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Признанием геноцида армян Вашингтон придавил Эрдогана, - Ю.Симонян
19:54 31.10.2019

Анкара заговорила об ухудшении отношений с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Произошедшее он назвал "историческим голосованием Конгресса США" и смелым шагом "на пути к исторической справедливости, что принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида". Противоположная реакция у турецких властей. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу назвал решение Конгресса позорной попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

Во всех городах мира, где есть мало-мальски заметная армянская община, принятие Палатой представителей Конгресса США (405 голосов "за", 11 – "против") резолюции о признании геноцида армян встречено с огромным воодушевлением. Радость не омрачена даже откровенным признанием некоторых конгрессменов, что ускоренное рассмотрение и принятие резолюции вызвано прежде всего кризисом в отношениях Вашингтона с Анкарой из-за турецкой операции на севере Сирии, а также покупкой Турцией российских вооружений.

В Турции картина обратная. Исходя из опыта, можно предположить, что наиболее продаваемым товаром в этой стране в ближайшие дни станет американский флаг, а самым популярным массовым действием – его сожжение. Анкара уже призвала США одуматься и не рушить связи, что может принять, по словам посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча, необратимый процесс. "Хочет ли Конгресс Соединенных Штатов выбирать сторону в вековом историческом споре против союзника по НАТО?" – письмо с таким вопросом он разослал конгрессменам до голосования, называя интерпретацию событий 1915 года, принятую в резолюции, "безосновательными обвинениями". Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийном съезде объявил решение Конгресса незаконным, а потом пригрозил отменить ноябрьский визит в США.

Анкара была вправе надеяться на то, что, как и многие предшествующие попытки армянских лоббистов, нынешняя окажется холостым выстрелом. Но просчиталась. Сказались, во-первых, значительно ухудшившиеся отношения с Вашингтоном, что, по мнению американской стороны, стало следствием чрезмерного своеволия Эрдогана. Во-вторых, слишком уж мощное наступление предприняли две ведущие армянские организации США – Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и Армянская ассамблея Америки, на сей раз еще и беспрецедентно поддержанные могущественными еврейскими организациями – Американским еврейским комитетом и Антидиффамационной лигой.

Как сказал "НГ" директор Института востоковедения АН Армении, академик Рубен Сафрастян, признание Палатой представителей геноцида следует рассматривать в нескольких ракурсах. "Во-первых, стоит ожидать, что признание США геноцида вызовет цепную реакцию. Этому примеру последует ряд других государств. Во-вторых, Турция попытается предпринять контрмеры, как и обещала. Что именно, сказать трудно, но с учетом ее состояния это вряд ли будет что-то слишком серьезное", – сказал Сафрастян "НГ".

По мнению эксперта, дальнейший ход событий во многом будет определен реакцией Анкары. Сейчас резолюция о признании геноцида находится в Сенате США, и если Турция изменит свою линию до степени, устраивающей Вашингтон, дальнейшего хода резолюция не получит. И наоборот, если президент Эрдоган продолжит гнуть свое, давление на Анкару будет продолжено.

Сафрастян отметил, что резолюция не носит обязательного характера, а только рекомендательный, поэтому не очень понятно, как ее принятие отразится на Армении и армянской диаспоре практически. "Во всяком случае, какие-то разговоры о компенсации наследникам жертв трагических дней кажутся слишком преждевременными. Этот вопрос вообще находится в другой плоскости", – заявил "НГ" Сафрастян, подчеркнув, что само по себе признание геноцида мировой супердержавой не может быть ординарным событием, тем более когда его ждали не один год.

Общественный деятель, фронтмен американской рок-группы System of a Down Серж Танкян на своей странице в Facebook выразил благодарность "Палате представителей Конгресса США за надлежащую характеристику истории и геноцида армян в память о моих предках и всех их родных". Но вместе с этим Танкян отметил, что "геноцид армян не должен использоваться в политических целях".
Доктор исторических наук Айк Демоян, комментируя событие, задался вопросом: "Почему именно сейчас Палата представителей приняла резолюцию, а не, скажем, в 2015 году, когда отмечалось 100-летие геноцида, или раньше, когда для принятия не хватало нескольких голосов?" "Мы знаем, через какую эпопею прошла эта резолюция в разных форматах и разных интерпретациях. То, что имеем сейчас, к сожалению, это инструментализация нашего трагического прошлого для достижения собственных политических целей. Мы знаем, какие процессы протекают на Ближнем Востоке, и принятие резолюции логично рассматривать именно в их контексте", – сказал "НГ" Демоян.

Он полагает, что голосование в Конгрессе не стало голосованием ради исторической справедливости и восстановления прав армян, а скорее наоборот – произошла тривиализация вопроса, трагизма геноцида как чрезвычайного и беспрецедентного преступления, жертвой которого стали не только армяне, но и другие народы в Турции. "Поэтому у меня нет причин для воодушевления. Наоборот, они есть для опасения. Получается, что в любое историческое время можно использовать тот или иной исторический вопрос для достижения конкретных сиюминутных целей, заложенных в политическую повестку дня. А в этом – много опасностей", – заявил "НГ" Айк Демоян.

В канву сказанного вписывается то, что Палата представителей попутно одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Инициатива носит название PACT Act – Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции"). Он обязывает президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к операции в Сирии, в частности против министра обороны Хулуси Акара. Кроме этого, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.

Юрий Симонян
Обозреватель "Независимой газеты"
30.10.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572540840
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