 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.10.2019
16:27  Террористическая миграция в ЦентрАзии: Кыргызстан и Таджикистан окажутся под ударом
15:34  Кабул предложил свою стратегию достижения мира в Афганистане, - А.Серенко
14:50  Найманы - тюрки, а не монголы (история ЦА-племен)
14:46  Как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади (видео)
14:43  Закрыть китайские концлагеря в Синьцзяне! Протестующие осадили Алматинский офис КазМИД
14:12  Внутренние войска МВД Киргизии преобразованы в "Военную службу внутренней безопасности МВД"
14:09  "Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире

13:11  Осужденный на 22 года за госизмену сын КырПремьера Муралиева отсидел 5-ть и освобожден
13:07  Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец
13:05  Гибель правительства и трагедия Ливана, - Икрам Нур
12:59  КырШкола. Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?
11:37  В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев
10:42  Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, - American Conservative
09:23  В обход тендеров и конкурсов. КазВласти расписали для растыра $1 млрд!
09:17  Халифат 2.0: Юго-Восточная Азия ожидает притока тысячи игиловцев, - Н.Портякова
09:04  Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин
09:02  Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов
09:00  ДУМК не контролирует религиозную обстановку в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:55  Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:48  При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований
08:46  Хеллоуин запретили праздновать в Монголии
02:59  Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии? - Н.Нуртазина
02:57  После СССР – создание региональных организаций и силовая борьба, - А.Асалыоглу
02:53  Путинские меркушки. Россию дерибанят кланы региональных "короедов", - КП
02:01  Тюркский совет: выиграет ли Казахстан от совместных стартапов
00:48  В Тадже новые: 1-й зам ГКНБ Камолзода и пред Комитета по продовольственной безопасности - Файзуллозода
00:45  Сдала жена. Как мы "замочили" аль-Багдади, - Радио Свобода
Среда, 30.10.2019
23:52  Асада "укрощают" проектом новой Конституции. Правительство и оппозиция Сирии впервые выслушали друг друга
20:10  Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:03  Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам
19:31  Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?
19:18  СССР развалили секс и комсомол, - В.Можегов
19:13  США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
17:52  В Ташкенте откроют первый американский вуз - университет Вебстера
17:46  Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?
16:43  Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте
16:41  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Часть 3 и 4
16:35  Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:34  Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке
16:30  Как Жандармское управление РосИмперии боролось с нелегальными мусульманскими организациями в городе Верном (история), - Б.Бабаджанов
16:28  Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков
16:27  Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет
16:24  Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
14:56  Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
13:20  Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова, - Айгуль Омарова
13:17  "Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:14  Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба
12:35  Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире
14:09 31.10.2019

Трудно быть человеком: "Золотая перчатка" – мерзейший фильм года

Рассказываем о самом мерзком фильме года, а то и целого десятилетия.
Артур Завгородний, 31 октября 2019, 12:31 - REGNUM Если в прошлом году самым скандальным был философский триллер Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", то в этом году прошумел жуткий и почти невыносимый фильм Фатиха Акина, показанный на Берлинском кинофестивале, маркированный как хоррор и пахнущий "Грузом 200".

Йонас Дасслер в роли Фрица Хонки
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
"Золотая перчатка" - киноадаптация немецкого романа Хайнца Штрунка о маньяке по имени Фриц Хонка, который насилует и убивает проституток, подбирая их в злачном кабаке "Золотая перчатка" (не путать с пивной Каурисмяки "Золотая пинта"), отсюда и название фильма. Прокуренный бар становится главным местом истории - там собираются все отбросы общества: нищие, униженные, бездомные, больные, бандиты, мрази и просто уроды, которые пьют, не просыхая. Среди гостей "Золотой перчатки" зависает и главный антигерой. Хонка - конченый пьяница. Даже когда мужик внезапно завязывает и начинает работать ночным сторожем, чтобы, так сказать, придать себе человеческое лицо и стать порядочным гражданином, он срывается, возвращается к собутыльникам и пускается во все тяжкие - снова насилие с сосисками и расчлененкой. А что если Фриц Хонка и есть порождение "нормального" общества? Иначе как объяснить, почему это безобразие продолжалось незамеченным? Почему никто ничего не сделал? И как вообще такое могло произойти?

