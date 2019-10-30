 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.10.2019
16:27  Террористическая миграция в ЦентрАзии: Кыргызстан и Таджикистан окажутся под ударом
15:34  Кабул предложил свою стратегию достижения мира в Афганистане, - А.Серенко
14:50  Найманы - тюрки, а не монголы (история ЦА-племен)
14:46  Как спецназ Delta проводил в Идлибе операцию по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади (видео)
14:43  Закрыть китайские концлагеря в Синьцзяне! Протестующие осадили Алматинский офис КазМИД
14:12  Внутренние войска МВД Киргизии преобразованы в "Военную службу внутренней безопасности МВД"
14:09  "Золотая перчатка". Турок Акин снял удивительно точный фильм о Западном мире

13:11  Осужденный на 22 года за госизмену сын КырПремьера Муралиева отсидел 5-ть и освобожден
13:07  Американцы ударили по туркам по больному, - Л.Швец
13:05  Гибель правительства и трагедия Ливана, - Икрам Нур
12:59  КырШкола. Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?
11:37  В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев
10:42  Иностранная помощь делает коррумпированные страны еще более коррумпированными, - American Conservative
09:23  В обход тендеров и конкурсов. КазВласти расписали для растыра $1 млрд!
09:17  Халифат 2.0: Юго-Восточная Азия ожидает притока тысячи игиловцев, - Н.Портякова
09:04  Сирийская война в завершающей фазе: следующий эпицентр – Идлиб, - Д.Минин
09:02  Ирак в октябре – более 300 человек убитых, свыше 8000 раненых, - А.Веселов
09:00  ДУМК не контролирует религиозную обстановку в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:55  Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов, - Е.Сатановский
08:48  При КазМИД создан Институт внешнеполитических исследований
08:46  Хеллоуин запретили праздновать в Монголии
02:59  Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии? - Н.Нуртазина
02:57  После СССР – создание региональных организаций и силовая борьба, - А.Асалыоглу
02:53  Путинские меркушки. Россию дерибанят кланы региональных "короедов", - КП
02:01  Тюркский совет: выиграет ли Казахстан от совместных стартапов
00:48  В Тадже новые: 1-й зам ГКНБ Камолзода и пред Комитета по продовольственной безопасности - Файзуллозода
00:45  Сдала жена. Как мы "замочили" аль-Багдади, - Радио Свобода
Среда, 30.10.2019
23:52  Асада "укрощают" проектом новой Конституции. Правительство и оппозиция Сирии впервые выслушали друг друга
20:10  Путин додавил. Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
20:03  Бывших топ-чиновников КазМинкульта осудили в Нур-Султане к 8 и 7 годам
19:31  Хуаньцю шибао: С точки зрения США, война с терроризмом "выиграна", но так ли это?
19:18  СССР развалили секс и комсомол, - В.Можегов
19:13  США пообещали не пустить Россию на сирийские нефтяные поля
17:52  В Ташкенте откроют первый американский вуз - университет Вебстера
17:46  Китай дает Таджикистану грант в размере $357 млн на реабилитацию автодорог. Что взамен?
16:43  Запрет на добычу урана вызвал горячие споры в Кырпарламенте
16:41  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Часть 3 и 4
16:35  Грозит ли России оружейная экспансия Китая в Средней Азии? - Л.Нерсисян
16:34  Как Агнесса стала Михришах. Грузинская рабыня, правившая Османской империей в 18 Веке
16:30  Как Жандармское управление РосИмперии боролось с нелегальными мусульманскими организациями в городе Верном (история), - Б.Бабаджанов
16:28  Сирийская драма американского президента. Ч. 1, - С.Акимбеков
16:27  Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет
16:24  Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина
14:56  Казахского Гдляна - следователя, разоблачавшего VIP-коррупционеров Рахметова самого посадили на 7 лет
13:20  Казахстан. Партийный вопрос: от Мамая до Дуванова, - Айгуль Омарова
13:17  "Вчерашние палачи станут героями": кто и для чего переписывает историю Кыргызстана? - Аждар Куртов
13:14  Терроризм в Кыргызстане: ситуация не критическая, но поводов для оптимизма нет, - Ю.Погиба
12:35  Путин и социальная структура компрадорского капитализма, - М.Хазин
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Найманы - тюрки, а не монголы (история ЦА-племен)
14:50 31.10.2019

Найманы, средневековый центральноазиатский кочевой народ, впервые упоминаемый в китайских летописях VIII века как племя, живущее к югу от озера Байкал от верховьев Орхона до Таримского бассейна с одной стороны и Черного Иртыша с другой, то есть, на территориях современных западной Монголии, Большого Алтая, Синьцзяна и восточного Казахстана.

Происхождение и язык

Сторонники монголоязычия найманов возводят этноним "найман" к монгольскому числу "восемь". Здесь прямо просится связь с киданями, составлявших союз восьми аймаков-родов. После падения киданьской империи Ляо кидани перешли в Западную Монголию и в союзе восьми аймаков-родов ("найман") образовали государство Западное Ляо, известное также как Кара-Катай. Таким образом, некоторая преемственность найманов от киданей на первый взгляд выглядит достаточно непротиворечивой.

