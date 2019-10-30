 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афгане никак не могут сосчитать голоса през-выборов 29/09
18:44 31.10.2019

Афганские сенаторы требуют от Избиркома ускорить подсчет голосов

Ряд депутатов верхней палаты афганского парламента (Мешрано Джирги) призвал Независимую избирательную комиссию (НИК) Афганистана ускорить объявление результатов президентских выборов, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Напомним, общенациональное голосование состоялось 28 сентября, однако – подсчет голосов продолжается до сих пор.передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Изначально объявление предварительных результатов готовилось 19 октября, а окончательных итогов – 7 ноября, но впоследствии сроки были сдвинуты. НИК объяснил данный шаг техническими неполадками, связанными с верификацией голосов посредством системы биометрической регистрации.
Напомним, что в настоящее время объявление предварительных итогов голосования запланировано на 14 ноября.
Депутаты сената подчеркнули, что задержка в объявлении результатов может послужить причиной политического кризиса и создать условия для противозаконного вмешательства в работу избирательных ведомств.
При этом сенаторы обратились к самим кандидатам в президенты, призывая их воздержаться от использования сложившейся ситуации в качестве средства политического противостояния.
Как сообщал вчера АфТАГ, спустя почти месяц после президентских выборов в Афганистане, Dermalog, компания, которая предоставила Избиркому биометрические приборы, подтвердила в письме, что зарегистрированы биометрически более 1,9 миллиона голосов.
Немецкая фирма сообщает в письме, что из более чем 1,9 миллиона голосов 137 630 находятся в "карантине сервера".
Официальное письмо Dermalog является ответом на письмо Независимой избирательной комиссии от 26 октября, в котором избирательный орган попросил разъяснений по трем следующим темам:
• Почему данные системы показывают более 1,9 миллиона зарегистрированных биометрических голосов, тогда как кандидаты могут видеть только 1,7 миллиона.
• Состояние процесса дедупликации ( метод сжатия массива данных, когда дублирующие файлы исключаются из системы хранения информации - АфТАГ)
• Окончательные данные каждого избирательного участка, избирательного центра и провинции после окончания процесса дедупликации.
Согласно письму Dermalog, общее число избирателей с биометрическими идентичностями составляет 1929333.
Dermalog пообещал в письме предоставить "список махинаций" Независимой избирательной комиссии (НИК) после завершения процесса дедупликации.
АфТАГ отмечает, что первоначально всего было зарегистрировано около 2.7 млн голосов ( около 18% от всех избирателей страны), но НИК сразу заявила, что учитываться будут только биометрические голоса.

Источник - aftag.info
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