Террористическая миграция в ЦентрАзии: Кыргызстан и Таджикистан окажутся под ударом

16:27 31.10.2019

"Молодежь проникается запрещенной идеологией через пропагандистские материалы в интернете и впоследствии становятся не только проводниками радикальных идей, но и их распространителями", - заявил эксперт по безопасности, экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Артур Медетбеков, комментируя StanRadar.com тревожную статистику по количеству осужденных за терроризм и экстремизм в Кыргызстане.

Собеседник отметил, что "за последние годы тенденция роста экстремизма и терроризма должны вызывать тревогу".



"После контртеррористических операций, проведенных Россией, Турцией, США и другими странами, произошла практически полная деморализация террористических организаций. Это закономерно приводит к смещению зоны противостояния. На сегодняшний день одной из таких территорий является Центральная Азия", - подчеркнул он.

По словам аналитика, молодые парни и девушки через пропагандистские материалы в интернете "проникаются запрещенной идеологией и впоследствии становятся не только проводниками радикальных идей, но и ее распространителями".



"Такие люди представляют потенциальную угрозу безопасности Кыргызстана и региона. Эту опасность хорошо подчеркивает статистика. На сегодняшний день более 400 человек отбывают наказание за террористическую и экстремистскую деятельность. Выявить точное число сторонников запрещенных организаций, находящихся на свободе и продолжающих подпольную деятельность, очень сложно", - пояснил офицер.



Медетбеков уверен в том, что необходимо "продолжать планомерную скоординированную работу, с подключением гражданского сектора, по выявлению и задержанию последователей радикальных движений в Кыргызстане".

"Страны-члены ОДКБ продолжают взаимодействие по обмену и накоплению информации, военным учениям, оказанию военно-технической помощи. Самым главным аспектом остаются совместные операции по выявлению возможных целей нанесения террористических атак на границах Кыргызстана и Таджикистана", - подчеркнул он.

Экс-замглавы кыргызстанских спецслужб напомнил, что важную роль играют два военных объекта на территории этих стран. В Кыргызстане - это российская авиабаза "Кант", а в Таджикистане - это 201-я российская военная база.



29.10.2019