Когда отреставрируют дом первого мэра Бишкека Терентьева

18:58 31.10.2019

Согласно поручению мэра Азиза Суракматова, вице-мэр столицы по земельной политике Азиз Алымкулов провел рабочее совещание с председателем спортивного клуба "Дордой" Шаршеном Касеновым по вопросу затянувшейся реконструкции дома первого старосты (мэра) города Бишкек Ильи Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета в четверг.



А.Алымкулов отметил, что данный земельный участок площадью порядка 5 гектаров находится в ведении министерства культуры, информации и туризма КР.



Ш. Касенов сообщил, что распоряжением мэрии г. Бишкек №236р от 18 апреля 2001 года дом И. Терентьева передан с баланса управления муниципальным имуществом муниципалитета столицы в ведение Чуй-Бишкекского территориального управления государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.



В 2002 году постановлением правительства здание включено в государственный список памятников истории и культуры КР.



В 2012 году министерство культуры, информации и туризма КР передало участок ассоциации "Дордой" во временное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство оздоровительно-спортивного комплекса (стадиона).



Представитель спорткомплекса добавил, что они в рамках джентельменского соглашения, изъявили желание помочь министерству в восстановлении наследия столицы – дома И.Терентьева. "Он сообщил, что еще в 2015 году перевели 500 тыс. сомов Национальному культурному центру при министерстве культуры информации и туризма КР (научно-исследовательский проектный институт "Кыргыз реставрация") на разработку проектно-сметной документации, но пока не получили обратной связи и не могут приступить к строительным работам", - отметили в мэрии.



В настоящее время ассоциация занимается благоустройством остальной территории парка: прокладывает брусчатку, сажает деревья.



Вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов предложил Шаршену Касенову ускорить проект реставрации и создать для горожан общественное пространство.