"Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире

14:09 31.10.2019

Трудно быть человеком: "Золотая перчатка" – мерзейший фильм года



Рассказываем о самом мерзком фильме года, а то и целого десятилетия.

Артур Завгородний, 31 октября 2019, 12:31 - REGNUM Если в прошлом году самым скандальным был философский триллер Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", то в этом году прошумел жуткий и почти невыносимый фильм Фатиха Акина, показанный на Берлинском кинофестивале, маркированный как хоррор и пахнущий "Грузом 200".



Йонас Дасслер в роли Фрица Хонки

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

"Золотая перчатка" - киноадаптация немецкого романа Хайнца Штрунка о маньяке по имени Фриц Хонка, который насилует и убивает проституток, подбирая их в злачном кабаке "Золотая перчатка" (не путать с пивной Каурисмяки "Золотая пинта"), отсюда и название фильма. Прокуренный бар становится главным местом истории - там собираются все отбросы общества: нищие, униженные, бездомные, больные, бандиты, мрази и просто уроды, которые пьют, не просыхая. Среди гостей "Золотой перчатки" зависает и главный антигерой. Хонка - конченый пьяница. Даже когда мужик внезапно завязывает и начинает работать ночным сторожем, чтобы, так сказать, придать себе человеческое лицо и стать порядочным гражданином, он срывается, возвращается к собутыльникам и пускается во все тяжкие - снова насилие с сосисками и расчлененкой. А что если Фриц Хонка и есть порождение "нормального" общества? Иначе как объяснить, почему это безобразие продолжалось незамеченным? Почему никто ничего не сделал? И как вообще такое могло произойти?



Маньяк выбрасывает расчлененный труп

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

Фатих Акин, немецкий режиссер турецкого происхождения, обладатель берлинского "Медведя" за "Головой о стену", сделал страшную картину, которую по-настоящему чувствуешь. Как любят говорить: после такого искусства хочется помыться. Здесь абсолютно все отдает гадким гнильем, будь то грязная, вонючая квартира, обклеенная страницами из порнухи и увешанная освежителями воздуха, или пропитанный табаком и шнапсом кабак, где сдохнешь за стойкой - не заметят, и окна которого всегда занавешены, потому что люди не напиваются при солнечном свете. Места и люди в "Золотой перчатке" - мертвые.

Однако этот мерзейший фильм, который заслуженно называют "блевотной чернухой", сделан не ради банальной встряски или пошлого скандала. "Золотая перчатка" - это отважный вызов, но еще большая отвага требуется тому, кто это кровавое безобразие досмотрит до конца. Благо в истории о безумце есть смысл - фундаментальный, экзистенциальный.



Пьяницы говорят о Боге

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

Как ни странно, но при всем творящемся ужасе "Золотая перчатка" - кино религиозное. Автор прямым текстом обращается к божественному. Точнее, к отсутствию божественного. Персонажи, типажи которых по-балабановски жизненные, подлинные, погрязли в одиночестве, пьянстве и похоти и страдают, отрицая бога, ненавидя себя и окружающих. Акин показывает мир дикой безнадеги, ненависти и нелюбви. "Мы - куклы, а Господь - шарманщик. Он крутит ручку, мы танцуем", - мудрствует брат маньяка, такой же грубый мизантроп, а в кабаке всякое корявое быдло, нацисты, бомжи и извращенцы высмеивают и прогоняют верующих в Бога. "Вера - единственный ответ на все", - издевается потасканная пьянь, которая верит только в бутылку. Именно эта тетка становится следующей жертвой воплощения зла. И никто этих жертв не ищет. А потом маньяка сбивает машина, будто Господь напоминает о себе, и Хонка, который постоянно мечтает о юной белокурой фройляйн, называя ее ангелом, тут же бросает пить. Даже Христом Богом клянется. Но что будет дальше, так это то, что было раньше - зло.



Белокурый "ангел"

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

Автор изображает проклятую жизнь безбожников, чьи жизни пусты, и эту пустоту люди заполняют пьянством, насилием и развратом, ведущем к смерти. Режиссер не просто так показывает, что под маньяком, который ведет свое жалкое существование под крышей, то есть на самом верху, живет греческая семья, благородная, чистенькая, как бы жертва и как бы ни при чем. Над головами этих почтенных буржуа не божественное, а самое жуткое зло, которое они замечают, только когда сквозь щели в потолке на их головы начинают сыпаться черви. Видимо, от гниющих трупов, которые убийца складирует в стенах своей вонючей квартиры. Трудно не согласиться с вопросом, который звучит в пивной: "Какой Бог допускает такое?" Становится особенно страшно, когда во время титров появляются архивные фотографии. Оказывается, сюжет не выдуман - история в самом деле произошла в 70-х в "цивилизованной" Западной Германии.



Убийца и жертва

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

Фильм не оправдывает убийцу тех, кто на дне. Полиция все же схватила безумца, правда, совершенно случайно. Но величие, если так можно выразиться, и ужас фильма, похожего на "Генри: Портрет серийного убийцы", "Американского психопата" и "Техасскую резню бензопилой", напрямую зависит от исполнителя главной роли. Молодой актер Йонас Дасслер растворяется в образе горбатого, заливающегося шнапсом и распиливающего трупы безумца с перекошенной рожей, злыми глазами и гнилыми зубами. Последнее время публика бесконечно восторгается Хоакином Фениксом в роли Джокера, но образ гротескно загримированного Йонаса Дасслера в его первой серьезной роли не слабее и точно заслуживает внимания.



Маньяк добивает проститутку в своей квартире

Цитата из к/ф "Золотая перчатка". реж Фатих Акин. 2019. Германия, Франция

Картину Фатиха Акина страшно назвать шедевром, но "Золотая перчатка" - один из самых честных и тяжелых фильмов года. Режиссер не эстетизирует насилие, а документирует жизнь и смерть, пристально наблюдает, будто изучает обреченного убийцу, изображая ту самую бездну, в которую чем дольше всматриваешься, тем больше она всматривается в тебя. Именно взглядом убийцы на зрителя фильм и заканчивается. "Золотая перчатка" - мрачнейший бытовой соцреализм о пороках, от которых не отмыться, и смерти, к которой каждый человек медленно, но верно приближается, как только рождается. А кто-то с этой смертью живет.

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