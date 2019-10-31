Пекин осваивает Горный Бадахшан. Таджикистан становится сателлитом КНР, - В.Панфилова

19:56 31.10.2019

Китай строит в Таджикистане дороги и тоннели с 2013 года.

Пекин выдал Душанбе грант в 357 млн долл. на реконструкцию "дороги смерти" Душанбе–Кульма. Это трасса через Горный Бадахшан. Она связывает центральную часть Таджикистана с КНР. Китайская компания построит в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) девять мостов и будет здесь разрабатывать серебряное месторождение "Якчилва". Также Таджикистан рассматривается как важный элемент обеспечения безопасности КНР. Нижняя палата парламента Таджикистана 31 октября ратифицировала соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной помощи в размере 2,5 млрд юаней. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода отметил, что грантовые средства будут выделены правительством КНР в рамках соглашений по технико-экономическому сотрудничеству на 2018–2020 годы.

По словам министра, деньги будут направлены на реабилитацию автодорог в городах Куляб и Бохтар, реконструкцию участка автодороги Душанбе–Кульма.

Ранее таджикские парламентарии одобрили передачу высокогорного месторождения серебра в Мургабском районе китайским инвесторам и освободили компанию "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент" от налогов на семь лет. Правда, как сказал глава государственного инвестиционного комитета Таджикистана Фаррух Хамрализода, "освобождение от налоговых и таможенных сборов будет нивелироваться за счет предоставления дополнительных рабочих мест гражданам нашей страны".

Однако, как отметил телеканал "Настоящее время", китайская сторона освоит рудник всего за три года. Таким образом, месторождение, возможно, будет выработано полностью еще до окончания налоговых льгот. Такой вывод был сделан после заявления представителя китайской компании Юан Ин Ху: "Уже идет геологическая разведка и испытательная добыча. За год мы сможем добывать 40 тонн серебра". На сегодня разведанные запасы данного месторождения составляют 113 тонн.

Китай, по мнению экспертов, становится главным экономическим партнером Таджикистана, вытесняя всех остальных инвесторов. Уже сегодня более 80% золоторудных месторождений разрабатывают компании с китайским капиталом. Это неизбежно повлечет за собой изменения во внешней политике республики. К тому же Таджикистан в течение последних лет оказался в долговой зависимости от КНР. По данным Министерства финансов Таджикистана, на начало текущего года общая сумма внешнего долга составила 2 млрд 879 млн долл. На долю Китая приходится 1 млрд 209,6 млн долл., а это примерно 2/3 всех кредитов, предоставленных КНР странам Центральной Азии.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов сказал "НГ", что Китай понимает, что Таджикистан долги не вернет, а если и вернет, то нескоро. "Долг слишком большой, и отдавать нечем. Месторождения есть, но если бы они разрабатывались гражданами Таджикистана, то, возможно, и внешний долг был бы не таким большим. Отсюда и влияние Пекина на Душанбе. И как следствие, Таджикистан затягивает с ответом на предложение Москвы вступить в Евразийский экономический союз. Сейчас в регионе наблюдается раздел сфер влияния. Россия обеспечивает политическую и военную стабильность, Китай взял на себя решение экономических проблем", – отметил Орлов. Но, по словам эксперта, за китайскими проектами все очень пристально наблюдают уже только потому, что они китайские. В ЕС около полугода назад поднимали вопрос китайских кредитов. Дескать, страны Центральной Азии берут деньги у Китая, тем самым они якобы уходят из-под влияния Запада. Будущим депутатам была составлена рекомендация бороться с российским и китайским влиянием в Центральной Азии.

По мнению китайского аналитика Шэн Сию, Таджикистан – это одна из ключевых точек, влияющая на национальную безопасность Китая и на реализацию инициативы "Пояс и путь". "Политика строительства дорожной инфраструктуры в Центральной Азии продолжается уже несколько лет, а если быть более точным, то с 2013 года. Китай активно участвует в этом, и, естественно, в Таджикистане в рамках программы "Один пояс, один путь". Это не стоит воспринимать как экспансию, поскольку аналогичным образом Пекин поступает в отношении всех государств Центральной Азии", – сказал "НГ" Шэн Сию.

Что касается задолженности Таджикистана, то, как сказал китайский аналитик, Пекин четко соблюдает принцип "занял – плати". "Правительство Таджикистана и некоторых других центральноазиатских республик неоднократно ставило вопрос перед Пекином о реструктуризации задолженности либо о списании части долга. Но они вполне в состоянии выполнить взятые на себя долговые обязательства, и мы не намерены в этом вопросе им уступать", – сказал Шэн Сию. По его словам, за последние пять-шесть лет работы в рамках инициативы "Один пояс, один путь" был всего один случай, когда Пекин списал задолженность. "Это был Камерун. И это было частичное списание долга. 80 млн долл. были списаны из инициированного кредита в 6 млрд долл. Но там были действительно форс-мажорные обстоятельства. В том, что касается стран Центральной Азии, никаких списаний не будет. Отсрочка, может быть, но не более", – рассказал эксперт. Он также отметил, что передача месторождений в разработку идет в счет погашения долга. "Если вы не можете вернуть долг живыми деньгами, то мы возьмем акциями, дорогами и всем чем угодно, в том числе рудниками. Еще одно железное правило: все, что будет делаться Пекином в Таджикистане и других странах, делается китайскими специалистами, китайскими рабочими, на китайской технике и китайскими же строительными материалами. В Китае считают, что квалификации таджикских рабочих недостаточно. Иногда это несправедливо, но такая практика сложилась", – подчеркнул Сию. Поэтому на месторождении и реконструкции дорог на Памире будут работать китайцы.

Заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко отметил, что ГБАО – ключевая, стратегическая и проблемная область Таджикистана. Если Душанбе не в состоянии реализовать там экономические проекты по интеграции области в таджикскую экономику, то ожидайте, что туда обязательно придет кто-то другой. И хорошо, если это будет Китай. "Вложение в Горный Бадахшан это не столько экономические вложения, сколько программа по обеспечению лояльности очень сложного района с тем, чтобы через поднятие уровня жизни населения исключить проникновение экстремистской идеологии", – сказал "НГ" Панкратенко. Он отметил, что Китай сейчас активно занимается афганским урегулированием. В этой работе он рассчитывает на понимание и на содействие Душанбе. "Поэтому Пекин будет проводить более активную линию в государствах-сателлитах. Это не будет прямое давление, а более четкое обозначение позиций Китая по тому или иному политическому курсу Душанбе", – отметил эксперт.



31.10.2019

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"