Сторонники тюркоязычия найманов указывают, что найманы происходят от тюркоязычного племенного объединения "сегиз-огуз". Название этнонима "сегиз-огуз" происходит от древнетюркских слов "сегиз" ("восемь") и "огуз" ("род", "племя"). Cегиз-огузы упоминаются в уйгурских рунических памятниках на тех же территориях, которые позже занимали найманы. В пользу версии тюркоязычия найманов говорит то, что все известные собственные имена и титулы найманов были тюркские.

Таким образом, если название "найман", бесспорно, означает "союз восьми родов", этот факт ни коим образом не проливает свет на этническую и языковую принадлежность самих найманов.

Для решения этой проблемы следует заметить, что занятые найманами территории входили в состав более ранних тюркских государственных образований, таких как Телесское ханство Гаогюй, Тюркский каганат, Восточно-тюркский каганат, Уйгурский каганат, Кыргызский каганат. Киданьское влияние на эти территории, с которым связывают распространение здесь монгольского языка, ограничивается узким временным промежутком существования Империи Ляо, завоевавшей территории современной Монголии в XI веке, и до заката Западного Ляо в начале XIII века.

И здесь нужно отметить, что, принимая версию происхождения найманов от киданей, формирование найманов как народности должно было завершиться не позднее 1125 года, когда найманами было образовано собственное государство. И кажется странным, что, допуская преемственность найманов от киданей, последние вдруг вспомнили, что образуют союз восьми (по-монгольски "найм") племен и, отколовшись от основной массы киданей-каракатаев, образовали собственное ханство и стали называться найманами, в то время как сами кидани так себя никогда не называли.

Вернемся к языку. Со времен Тюркского каганата и до распада Кыргызского каганата, по мнению лингвиста М.З.Закиева, на территории Степи существовал "универсальный" язык, которым в одинаковой степени владели все кочевники Центральной Азии. И таким языком мог быть только тюркский орхоно-енисейский язык. И маловероятно, что за короткое время общий тюркский язык был повсеместно заменен на монгольский. Тем более, что после падения Монгольской империи вплоть до настоящего времени языки на указанных территориях остаются тюркскими. Если принять все же преемственность найманов от монголоязычных киданей, единственным объяснением может быть только ассимиляция на территориях Алтая, Казахстана и Синьцзяна тюркоязычными потомками телесов немногочисленных монголоязычных киданей, которые передали найманам свое имя, но не язык.

Что касается вошедшего в историю монгольского этнонима "найман", никто же ведь не мешал монголам называть тюркоязычные племена сегиз-огузов более привычным им термином "найман", что вовсе не означает их монголоязычия. Аналогично, массагеты вошли в историю под этнонимом, данным им греками "??????????", но это ни коим образом не говорит о эллиноязычии массагетов и вообще даже принадлежности к эллинскому миру.

Учитывая же, что объединение тюркоязычных племен "сегиз-огуз" упоминается в китайских летописях намного раньше даже образования киданьской Империи Ляо, доказательная база версии происхождения найманов от киданей и вовсе разваливается, как карточный домик.

Таким образом, представляется, что "найман" - это конгломерат восьми крупных тюркоязычных огузских племен "сегиз-огуз", намного позже получивших имя "найман" от своих монголоязычных соседей.

Потомки найманов

Современные потомки найманов встречаются практически по всей территории Центральной Азии.

Найманы участвовали в этногенезе монголов (племя найман, составляющее Найманьский аймак во Внутренней Монголии), казахов (племя найман Среднего жуза), каракалпаков (подразделение найман племени конграт), киргизов (племя найман и род найман племени багыш), алтайцев (племя майман), ногайцев (подразделение Найманская хоругвь в войске Великого княжества Литовского; ойконим Найман и Кара-Найман в Буджаке; род найман акногайцев и кундровских татар, племя найман караногайцев), западных бурятов (племена цонгол и булагат) и хазарейцев. Алтайские потомки найманов представлены одним из самых многочисленных алтайских сеоков Майман, проживающих преимущественно в центральных районах Республики Алтай (Онгудайском, Шебалинском, Усть-Коксинском районах).

Наибольшая часть современных потомков найманов проживает на территории Казахстана в Восточно-Казахстанской, Алматинской, и Карагандинской областях.

Источник - Siberian Guide
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572522600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты
- Ашимбаев назвал получателей госзаданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов
- Депутаты "Ак жола" призвали прислушаться к педагогам и остановить использование системы "Кунделик" до устранения проблем
- Более 6 трлн. тенге налогов поступило в государственный бюджет за 9 месяцев 2019 года
- РК продвигает свою повестку в ЕАЭС
- Пресс-релиз по арбитражному спору "World Wide Minerals Ltd."
- При МИД создан Институт внешнеполитических исследований
- Суд вынес приговор в отношении экс-ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.Уалиева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  