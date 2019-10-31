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Кабул предложил свою стратегию достижения мира в Афганистане, - А.Серенко
15:34 31.10.2019

Афганское правительство намерено протестировать талибов на готовность к прекращению огня

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
31 окт. 2019

Глава СНБ Афганистана Хамдулла Мохиб заявил о смене Кабулом переговорной стратегии /
Лидеры "Талибана" (организация запрещена в РФ) должны подтвердить свой политический суверенитет, обеспечить "тестовый" режим прекращения огня в течение месяца и подготовиться к прямым переговорам с правительством Афганистана. Эти условия являются частью новой стратегии достижения мира в стране, разработанной официальным Кабулом. Ключевыми элементами этой стратегии названы также широкий региональный консенсус и прояснение перспектив стратегических соглашений Афганистана с США и НАТО.
Презентацию правительственной стратегии достижения мира в Афганистане провел 29 октября руководитель Совета национальной безопасности (СНБ) доктор Хамдулла Мохиб. Выступая перед журналистами в информационном центре правительства Афганистана во дворце "Арг" доктор Мохиб дал понять, что "Талибан" не может одержать победу на поле боя и поэтому боевики "не в состоянии отказаться от переговоров с нами": "Афганские национальные силы безопасности успешно отразили четыре волны атак талибов. "Талибан" хотел захватить Газни, Баглан и взять в осаду Кабул, но потерпел неудачу. Афганские силы безопасности заставили талибов потерпеть неудачу в своих так называемых операциях "Аль-Фатх" ("Победа"). Сегодня мы успешно очищаем районы страны от их тирании".

Говоря о готовности официального Кабула к переговорам о мире, Хамдулла Мохиб назвал несколько ключевых условий, без которых прекращение войны в Афганистане представляется невозможным.
Во-первых, афганское правительство считает необходимым провести переговоры со своими стратегическими партнерами - США и НАТО, чтобы четко понять их планы в отношении Афганистана. По словам доктора Мохиба, афганская сторона, ранее заключившая договоры о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Соединенными Штатами и НАТО, хотела бы иметь представление об их дальнейших перспективах: "Имеющиеся договоры понятны, но как будет развиваться ситуация дальше? Будут ли подписаны новые договоры или соглашения в связи с мирными переговорами?".

Во-вторых, официальный Кабул намерен скорректировать свою позицию в вопросе организации переговорного процесса с талибами. По словам Хамдуллы Мохиба, ранее афганское правительство не выдвигало "Талибану" каких-либо предварительных условий. Теперь ситуация изменилась: афганское правительство точно знает, что единого движения талибов не существует, что внутри этого движения происходят конфликты и расколы, что часть командиров "Талибана" перешла в ряды "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). "У талибов больше нет контроля над войной, они разделились, как минимум, на три части. Теперь талибы должны доказать, что они единая сила, - сказал доктор Мохиб. – И нам, и международному сообществу известно, что талибы - это люди, подчиняющиеся пакистанской воле. Но что они будут делать дальше? Способны они стать самостоятельной силой? Это только предстоит выяснить".
Глава СНБ Афганистана также поставил в качестве условия для начала переговорного процесса с "Талибаном" согласие боевиков на прекращение огня на всей территории страны сроком на один месяц.

В-третьих, афганское правительство считает необходимым проведение специальных переговоров с Пакистаном, по итогам которых Исламабад "должен дать четкие гарантии о своем отказе от участия в подготовке боевиков "Талибана" и других террористических организаций". Пакистанские военные и гражданские власти должны также лишить талибов возможности содержать лагеря подготовки боевиков и тыловую инфраструктуру на территории Пакистана. Напомним, ранее Хамдулла Мохиб заявлял, что если бы Исламабад выполнил это требование Кабула, то афганская армия покончила бы с "Талибаном" за полгода.
В-четвертых, по словам доктора Мохиба, для успеха мирного процесса в Афганистане необходимо достижение регионального консенсуса: "Должен быть разработан такой механизм, чтобы все страны региона поддержали (дорожную карту мира)". К числу стран, которые могли бы сформировать такой региональный консенсус, глава СНБ Афганистана отнес Пакистан, Индию, Китай, Иран и Россию, так как "все они, прямо или косвенно, вовлечены в афганский конфликт". Достижение регионального консенсуса является необходимым условием формирования консенсуса международного, что будет означать приемлемость формулы мира для США, НАТО и Евросоюза.

Наконец, в-пятых, доктор Мохиб считает необходимым проведение реформы государственной власти в Афганистане, "создание приемлемого государственного управления". В первую очередь, речь идет о реформировании власти на местах, в уездах, небольших городках и отдельных поселениях. По словам главы СНБ, нередко именно борьба за власть на местном уровне провоцирует напряженность в регионах страны: "Вооруженные группировки на местах, в уездах, далеко не всегда воюют за убеждения, за веру. Зачастую, на самом деле, просто мафиозные группы, таким образом, борются за власть".

По мнению Хамдуллы Мохиба, стратегия достижения мира в Афганистане должна предусматривать участие "малой джирги" из числа депутатов обеих палат национального парламента, а также постоянные консультации со стратегическими союзниками с целью выработки "глобального стратегического плана примирения". "При этом все консультации должны вести к одной цели – подготовке сторон к прямым переговорам с афганским правительством, - подчеркнул глава СНБ Афганистана. - По этой причине, например, мы попросили китайскую сторону отложить переговоры с талибами до оглашения итогов выборов президента Афганистана, и наши китайские партнеры на это согласились".
"Стратегия достижения мира в Афганистане, озвученная 29 октября доктором Мохибом, свидетельствует о том, что официальный Кабул намерен перехватить инициативу у других политических игроков, - прокомментировали ситуацию кабульские эксперты "НГ". – До сих пор афганское правительство, как правило, лишь реагировало на чужие инициативы – катарского офиса "Талибана", американского дипломата Залмая Халилзада, российского спецпредставителя Замира Кабулова, пакистанской стороны. И это воспринималось сторонними наблюдателями, как политическая и стратегическая слабость официального Кабула. Очевидно, что теперь ситуация изменилась. Афганское правительство после проведения президентских выборов, успехов силовиков в борьбе с талибами и ИГ, а также подтверждений западными союзниками своих намерений о сохранении военного присутствия в Афганистане, чувствует себя более уверенно. И с этим теперь придется считаться и "Талибану", и региональным игрокам".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572525240
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