по "геноциду армян" исправлению больше не подлежит.

Эрдоган возмущен решениями американского Конгресса
Американский посол Дэвид Саттерфилд уже был в этой связи вызван в турецкий МИД, а его глава Мевлют Чавушоглу заявил, что решение использовать историю в политических интересах позорно и "имеет ничтожное значение для нашего правительства и народа". Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией своей партии "Справедливость и развитие", также заявил: "Мы сожалеем, что клевета, брошенная в нашу страну, принята в парламенте США. Мы говорили, что это работа историков и археологов. Давайте заставим их заниматься исследованием, а не оборачивать это в политический контекст". Президент высказал сомнение в этой связи в целесообразности своего визита в Соединенные Штаты.
Пожалуй, теперь уже ни у кого нет сомнений, что американо-турецкие отношения испорчены беспрецедентным образом. Если препирательства по поводу отказа Турции приобрести зенитно-ракетный комплекс "Патриот" и сделка с Россией о покупке системы С-400 воспринимались как досадное, но все-таки вполне рабочее недоразумение, то теперь речь идет о серьезном и долговременном дистанцировании старых партнеров. Символические обиды имеют куда более долго играющий характер, чем тактические уколы.

Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что старые союзники настолько рассорятся?
И да, это еще одно свидетельство коренным образом меняющегося мира: кто бы мог представить еще несколько лет назад, что старые союзники, чьи отношения прошли столько испытаний, настолько рассорятся? Кажется, в новой реальности каждый и вправду только сам за себя, прежние тесные отношения теряют всякое значение. Хочется все-таки надеяться, что не совсем.

Леонид Швец, автор haqqin.az 30 октября 2019,

Источник - haqqin.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572516420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты
- Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
- Депутаты "Ак жола" призвали прислушаться к педагогам и остановить использование системы "Кунделик" до устранения проблем
- Более 6 трлн. тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года
- РК продвигает свою повестку в ЕАЭС
- Пресс-релиз по арбитражному спору "World Wide Minerals Ltd."
- При МИД создан Институт внешнеполитических исследований
- Суд вынес приговор в отношении экс-ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.Уалиева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  