Закрыть китайские концлагеря в Синьцзяне! Протестующие осадили Алматинский офис КазМИД

14:43 31.10.2019

В Казахстане вновь просят помочь родным в Синьцзяне



Десятки человек пришли 30 октября в представительство Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы с просьбой помочь их родственникам в Китае, которые, как они утверждают, содержатся в Синьцзяне в "лагерях политического перевоспитания".



Однв из пришедших, Карлыгаш Сагатова, говорит, что 30-летнего родственника ее мужа гражданина Китая Балкаша Маркупулы задержали в декабре 2018 года и отправили в "лагерь", связи с ним нет.



- Почему его поместили под стражу, не знаем. Нет никаких вестей. Отец Балкаша умер. У него есть только мать. Других родных нет. Здоровье матери пошатнулось. Вести о нем не может получить даже мать, живущая в Китае. Мы не можем открыто поговорить с родственниками, которые живут в Китае. Связь с ними прервалась. Мы переживаем, его задержали без всякой вины, - сказала Карлыгаш Сагатова Азаттыку.



Женщина сообщила, что в апреле этого года отправила письмо казахстанским властям с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответе, полученном через три месяца, говорится, что представители властей "не могут вмешиваться в дела другого государства, говорит Сагатова.



Сагатова и еще около 40 человек, родственники которых, по их словам, оказались в "лагерях" в Синьцзяне, составили письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди. Авторы обращения пишут, что в Синьцзяне, провинции на северо-западе Китая, задерживают и помещают под стражу людей без суда и следствия, а дети задержанных остаются без опеки близких. "Синьцзян превратился в тюрьму", - отмечено в письме.



"Мы требуем освобождения наших родственников из концентрационных лагерей и тюрем, чтобы они могли поддерживать с нами полноценную связь, чтобы им не препятствовали в выезде в Казахстан. Просим уполномоченные органы потребовать от властей Китая, Синьцзяна прекращения бесчеловечной политики, наказания виновных, основываясь на международном праве, защиты прав человека", - говорится в тексте письма в адрес президента и главы МИД Казахстана.



Письмо приняла вышедшая из здания представительства сотрудница, пообещавшая передать обращение руководству.



Сообщения о притеснениях коренных этнических групп Синьцзяна, в основном исповедующих ислам, поступают из Китая с 2017 года. Казахстанцы, чьи родственники живут в Китае, заявили, что их близкие принудительно отправлены в "лагеря", содержатся под домашним арестом либо не могут выехать из Китая из-за чинимых властями страны препятствий.



В 2018 году ООН сообщила, что в Синьцзяне около миллиона уйгуров и представителей других тюркоязычных групп заключены в "лагеря политического перевоспитания". Пекин, отрицавший сначала существование таких учреждений, позже признал их наличие, но назвал их "образовательными центрами", в которых люди изучают китайский язык и получают профессии.