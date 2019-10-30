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|Когда отреставрируют дом первого мэра Бишкека Терентьева
18:58 31.10.2019
Согласно поручению мэра Азиза Суракматова, вице-мэр столицы по земельной политике Азиз Алымкулов провел рабочее совещание с председателем спортивного клуба "Дордой" Шаршеном Касеновым по вопросу затянувшейся реконструкции дома первого старосты (мэра) города Бишкек Ильи Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета в четверг.
А.Алымкулов отметил, что данный земельный участок площадью порядка 5 гектаров находится в ведении министерства культуры, информации и туризма КР.
Ш. Касенов сообщил, что распоряжением мэрии г. Бишкек №236р от 18 апреля 2001 года дом И. Терентьева передан с баланса управления муниципальным имуществом муниципалитета столицы в ведение Чуй-Бишкекского территориального управления государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.
В 2002 году постановлением правительства здание включено в государственный список памятников истории и культуры КР.
В 2012 году министерство культуры, информации и туризма КР передало участок ассоциации "Дордой" во временное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство оздоровительно-спортивного комплекса (стадиона).
Представитель спорткомплекса добавил, что они в рамках джентельменского соглашения, изъявили желание помочь министерству в восстановлении наследия столицы – дома И.Терентьева. "Он сообщил, что еще в 2015 году перевели 500 тыс. сомов Национальному культурному центру при министерстве культуры информации и туризма КР (научно-исследовательский проектный институт "Кыргыз реставрация") на разработку проектно-сметной документации, но пока не получили обратной связи и не могут приступить к строительным работам", - отметили в мэрии.
В настоящее время ассоциация занимается благоустройством остальной территории парка: прокладывает брусчатку, сажает деревья.
Вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов предложил Шаршену Касенову ускорить проект реставрации и создать для горожан общественное пространство.