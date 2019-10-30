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|Осужденный на 22 года за госизмену сын КырПремьера Муралиева отсидел 5-ть и освобожден
13:11 31.10.2019
31 октября 2019, Бишкек -, Аида ДЖУМАШОВА
Обвиненный в госизмене Алтынбек Муралиев освободился из колонии
Обвиненный в государственной измене сын бывшего премьер-министра Амангельды Муралиева Алтынбек Муралиев переведен в колонию-поселение. Информацию 24.kg подтвердили в ГСИН.
Уточняется, что в связи с гуманизацией уголовного законодательства Алтынбеку Муралиеву сократили срок наказания.
"Осужденный переведен в колонию-поселение решением специальной комиссии 17 октября. Сейчас он находится дома под надзором и готовится к трудоустройству. Ранее Алтынбек Муралиев отбывал наказание в колонии № 26 в селе Молдовановка. В феврале 2019 года Бишкекский горсуд изменил ему приговор и снизил срок на 15 лет лишения свободы. После этого Верховный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы", - сообщили в ГСИН.
В ведомстве отметили, что если Алтынбек Муралиев не будет являться в колонию для контрольной проверки раз в неделю, то комиссия может изменить ему режим содержания.
Алтынбек Муралиев - экс-заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства, сын бывшего премьер-министра Амангельды Муралиева. Он обвинялся в "передаче иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну. Его заключили под стражу 4 ноября 2014-го. Процесс проходил в закрытом режиме.