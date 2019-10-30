 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внутренние войска МВД Киргизии преобразованы в "Военную службу внутренней безопасности МВД"
14:12 31.10.2019

31 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Внутренние войска преобразованы в военную службу внутренней безопасности МВД

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому внутренние войска МВД преобразованы в военную службу внутренней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве напомнили, что в 2014 году внутренние войска были выведены из ведения МВД и переданы в состав Нацгвардии Вооруженных Сил КР.
В 2018 году войска вновь вернули МВД за счет ранее переданных штатов, документации, зданий, сооружений, материально-технических средств и иного имущества.
В рамках реформы органов внутренних дел и повышения потенциала их деятельности принято решение о преобразовании внутренних войск в военную службу внутренней безопасности МВД.

Источник - 24.kg
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