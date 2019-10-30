 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане установили штрафы за противодействие сотрудникам Нацгвардии
18:42 31.10.2019

В Узбекистане установили штрафы за противодействие сотрудникам Национальной гвардии, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на местные СМИ.

Такие меры предусмотрены новыми поправками в Кодекс об административной ответственности (КоАО). В КоАО включили две новые статьи.

"Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в органы Национальной гвардии (правоохранительные органы) в указанный срок без уважительных причин, об остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии наказываются штрафов в размере от ½ до 2 БРВ (Базовой расчетной величины)", - говорится в сообщении.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания карается штрафом от 2 до 3 БРВ или арестом до 15 суток.
Публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований военнослужащего (сотрудника) Нацгвардии в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения военнослужащим (сотрудникам) Нацгвардии наказываются штрафом от 3 до 5 БРВ или арестом до 15 суток.
Кроме того, сотрудники Нацгвардии получили право доставлять правонарушителей в органы Национальной гвардии, производить административное задержание виновных по статьям 61, 185, 194, 195, 198 и части 1 статьи 210 КоАО. Также они имеют право производить личный досмотр и досмотр вещей.

Поправки вступили в силу с 30 октября 2019 года.

Источник - uztag.info
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