Маньяк выбрасывает расчлененный труп
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
Фатих Акин, немецкий режиссер турецкого происхождения, обладатель берлинского "Медведя" за "Головой о стену", сделал страшную картину, которую по-настоящему чувствуешь. Как любят говорить: после такого искусства хочется помыться. Здесь абсолютно все отдает гадким гнильем, будь то грязная, вонючая квартира, обклеенная страницами из порнухи и увешанная освежителями воздуха, или пропитанный табаком и шнапсом кабак, где сдохнешь за стойкой - не заметят, и окна которого всегда занавешены, потому что люди не напиваются при солнечном свете. Места и люди в "Золотой перчатке" - мертвые.
Однако этот мерзейший фильм, который заслуженно называют "блевотной чернухой", сделан не ради банальной встряски или пошлого скандала. "Золотая перчатка" - это отважный вызов, но еще большая отвага требуется тому, кто это кровавое безобразие досмотрит до конца. Благо в истории о безумце есть смысл - фундаментальный, экзистенциальный.

Пьяницы говорят о Боге
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
Как ни странно, но при всем творящемся ужасе "Золотая перчатка" - кино религиозное. Автор прямым текстом обращается к божественному. Точнее, к отсутствию божественного. Персонажи, типажи которых по-балабановски жизненные, подлинные, погрязли в одиночестве, пьянстве и похоти и страдают, отрицая бога, ненавидя себя и окружающих. Акин показывает мир дикой безнадеги, ненависти и нелюбви. "Мы - куклы, а Господь - шарманщик. Он крутит ручку, мы танцуем", - мудрствует брат маньяка, такой же грубый мизантроп, а в кабаке всякое корявое быдло, нацисты, бомжи и извращенцы высмеивают и прогоняют верующих в Бога. "Вера - единственный ответ на все", - издевается потасканная пьянь, которая верит только в бутылку. Именно эта тетка становится следующей жертвой воплощения зла. И никто этих жертв не ищет. А потом маньяка сбивает машина, будто Господь напоминает о себе, и Хонка, который постоянно мечтает о юной белокурой фройляйн, называя ее ангелом, тут же бросает пить. Даже Христом Богом клянется. Но что будет дальше, так это то, что было раньше - зло.

Белокурый "ангел"
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
Автор изображает проклятую жизнь безбожников, чьи жизни пусты, и эту пустоту люди заполняют пьянством, насилием и развратом, ведущем к смерти. Режиссер не просто так показывает, что под маньяком, который ведет свое жалкое существование под крышей, то есть на самом верху, живет греческая семья, благородная, чистенькая, как бы жертва и как бы ни при чем. Над головами этих почтенных буржуа не божественное, а самое жуткое зло, которое они замечают, только когда сквозь щели в потолке на их головы начинают сыпаться черви. Видимо, от гниющих трупов, которые убийца складирует в стенах своей вонючей квартиры. Трудно не согласиться с вопросом, который звучит в пивной: "Какой Бог допускает такое?" Становится особенно страшно, когда во время титров появляются архивные фотографии. Оказывается, сюжет не выдуман - история в самом деле произошла в 70-х в "цивилизованной" Западной Германии.

Убийца и жертва
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
Фильм не оправдывает убийцу тех, кто на дне. Полиция все же схватила безумца, правда, совершенно случайно. Но величие, если так можно выразиться, и ужас фильма, похожего на "Генри: Портрет серийного убийцы", "Американского психопата" и "Техасскую резню бензопилой", напрямую зависит от исполнителя главной роли. Молодой актер Йонас Дасслер растворяется в образе горбатого, заливающегося шнапсом и распиливающего трупы безумца с перекошенной рожей, злыми глазами и гнилыми зубами. Последнее время публика бесконечно восторгается Хоакином Фениксом в роли Джокера, но образ гротескно загримированного Йонаса Дасслера в его первой серьезной роли не слабее и точно заслуживает внимания.

Маньяк добивает проститутку в своей квартире
Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция
Картину Фатиха Акина страшно назвать шедевром, но "Золотая перчатка" - один из самых честных и тяжелых фильмов года. Режиссер не эстетизирует насилие, а документирует жизнь и смерть, пристально наблюдает, будто изучает обреченного убийцу, изображая ту самую бездну, в которую чем дольше всматриваешься, тем больше она всматривается в тебя. Именно взглядом убийцы на зрителя фильм и заканчивается. "Золотая перчатка" - мрачнейший бытовой соцреализм о пороках, от которых не отмыться, и смерти, к которой каждый человек медленно, но верно приближается, как только рождается. А кто-то с этой смертью живет.
Читайте ранее в этом сюжете: Правдивая ложь китайского "Прощания"
31 октября 2019
Артур Завгородний

Источник - regnum.ru/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572520140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты
- Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
- Депутаты "Ак жола" призвали прислушаться к педагогам и остановить использование системы "Кунделик" до устранения проблем
- Более 6 трлн. тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года
- РК продвигает свою повестку в ЕАЭС
- Пресс-релиз по арбитражному спору "World Wide Minerals Ltd."
- При МИД создан Институт внешнеполитических исследований
- Суд вынес приговор в отношении экс-ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.Уалиева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  