Осман Памукоглу: Третья мировая неизбежна. Россия и США объединятся против Китая

18:47 31.10.2019

Автор книги "Третья мировая война" генерал-майор в отставке Осман Памукоглу отвечает на вопросы издания по поводу неизбежности Третьей мировой войны. На каком континенте развернутся боевые действия? Кто будет участвовать в противостоянии? И каким будет первый выстрел? Ответы на эти вопросы - в статье.

Aydınlık (Турция): когда начнется третья мировая война?



Есть ли признаки того, что новая большая война неизбежна? Будет ли третья мировая война похожа по своей природе на две предыдущие? Будет ли она протекать в форме тотальной борьбы?

Затронет ли третья мировая война пять континентов? Какие стратегически чувствительные регионы могут послужить причиной возникновения войны?

Генерал-майор в отставке Осман Памукоглу (Osman Pamukoğlu) в своей новой книге "Третья мировая война" (2019) дает исчерпывающие ответы на вышеприведенные вопросы.



Новая война неизбежна

По мнению Памукоглу, "чтобы увидеть самый четкий и ясный признак того, что новая большая война неизбежна, достаточно обратить внимание на деньги, которые выделяются на вооружение из годовых бюджетов государств, особенно тех из них, что претендуют на звание мировых сверхдержав, и то, что эти расходы продолжают расти год от года".



Памукоглу полагает, что новая большая война будет похожа на прошлые конфликты, и есть определенные предпосылки. "Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами", - отмечает он.

Театр военных действий

Затронет ли третья мировая война пять континентов? "Нет", - утверждает Памукоглу. С его точки зрения, "география большой войны не будет охватывать Южную Америку и Африку".



В качестве стратегически чувствительных регионов, которые могут послужить причиной возникновения третьей мировой войны, автор называет Балтику, Восточную Европу, Балканы, Ближний Восток, Восточную Азию, Индокитай и Тихоокеанский регион.



На вопрос: "между кем и почему начнется большая война?", Памукоглу отвечает: "Между США, Китаем и Россией. Возможно, две из этих сторон объединятся против третьей".



По словам автора, более 65% мировых энергетических ресурсов находятся на Ближнем Востоке. "Полный контроль над энергетическими ресурсами Ближнего Востока - это политическая, военная и геополитическая цель, от которой Америка не может отказаться, - продолжает он. "Проект "Большой Ближний Восток" представляет собой план закрепления господства Америки в регионе. И Большой Курдистан, который пытаются создать здесь, тоже является важной частью этого проекта. Построение государства Курдистан на Ближнем Востоке - конечная политическая цель затягиваемых войн".



Предположение

Исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Великобритании и Америки, Осман Памукоглу предполагает, что в новой возможной войне Россия снова будет союзником США. По его мнению, "противоборствующими сторонами могут быть Америка - Россия и Китай - Индия".

Свой тезис о том, что Россия выступит на стороне Америки и как союзник будет действовать против Китая, Памукоглу затрудняется обосновать какими-либо конкретными данными.



"Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, и этой стороной будут Соединенные Штаты Америки", - добавляет он.

"Китай, чтобы выиграть время, продолжает осуществлять как можно больше политических и торговых атак, - отмечает автор. - Америка тоже прибегает к политическим и торговым санкциям, но время работает против нее".

Каким будет первый выстрел?



"Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие, - считает Памукоглу. - Более того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное".



Хикмет Чичек (Hikmet Çiçek)

Aydinlik Gazetesi, Турция



Оригинал публикации: 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkacak?

Опубликовано 29/10/2019