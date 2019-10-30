Как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади (видео)

14:46 31.10.2019

Пентагон обнародовал ВИДЕО, как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади



Минобороны США обнародовало первое ВИДЕО операции "Кайла Мюллер" по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыло ее основные деталиОперация американского спецподразделения Delta началась 26 октября в полночь по местному времени (17:00 по времени восточного побережья США), когда с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook, на борту которых находились бойцы Delta









Минобороны США обнародовало первое ВИДЕО операции "Кайла Мюллер" по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыло ее основные детали.



Операция американского спецподразделения Delta началась 26 октября в полночь по местному времени (17:00 по времени восточного побережья США), когда с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook, на борту которых находились бойцы Delta. За убежищем аль-Багдади у населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов. Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли несколько ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.



На представленном видеофрагменте отражена заключительная часть спецоперации, когда здание, в котором находился аль-Багдади с телохранителями и родственниками, обступает спецназ. "Здесь мы видим объект, где прятался Багдади. Этот изолированный объект находился в провинции Идлиб", - рассказывает журналистам командующий Центральным командованием вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Кеннет Маккензи. Затем продолжает: "Боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".



Находившимся внутри здания людям было предложено сдаться. Получив отказ, бойцы Delta взорвали стены. 11 человек удалось вывести из здания. Генерал уточнил, что сам Абу Бакр аль-Багдади попытался скрыться через туннель с двумя 12-летними детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. В итоге он взорвал себя вместе с детьми, приведя в действие детонатор на "поясе смертника". Маккензи также сообщил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения. А вероятность того, что останки не его, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).



Вначале фрагмент ВИДЕО был размещен на официальной странице Минобороны США в Twitter, вскоре полное видео с пресс-конференции генерала было распространено ведущими американскими СМИ.



"Всего шесть членов ИГ* погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади", - цитирует Маккензи ТАСС.



Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что тело аль-Багдади было захоронено в море.



Кроме того, генерал сообщил, что спецназ США вывез с места уничтожения аль-Багдади значительный объем документов и электронных устройств. После операции спецназ покинул объект, вернулся к вертолетам с двумя задержанными. "После того, как наши силы безопасно покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, применяемые вне зоны воздействия средств поражения противника, чтобы разрушить объект и все его содержимое", - сказал Маккензи.



Он не уточнил, что именно было вывезено с места ликвидации аль-Багдади. "Я не могу рассказать вам ничего о том, что мы забрали с места", - подчеркнул он. "Мы используем эти материалы и, как ожидается, они должны нам помочь в наших дальнейших действиях", - добавил глава СЕНТКОМ.



Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.



В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.



*"Исламское государство" (ИГ) - запрещенная в России террористическая организация